«Они не понимают»: Владимир Левкин объяснил, почему его можно встретить в метро

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин и после ухода из коллектива остается довольно известным человеком — занимается общественной деятельностью, выпускает музыку, снимается в телешоу. 55-летнего артиста узнают на улице и в метро, просят автографы.

Кстати, а почему вообще такой популярный певец может сменить автомобиль на метро? На этот вопрос Владимир Александрович ответил в новом интервью, делясь мнением, чем москвичи отличаются от жителей других городов России.