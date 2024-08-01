Если сделать это в День Серафима Саровского, 1 августа, можно навсегда потерять счастье

В народном календаре 1 августа обозначен как Макринин день, а церковь празднует День Серафима Саровского. Наши предки связывали эту дату со множеством поверий и запретов. Некоторые из них, как считали в старину, напрямую влияют на будущее человека, его благополучие и мир в его семье. Конечно, современный человек может отнестись к ним скептически, но знать, чего боялись на Руси, не помешает каждому из нас.
Традиции Макринина дня
С самого утра после посещения храма или домашней молитвы наши предки отправлялись в лес за грибами и ягодами. В этот день верили, что заблудиться невозможно. Но если шел дождь, то женщинам полагалось сидеть дома, иначе ливни продлятся несколько дней.
Обращали внимание на дуб: если он покрылся множеством желудей, то увидевшего ждет счастливый год.
Обязательной традицией считался поход в баню. Люди парились с целью смыть все болезни и обрести силу на весь год.
1 августа нужно обязательно навести порядок в доме — тогда в жизни все будет складываться удачно.
Увидеть много желудей на дубе — к счастью. Фото: freepik.com
Что запрещено делать 1 августа
В это день нельзя быть неопрятным, грязным или носить испачканную одежду.
Запрещено поднимать с земли найденные вещи или деньги — купюру могут заговорить. Наши предки таким образом передавали свои несчастья другим людям. Они заговаривали деньги или ценные вещи и оставляли на дороге. Поднявший их человек, забирал все трудности себе.
Нельзя скандалить и ругаться с родными, 1 августа лучше помириться с тем, с кем давно в ссоре.
Если на улице шел дождь. то родившимся 1 августа нельзя выходить на улицу — ливни зальют всю землю.
Запрещено забивать скот или домашнюю птицу — может тяжело заболеть близкий родственник.
Не стоит также солить капусту, огурцы и помидоры. Квас тоже лучше не готовить — можно сильно отравиться.
Не стоит купаться в открытом водоеме и ездить на рыбалку — русалки могут навредить.
Употреблять алкоголь 1 августа категорически запрещено — модно спиться.
Если к дому пришел рыжий кот — не стоит его прогонять, он принесет удачу в дом на семь лет вперед.
Нельзя есть яблоки — могут посыпаться мелкие неприятности.
Рыжий кот считался символом удачи 1 августа. Фото: freepik.com
Приметы о погоде
Плохая погода в Макринин день предвещает неурожай.
Если пошел дождь — вся осень будет дождливой.
Ясный день подарит еще полтора месяца тепла и богатый урожай.
Ветер дует с востока — будет гроза.
Сильный ветер предвещает холодную осень.
Много вишни поспело — зима будет морозной.
Звездопад увидеть — к дождю.
Именинники 1 августа
Дмитрий, Григорий, Роман и Степан. Также нужно поздравить Митрофана, Тихона и Серафима.
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