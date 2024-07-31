Почему стоит закрыть рот, чтобы сохранить свои деньги в Емельянов день, 31 июля

В народном кадендаре у каждого дня есть свое название. Вот и последний день июля получил свое — Емельянов день. Teleprogramma.pro рассказывает, как отмечался этот праздник, что нужно, а что нельзя делать 31 июля.

Что нужно делать 31 июля

Несмотря на то что порой в июле стоит нестерпимая жара, наши предки обязательно ходили в баню на Емельяна. Это делали для того, чтобы хорошенько пропариться и тем самым обрести здоровье и силы на весь следующий год.

Парились обычно вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Жатва как раз заканчивалась, и такой обряд снимал всю усталость после тяжелой работы. В баню заходили обязательно с поклоном — чтобы не обидеть банного духа.

Хозяйки занимались заготовками ягод и грибов на зиму, потому что как раз поспевал урожай этих лесных даров.