Если начать 5 августа так, можно стать бедным или вовсе пропасть: что нельзя делать в Трофимов день

5 августа в народном календаре отмечается День Трофима Бессонника. Этот праздник издавна сопровождается разнообразными традициями и ритуалами, в том числе направленными на привлечение богатства. Существуют также различные запреты, соблюдение которых крайне важно для защиты семьи от несчастий и бед. Подробнее о них в материале Teleprogramma.pro.
Что можно делать 5 августа
Наши предки старались успеть переделать как можно больше дел, поэтому вставали в этот день еще до рассвета. Существовало поверье, что тот, кто ленится и валяется в постели в День Трофима, останется голодным на весь год. Работали обычно до полудня, поскольку опасались полудниц — духов полей, которые могут навредить здоровью или даже убить.
Хозяйки занимались выпечкой. Обычно пекли пироги из малины и калины. Считалось, что того, кто отведает малину в пироге 5 августа, ждет удача в любви. Но сырые ягоды есть было нельзя, любовь, наоборот, отвернется.
Девушки умывались калиновым соком, чтобы встретить свою любовь.
В День Трофима Бессонника хорошо пройдет уборка в доме, готовка или другие хлопоты. Кто честно трудится, тому скоро очень повезет.
Хорошо совершать покупки, а также посещать косметологов, парикмахеров и делать маникюр. Также полезна будет баня.
В ночь на 5 августа следовало положить под подушку что-то из железа: ключ или столовый прибор — это мощный оберег от нечистой силы.
Особенно крепкими считались браки, совершенные в День Трофима Бессоника.
Выпечка с ягодами придется кстати 5 августа. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Спать допоздна и лениться весь день запрещено — целый год нуждаться придется.
Нельзя рубить ветки калины — ждет несчастье.
Холостякам лучше не ходить в лес, можно серьезно заболеть. Считалось, что в лесу поджидают русалки, которые могут накликать беду на молодых.
Не нужно жадничать, а лучше совершать добрые дела — они помогут изменить жизнь к лучшему. Если кому-то навредить — ждите неприятностей. Чтобы избежать финансовых проблем, обязательно подайте милостыню нищим, а остальным — помогите хотя бы советом.
Женатому мужчине нельзя брать ягоды из рук другой женщины, она может увести его из семьи.
Запрещено скандалить, ругаться с близкими — болезнь придет в дом.
Если решили заняться приготовлением варенья, нельзя пробовать его и угощать родных — все испортится.
Варенье лучше не пробовать. Фото: freepik.com
Народные приметы на 5 августа
Если к вечеру спустился туман — начнется жара.
Голуби с утра попрятались — будет непогода.
Паук плетет сети в дождь — погода улучшится.
На поверхность воды выплыл сом — ожидается гроза или ливень.
Слышно громкое уханье филина — грядет похолодание.
Вокруг муравейника много муравьев — будет стоять ясная погода.
Если день холодный — еще 40 дней не будет тепла.
Звездное небо предвещает дождь в ближайшие дни.
Закат окрасился в багряные цвета — будет сильный ветер.
Именинники
Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.
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