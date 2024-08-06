Почему в День Бориса и Глеба важно не делать этого, чтобы не привлечь беду: народные приметы на 6 августа

6 августа — особенный день. В церковном календаре чтят память благоверных князей Бориса и Глеба, в народном календаре — День Бориса и Глеба. Teleprogramma.pro рассказывает, что нельзя делать в этот день и на что нужно обратить особое внимание.

Что можно делать 6 августа 2024 года

Обычно к этому времени созревает пшеница, но на поле не выходили, а лишь просили помощи в жатве у святых. Женщины собирали черемуху, готовили выпечку с ягодами.

На праздник Бориса и Глеба избегали тяжелой работы, люди ходили по гостям, обменивались вкусностями и веселились.