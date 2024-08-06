Почему в День Бориса и Глеба важно не делать этого, чтобы не привлечь беду: народные приметы на 6 августа

Фото: freepik.com

Наши предки соблюдали множество примет в День Бориса и Глеба.

6 августа — особенный день. В церковном календаре чтят память благоверных князей Бориса и Глеба, в народном календаре — День Бориса и Глеба. Teleprogramma.pro рассказывает, что нельзя делать в этот день и на что нужно обратить особое внимание.

Что можно делать 6 августа 2024 года

Обычно к этому времени созревает пшеница, но на поле не выходили, а лишь просили помощи в жатве у святых. Женщины собирали черемуху, готовили выпечку с ягодами.

На праздник Бориса и Глеба избегали тяжелой работы, люди ходили по гостям, обменивались вкусностями и веселились.

Фото: freepik.com

Что нельзя делать 6 августа 2024 года

Ссориться и конфликтовать нельзя — отношения с близкими могут испортиться надолго, если не навсегда.

Копать яму нежелательно — можно привлечь болезни и неприятности.

Под запретом и строительство дома, а также ремонт — начнутся беды и неудачи.

Не стоит сажать растения и вообще нежелательно работать в огороде — можно привлечь вредителей и болезни.

6 августа не рекомендуется начинать ничего нового — все дела пойдут насмарку.

Не стоит заниматься заготовкой веников для бани — они не принесут пользы.

Если в небе бушует молния, нельзя на нее смотреть — можно ослепнуть.

Запрещено рубить лес для постройки дома — в доме будут царить скандалы.

Нельзя верить и доверять чужим советам — иначе вас ждут неприятности.

Женщинам не рекомендуется ходить с распущенными волосами — нечисть может навредить им, они начнут выпадать и сечься.

Нельзя работать в поле — может случиться пожар.

Фото: freepik.com

Приметы на 6 августа 2024 года

Солнечный день предвещает холодную зиму.

Идет дождь — зима будет снежной и мягкой.

Утром жужжат мухи — день будет солнечным, если молчат — ждет ненастье.

Ветер дует с юга — погода испортится.

Роса держится до обеда — будет гроза.

Какая погода будет в этот день — такая будет и во второй половине августа.

Кто такие Борис и Глеб

Князья Борис и Глеб являются первыми святыми, канонизированными Русской церковью. Они — младшие сыновья великого князя Владимира, выросшие в христианских традициях, поскольку появились на свет уже после Крещения Руси.

Какой подвиг совершили святые

Во имя братской любви братья отреклись от мирских конфликтов, отказались поддержать междоусобную войну. Они избрали смерть в качестве безграничной любви к Иисусу Христу.

Братьев канонизировали как святых, принявших мученическую смерть за исполнение Божьих заповедей.

Именинники

Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.

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