Почему в День Бориса и Глеба важно не делать этого, чтобы не привлечь беду: народные приметы на 6 августа

6 августа — особенный день. В церковном календаре чтят память благоверных князей Бориса и Глеба, в народном календаре — День Бориса и Глеба. Teleprogramma.pro рассказывает, что нельзя делать в этот день и на что нужно обратить особое внимание.
Что можно делать 6 августа 2024 года
Обычно к этому времени созревает пшеница, но на поле не выходили, а лишь просили помощи в жатве у святых. Женщины собирали черемуху, готовили выпечку с ягодами.
На праздник Бориса и Глеба избегали тяжелой работы, люди ходили по гостям, обменивались вкусностями и веселились.
Фото: freepik.com
Что нельзя делать 6 августа 2024 года
Ссориться и конфликтовать нельзя — отношения с близкими могут испортиться надолго, если не навсегда.
Копать яму нежелательно — можно привлечь болезни и неприятности.
Под запретом и строительство дома, а также ремонт — начнутся беды и неудачи.
Не стоит сажать растения и вообще нежелательно работать в огороде — можно привлечь вредителей и болезни.
6 августа не рекомендуется начинать ничего нового — все дела пойдут насмарку.
Не стоит заниматься заготовкой веников для бани — они не принесут пользы.
Если в небе бушует молния, нельзя на нее смотреть — можно ослепнуть.
Запрещено рубить лес для постройки дома — в доме будут царить скандалы.
Нельзя верить и доверять чужим советам — иначе вас ждут неприятности.
Женщинам не рекомендуется ходить с распущенными волосами — нечисть может навредить им, они начнут выпадать и сечься.
Нельзя работать в поле — может случиться пожар.
Фото: freepik.com
Приметы на 6 августа 2024 года
Солнечный день предвещает холодную зиму.
Идет дождь — зима будет снежной и мягкой.
Утром жужжат мухи — день будет солнечным, если молчат — ждет ненастье.
Ветер дует с юга — погода испортится.
Роса держится до обеда — будет гроза.
Какая погода будет в этот день — такая будет и во второй половине августа.
Кто такие Борис и Глеб
Князья Борис и Глеб являются первыми святыми, канонизированными Русской церковью. Они — младшие сыновья великого князя Владимира, выросшие в христианских традициях, поскольку появились на свет уже после Крещения Руси.
Какой подвиг совершили святые
Во имя братской любви братья отреклись от мирских конфликтов, отказались поддержать междоусобную войну. Они избрали смерть в качестве безграничной любви к Иисусу Христу.
Братьев канонизировали как святых, принявших мученическую смерть за исполнение Божьих заповедей.
Именинники
Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: