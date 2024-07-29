Не делайте этого в Финогеев день, если не хотите потерять работу: запреты и приметы на 29 июля

В народном календаре 29 июля имеет несколько названий: Финогеев день, Афиноген, Фигнеев день, Финогей. Вокруг этой даты собрано множество поверий, о которых рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции дня

На Руси начинали жать рожь, но собирали не все, часть специально оставляли на поле, чтобы привлечь удачу. Первый сноп хранили и использовали в ритуалах, связанных с началом жатвы, а также кормили им заболевший скот.

Искали колосья — тот, кому удавалось найти самый большой, хранил его на счастье.

В День Афиногена нужно думать лишь о хорошем и отправлять во Вселенную положительный посыл, чтобы притянуть удачу и благополучие.

Лучше провести это время с семьей. Обязательно нужно быть в хорошем настроении и общаться лишь с приятными людьми.

Нужно помогать нуждающимся, потому что все добро, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Вечером можно накрыть большой стол и позвать родных, друзей и даже соседей.