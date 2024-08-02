Ильин день: почему строго запрещено купаться 2 августа и что еще нельзя делать, чтобы не испортить себе жизнь

Мало кто не знает о том, что 2 августа отмечается Ильин день. В народе говорят, что Илья в это время справляет малую нужду в воду, поэтому купаться в водоемах больше нельзя. Считалось, что вода с этого дня в реках и озерах становится холодной и не пригодной для купания.

Что можно и нельзя делать в День Ильи-пророка, рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции дня

В каждом храме в этот день совершаются божественные литургии, в некоторых церквях даже устраивают крестный ход. Поэтому хорошо начать этот день с молитвы святому Илье.

Наши предки собирали большие праздничные застолья, звали даже жителей из соседних сел. Организовывали обычно такие праздники мужчины. Целью собрания было познакомиться. Сегодня такое застолье уже не собрать, но провести время в кругу друзей и родных вполне можно. Кроме того, любого, кто придет на порог, необходимо было накормить.

Можно заниматься заготовкой трав. Их засушивали и использовали в течение года. Считалось, что травы обладают особой целебной силой.

Илье обычно молились о семейном благополучии, его просили о детях и удачном замужестве.