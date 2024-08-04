Конь на палке, лицо под маской и брекеты на клею: самые странные вещи, которые сейчас раскупают подростки

Многие помнят, как папы хмурили брови, а мамы фыркали, когда их чадо тратило деньги на журналы с постерами, пружинки, попрыгунчики, лизуны, йо-йо, жвачки с пластиковыми колечками и прочие радости молодого сердца. Младшие братья и сестры миллениалов скупали наборы для плетения из резиночек, слаймы и их составляющие, ободки с ушками, значки и цветные линзы для глаз.
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Наступило поколение детей, которые вроде бы вспомнили хорошо забытые старые игры, но так, что многие переживают, не причинит ли им это вреда. Teleprogramma.pro рассмотрела три самых странных вещи, от которых без ума современные подростки.
Брекеты и скайсы
Раньше в школе тем, кто носил очки, приходилось несладко из-за насмешек одноклассников. Спустя годы стало модно быть особенным, и многие начали покупать очки без диоптрий — просто, чтобы их носить. То же самое и с брекетами. Билли Айлиш и прочие кумиры молодежи не стесняются своих недостатков и пропагандируют принятие себя.
Правда, эффект получился не совсем тот, который бы вписался в их философию. Юные поклонники назначили брекеты модной фишкой. И теперь можно купить накладные имитации, если увы и ах, но зубы достались без изъянов. Крепятся в домашних условиях на клей.
Накладные брекеты продаются на маркетплейсах. Фото: скриншот
Те же, кто балансирует между модой и эстетикой, предпочитают скайсы. Это объемные наклейки на зубы. Цена наборов варьируется от нескольких сотен рублей до десятков тысяч. Насколько это безопасно для эмали — продавцы предпочитают умалчивать. В отличии от довольных (и не очень) покупателей, которые с удовольствием делятся опытом в отзывах.
Судя по отзывам, клей не пришелся покупателям по вкусу. Фото: скриншоты
Маски для квадробики
Видимо, современным ребятам не хватило впечатлений от новогодних елок в детских садах и школах. Иначе как объяснить, что довольно взрослая молодежь надевает маски животных, крепят хвост к штанам и начинает вести себя как представители фауны?
Квадробика — увлечение, которое предполагает подражание внешнему виду и пластике диких зверей. Все бы ничего, но иногда квадроберы настолько входят в роль, что воссоздают повадки, которые неприемлемы в обществе. Из-за этого тренд в России регулярно требуют запретить представители различных общественных движений. А пока — квадроберы сгребают с полок маркетплейсов атрибутику: маски, митенки и пушистые хвосты. Есть готовые наборы и варианты для творчества. Цены варьируются от 400 рублей и выше — до баснословных сумм.
Квадробика — повальное увлечение для детей и подростков. Фото: скриншоты
Конь-огонь!
Еще одно развлечение, которое может попасть в список запрещенных, но пока очень распространенное среди подростков, — хоббихорсинг. Это езда на знакомых еще нашим прабабушкам и прадедушкам лошадках на палке. Только теперь они называются хорсами, на западный манер.
Их стараются сделать натуралистичными. А еще покупают множество аксессуаров: трензели или удила, накидки, недоуздки, денники, наборы барьеров и многое другое. В интернете есть целые сообщества, в которых хоббихорсеры общаются, перепродают хорсы и амуницию, договариваются о соревнованиях. Рукодельники сами мастерят хорсов и реализуют свой товар, а заодно проводят и мастер-классы по созданию лошадей. Цены на хорсов и сопутствующие товары начинаются от 1500 рублей и улетают в космос. Все зависит от качества и реалистичности.
Ах да, почему же их хотят запретить, если на лошадях на палках дети скакали испокон веков? Многие тревожатся, что это такая же квадробика, хотя хоббихорс даже признан в мире официальным видом спорта. Там участники соревнований разучивают аллюры — галоп и рысь, но скачут, естественно, сами. И если подростков это смешит, то взрослых — настораживает.
Хоббихорсинг может ударить по кошельку не слабее, чем настоящий конный спорт. Фото: скриншоты
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