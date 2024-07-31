Почему стоит закрыть рот, чтобы сохранить свои деньги в Емельянов день, 31 июля

В народном кадендаре у каждого дня есть свое название. Вот и последний день июля получил свое — Емельянов день. Teleprogramma.pro рассказывает, как отмечался этот праздник, что нужно, а что нельзя делать 31 июля.
Что нужно делать 31 июля
Несмотря на то что порой в июле стоит нестерпимая жара, наши предки обязательно ходили в баню на Емельяна. Это делали для того, чтобы хорошенько пропариться и тем самым обрести здоровье и силы на весь следующий год.
Парились обычно вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Жатва как раз заканчивалась, и такой обряд снимал всю усталость после тяжелой работы. В баню заходили обязательно с поклоном — чтобы не обидеть банного духа.
Хозяйки занимались заготовками ягод и грибов на зиму, потому что как раз поспевал урожай этих лесных даров.
Подметать 31 июля нельзя. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
После захода солнца лучше не выходить из дома — ночная прогулка может принести беды, потому что по земле в темноте бродит нечистая сила. Если все же пришлось выйти, обязательно нужно надеть крестик на шею.
Запрещено подметать пол — можно вымести удачу из дома. Согласно легенде, тот, кто ослушался этого совета, навсегда останется несчастным.
Нельзя переедать, особенно животной пищи, во всем следует знать меру — в противном случае проблем с деньгами не избежать. Если съел лишнего — получай пустой кошелек.
Не стоит делать сразу несколько дел одновременно — все будет валиться из рук.
Не нужно назначать свидания и играть свадьбу — из отношений ничего не получится.
Нельзя брать взаймы и давать денег в долг. Все долги лучше погасить до Дня Емельяна, иначе весь год будут проблемы с деньгами.
Красить волосы не стоит — можно изменить судьбу, а вот постричься можно.
Переедание может лишить вас всех денег. Фото: freepik.com
Приметы на 31 июля
Погода 31 июля может предсказывать погоду на октябрь. Кроме того, действует еще ряд народных примет.
Мухи кусаются — погода скоро испортится.
На небе тучи, но пчелы не торопятся в улья — непогода пройдет мимо.
Гром гремит на протяжении некоторого времени — возможно пойдет град.
31 июля жарко — зима будет холодной.
На верхушке березы пожелтели листья — осень наступит раньше срока.
Шишки на самом верху елки — зима начнется поздно.
Нельзя париться в бане с крестом на шее — банный дух может задушить.
Именинники
Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: