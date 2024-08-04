Конь на палке, лицо под маской и брекеты на клею: самые странные вещи, которые сейчас раскупают подростки

Многие помнят, как папы хмурили брови, а мамы фыркали, когда их чадо тратило деньги на журналы с постерами, пружинки, попрыгунчики, лизуны, йо-йо, жвачки с пластиковыми колечками и прочие радости молодого сердца. Младшие братья и сестры миллениалов скупали наборы для плетения из резиночек, слаймы и их составляющие, ободки с ушками, значки и цветные линзы для глаз.

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Наступило поколение детей, которые вроде бы вспомнили хорошо забытые старые игры, но так, что многие переживают, не причинит ли им это вреда. Teleprogramma.pro рассмотрела три самых странных вещи, от которых без ума современные подростки.

Брекеты и скайсы

Раньше в школе тем, кто носил очки, приходилось несладко из-за насмешек одноклассников. Спустя годы стало модно быть особенным, и многие начали покупать очки без диоптрий — просто, чтобы их носить. То же самое и с брекетами. Билли Айлиш и прочие кумиры молодежи не стесняются своих недостатков и пропагандируют принятие себя.

Правда, эффект получился не совсем тот, который бы вписался в их философию. Юные поклонники назначили брекеты модной фишкой. И теперь можно купить накладные имитации, если увы и ах, но зубы достались без изъянов. Крепятся в домашних условиях на клей.