«Они не понимают»: Владимир Левкин объяснил, почему его можно встретить в метро

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин и после ухода из коллектива остается довольно известным человеком — занимается общественной деятельностью, выпускает музыку, снимается в телешоу. 55-летнего артиста узнают на улице и в метро, просят автографы.
Кстати, а почему вообще такой популярный певец может сменить автомобиль на метро? На этот вопрос Владимир Александрович ответил в новом интервью, делясь мнением, чем москвичи отличаются от жителей других городов России.
«Москвича по стране в любом другом городе очень просто увидеть. Питер, Екатеринбург — за мной не могут угнаться администраторы: «Куда ты бежишь?» Время! Люди по стране живут немного более размеренно, а нам нужно везде успеть. Когда пять-шесть встреч в день, кидаешь машину и бросаешься в метро, где на тебя смотрят удивленными глазами, пытаясь сфотографироваться или взять автограф. Они не понимают, почему я в метро, но у нас такая жизнь — на ногах», — рассказал Левкин журналу «Москвич».
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Певец также отметил, что является москвичом «прежней консервации» — не закрывается от своих соседей, а общается с ними. По словам артиста, в столице люди его формации упорно работают, а отдыхают — за городом.