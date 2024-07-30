Есть риск потерять все до последней копейки: не делайте этого ни под каким предлогом 30 июля, в День Марины Лазоревой — самый опасный день в 2024 году

Наши предки очень боялись наступления 30 июля. Его считали очень опасным днем, хотя в названии праздника нет ничего страшного. По народному календарю 30 июля отмечается День Марины Лазоревой. О приметах и поверьях этого дня рассказывает Teleprogramma.pro.

Что нужно делать 30 июля

В День Марины Лазоревой нужно вынести из дома все старые и ненужные вещи. Чем больше предметов покинут ваш дом, тем большее счастье это вам принесет. Но есть одно важное замечание: вещи нельзя выбрасывать, а следует раздать нуждающимся.

День также можно посвятить уходу за собой. Хорошо бы постричься или сделать маникюр — это поможет избавиться от негатива.

Кроме того, 30 июля считался рыбным днем. Желательно, чтобы на столе были блюда из рыбы или морепродуктов, которые принесут удачу и успех.