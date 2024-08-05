Если начать 5 августа так, можно стать бедным или вовсе пропасть: что нельзя делать в Трофимов день

5 августа в народном календаре отмечается День Трофима Бессонника. Этот праздник издавна сопровождается разнообразными традициями и ритуалами, в том числе направленными на привлечение богатства. Существуют также различные запреты, соблюдение которых крайне важно для защиты семьи от несчастий и бед. Подробнее о них в материале Teleprogramma.pro.

Что можно делать 5 августа

Наши предки старались успеть переделать как можно больше дел, поэтому вставали в этот день еще до рассвета. Существовало поверье, что тот, кто ленится и валяется в постели в День Трофима, останется голодным на весь год. Работали обычно до полудня, поскольку опасались полудниц — духов полей, которые могут навредить здоровью или даже убить.

Хозяйки занимались выпечкой. Обычно пекли пироги из малины и калины. Считалось, что того, кто отведает малину в пироге 5 августа, ждет удача в любви. Но сырые ягоды есть было нельзя, любовь, наоборот, отвернется.

Девушки умывались калиновым соком, чтобы встретить свою любовь.

В День Трофима Бессонника хорошо пройдет уборка в доме, готовка или другие хлопоты. Кто честно трудится, тому скоро очень повезет.

Хорошо совершать покупки, а также посещать косметологов, парикмахеров и делать маникюр. Также полезна будет баня.

В ночь на 5 августа следовало положить под подушку что-то из железа: ключ или столовый прибор — это мощный оберег от нечистой силы.

Особенно крепкими считались браки, совершенные в День Трофима Бессоника.