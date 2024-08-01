Если сделать это в День Серафима Саровского, 1 августа, можно навсегда потерять счастье

Фото: freepik.com

1 августа проходит народный праздник Макрины и церковный — Обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

В народном календаре 1 августа обозначен как Макринин день, а церковь празднует День Серафима Саровского. Наши предки связывали эту дату со множеством поверий и запретов. Некоторые из них, как считали в старину, напрямую влияют на будущее человека, его благополучие и мир в его семье. Конечно, современный человек может отнестись к ним скептически, но знать, чего боялись на Руси, не помешает каждому из нас.

Традиции Макринина дня

С самого утра после посещения храма или домашней молитвы наши предки отправлялись в лес за грибами и ягодами. В этот день верили, что заблудиться невозможно. Но если шел дождь, то женщинам полагалось сидеть дома, иначе ливни продлятся несколько дней.

Обращали внимание на дуб: если он покрылся множеством желудей, то увидевшего ждет счастливый год.

Обязательной традицией считался поход в баню. Люди парились с целью смыть все болезни и обрести силу на весь год.

 1 августа нужно обязательно навести порядок в доме — тогда в  жизни все будет складываться удачно. 

Увидеть много желудей на дубе — к счастью. Фото: freepik.com

Что запрещено делать 1 августа

В это день нельзя быть неопрятным, грязным или носить испачканную одежду.

Запрещено поднимать с земли найденные вещи или деньги — купюру могут заговорить. Наши предки таким образом передавали свои несчастья другим людям. Они заговаривали деньги или ценные вещи и оставляли на дороге. Поднявший их человек, забирал все трудности себе.

Нельзя скандалить и ругаться с родными, 1 августа лучше помириться с тем, с кем давно в ссоре.

Если на улице шел дождь. то родившимся 1 августа нельзя выходить на улицу — ливни зальют всю землю.

Запрещено забивать скот или домашнюю птицу — может тяжело заболеть близкий родственник.

Не стоит также солить капусту, огурцы и помидоры. Квас тоже лучше не готовить — можно сильно отравиться.

Не стоит купаться в открытом водоеме и ездить на рыбалку — русалки могут навредить.

Употреблять алкоголь 1 августа категорически запрещено — модно спиться.

Если к дому пришел рыжий кот — не стоит его прогонять, он принесет удачу в дом на семь лет вперед.

Нельзя есть яблоки — могут посыпаться мелкие неприятности. 

Рыжий кот считался символом удачи 1 августа. Фото: freepik.com

Приметы о погоде 

Плохая погода в Макринин день предвещает неурожай.

Если пошел дождь — вся осень будет дождливой.

Ясный день подарит еще полтора месяца тепла и богатый урожай.

Ветер дует с востока — будет гроза.

Сильный ветер предвещает холодную осень.

Много вишни поспело — зима будет морозной.

Звездопад увидеть — к дождю.

Именинники 1 августа

Дмитрий, Григорий, Роман и Степан. Также нужно поздравить Митрофана, Тихона и Серафима.

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