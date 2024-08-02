Ильин день: почему строго запрещено купаться 2 августа и что еще нельзя делать, чтобы не испортить себе жизнь

Мало кто не знает о том, что 2 августа отмечается Ильин день. В народе говорят, что Илья в это время справляет малую нужду в воду, поэтому купаться в водоемах больше нельзя. Считалось, что вода с этого дня в реках и озерах становится холодной и не пригодной для купания.
Что можно и нельзя делать в День Ильи-пророка, рассказывает Teleprogramma.pro.
Традиции дня
В каждом храме в этот день совершаются божественные литургии, в некоторых церквях даже устраивают крестный ход. Поэтому хорошо начать этот день с молитвы святому Илье.
Наши предки собирали большие праздничные застолья, звали даже жителей из соседних сел. Организовывали обычно такие праздники мужчины. Целью собрания было познакомиться. Сегодня такое застолье уже не собрать, но провести время в кругу друзей и родных вполне можно. Кроме того, любого, кто придет на порог, необходимо было накормить.
Можно заниматься заготовкой трав. Их засушивали и использовали в течение года. Считалось, что травы обладают особой целебной силой.
Илье обычно молились о семейном благополучии, его просили о детях и удачном замужестве.
Бродячих животных в дом не пускали в День Ильи-пророка. Фото: freepik.com
Запреты на Ильин день
В Ильин день строго запрещено купаться. Существует большой риск утонуть.
Наши предки рекомендовали не пускать в дом бродячих кошек и собак — в них могли вселиться злые духи, которые принесут вред хозяевам дома.
Запрещено работать в День пророка Ильи, лучше отложить все дела и провести день в покое. Разрешалось лишь работать на пасеке, поскольку Илья не мог навредить пчелам.
Нельзя в этот день напиваться до упаду — это большой грех.
Стоит умыться дождевой водой, если предоставится такая возможность. Фото: freepik.com
Погодные приметы на 2 августа — Ильин день
В народе Илья считался властителем грома и молнии, поэтому все приметы этого дня были связаны с погодными явлениями.
На Руси считалось, что 2 августа после обеда мы прощаемся с летом, наступает осень.
Если на Илью идет дождь, то следующие месяцы будут прохладными. Это же погодное явление предвещает богатый урожай на следующий год, по крайней мере, это касается ржи.
Если 2 августа пасмурная погода — то будет мало пожаров, а если солнце — много.
Существует также примета, что нужно умыться Ильинским дождем, чтобы избавиться от сглаза.
Попасть под дождь — значит, обрести здоровье на весь год.
Если в Ильин день сухо, то еще шесть недель будет сухо.
Именинники
Аарон, Аврамий, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Евфимий, Илья, Иван, Касьян, Константин, Козьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор.
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