Если начать 5 августа так, можно стать бедным или вовсе пропасть: что нельзя делать в Трофимов день

Фото: freepik.com


Православная церковь 5 августа вспоминает святых Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, пострадавших во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. 

5 августа в народном календаре отмечается День Трофима Бессонника. Этот праздник издавна сопровождается разнообразными традициями и ритуалами, в том числе направленными на привлечение богатства. Существуют также различные запреты, соблюдение которых крайне важно для защиты семьи от несчастий и бед. Подробнее о них в материале Teleprogramma.pro.

Что можно делать 5 августа

Наши предки старались успеть переделать как можно больше дел, поэтому вставали в этот день еще до рассвета. Существовало поверье, что тот, кто ленится и валяется в постели в День Трофима, останется голодным на весь год. Работали обычно до полудня, поскольку опасались полудниц — духов полей, которые могут навредить здоровью или даже убить.

Хозяйки занимались выпечкой. Обычно пекли пироги из малины и калины. Считалось, что того, кто отведает малину в пироге 5 августа, ждет удача в любви. Но сырые ягоды есть было нельзя, любовь, наоборот, отвернется.

Девушки умывались калиновым соком, чтобы встретить свою любовь.

В День Трофима Бессонника хорошо пройдет уборка в доме, готовка или другие хлопоты. Кто честно трудится, тому скоро очень повезет.

Хорошо совершать покупки, а также посещать косметологов, парикмахеров и делать маникюр. Также полезна будет баня.

В ночь на 5 августа следовало положить под подушку что-то из железа: ключ или столовый прибор — это мощный оберег от нечистой силы.

Особенно крепкими считались браки, совершенные в День Трофима Бессоника.

Выпечка с ягодами придется кстати 5 августа. Фото: freepik.com


Что нельзя делать

Спать допоздна и лениться весь день запрещено — целый год нуждаться придется.

Нельзя рубить ветки калины — ждет несчастье.

Холостякам лучше не ходить в лес, можно серьезно заболеть. Считалось, что в лесу поджидают русалки, которые могут накликать беду на молодых.

Не нужно жадничать, а лучше совершать добрые дела — они помогут изменить жизнь к лучшему. Если кому-то навредить — ждите неприятностей. Чтобы избежать финансовых проблем, обязательно подайте милостыню нищим, а остальным — помогите хотя бы советом.

Женатому мужчине нельзя брать ягоды из рук другой женщины, она может увести его из семьи.

Запрещено скандалить, ругаться с близкими — болезнь придет в дом.

Если решили заняться приготовлением варенья, нельзя пробовать его и угощать родных — все испортится.

Варенье лучше не пробовать. Фото: freepik.com

Народные приметы на 5 августа

Если к вечеру спустился туман — начнется жара.

Голуби с утра попрятались — будет непогода.

Паук плетет сети в дождь — погода улучшится.

На поверхность воды выплыл сом — ожидается гроза или ливень.

Слышно громкое уханье филина — грядет похолодание.

Вокруг муравейника много муравьев — будет стоять ясная погода.

Если день холодный — еще 40 дней не будет тепла.

Звездное небо предвещает дождь в ближайшие дни.

Закат окрасился в багряные цвета — будет сильный ветер.

Именинники

Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.

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