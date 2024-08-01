Если сделать это в День Серафима Саровского, 1 августа, можно навсегда потерять счастье

В народном календаре 1 августа обозначен как Макринин день, а церковь празднует День Серафима Саровского. Наши предки связывали эту дату со множеством поверий и запретов. Некоторые из них, как считали в старину, напрямую влияют на будущее человека, его благополучие и мир в его семье. Конечно, современный человек может отнестись к ним скептически, но знать, чего боялись на Руси, не помешает каждому из нас.

Традиции Макринина дня

С самого утра после посещения храма или домашней молитвы наши предки отправлялись в лес за грибами и ягодами. В этот день верили, что заблудиться невозможно. Но если шел дождь, то женщинам полагалось сидеть дома, иначе ливни продлятся несколько дней.

Обращали внимание на дуб: если он покрылся множеством желудей, то увидевшего ждет счастливый год.

Обязательной традицией считался поход в баню. Люди парились с целью смыть все болезни и обрести силу на весь год.

1 августа нужно обязательно навести порядок в доме — тогда в жизни все будет складываться удачно.