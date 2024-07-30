Есть риск потерять все до последней копейки: не делайте этого ни под каким предлогом 30 июля, в День Марины Лазоревой — самый опасный день в 2024 году

Фото: freepik.com

30 июля лучше сидеть дома.

Наши предки очень боялись наступления 30 июля. Его считали очень опасным днем, хотя в названии праздника нет ничего страшного. По народному календарю 30 июля отмечается День Марины Лазоревой. О приметах и поверьях этого дня рассказывает Teleprogramma.pro. 

Что нужно делать 30 июля

В День Марины Лазоревой нужно вынести из дома все старые и ненужные вещи. Чем больше предметов покинут ваш дом, тем большее счастье это вам принесет. Но есть одно важное замечание: вещи нельзя выбрасывать, а следует раздать нуждающимся. 

День также можно посвятить уходу за собой. Хорошо бы постричься или сделать маникюр — это поможет избавиться от негатива.  

Кроме того, 30 июля считался рыбным днем. Желательно, чтобы на столе были блюда из рыбы или морепродуктов, которые принесут удачу и успех.

Блюда из рыбы помогут обрести успех. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в День Марины Лазоревой

Нельзя начинать что-то новое и принимать важные решения — все окажется напрасным и не принесет желаемого результата. 

Не стоит жениться, венчаться, свататься или делать предложение. Любые разговоры о свадьбе лучше отложить — чувствам быстро придет конец и брак окажется несчастливым. 

Не рекомендуется транжирить деньги попусту и совершать крупные покупки. Чтобы сохранить достаток, лучше сегодня сэкономить. Иначе можно потерять все до копейки.

Нельзя смотреть на молнию — зрение может испортиться.

Запрещено оставлять открытыми окна и двери — в дом может пробраться нечистая сила.

Не нужно ходить в лес, на охоту, на рыбалку — непогода может надолго оставить вас вне дома.

Молодым девушкам нельзя ходить с распущенными волосами — можно остаться без жениха. 

Услышав гром, нельзя вести важные разговоры — случится недопонимание или ссора.

Нельзя давать в долг огонь (зажигалка, спички, свеча) — удача отвернется от вас.

30 июля запрещено делиться огнем. Фото: freepik.com

Народные приметы на 30 июля

Гроза предвещает дождливую осень и холодную зиму.

Теплый день — зима будет без снега, но морозная.

Погода 30 июля предсказывает погоду в сентябре.

Утром молния без грома — будет много орехов.

Именинники

Евфрасий, Иринарх, Лазарь, Леонид, Сперат, Вероника, Маргарита, Марина.

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