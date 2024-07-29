Не делайте этого в Финогеев день, если не хотите потерять работу: запреты и приметы на 29 июля

В народном календаре 29 июля имеет несколько названий: Финогеев день, Афиноген, Фигнеев день, Финогей. Вокруг этой даты собрано множество поверий, о которых рассказывает Teleprogramma.pro.
Традиции дня
На Руси начинали жать рожь, но собирали не все, часть специально оставляли на поле, чтобы привлечь удачу. Первый сноп хранили и использовали в ритуалах, связанных с началом жатвы, а также кормили им заболевший скот.
Искали колосья — тот, кому удавалось найти самый большой, хранил его на счастье.
В День Афиногена нужно думать лишь о хорошем и отправлять во Вселенную положительный посыл, чтобы притянуть удачу и благополучие.
Лучше провести это время с семьей. Обязательно нужно быть в хорошем настроении и общаться лишь с приятными людьми.
Нужно помогать нуждающимся, потому что все добро, сделанное в этот день, вернется сторицей.
Вечером можно накрыть большой стол и позвать родных, друзей и даже соседей.
Желательно накрыть стол и позвать гостей 29 июля. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в Финогеев день
Нельзя ругаться и посылать проклятия — все вернется вам же бумерангом, причем в самое неблагоприятное время в жизни.
Запрещено просить о повышении в должности или зарплате — могут уволить с работы или в лучшем случае проигнорировать просьбу.
Не рекомендуется мыть полы и подметать в доме, а также пользоваться пылесосом — можно лишиться здоровья и счастья. Несмотря на то что у наших предков не было такого устройства, принцип работы один и тот же, лучше не рисковать понапрасну.
Не стоит ходить в лес, охотиться и ловить рыбу — ничем хорошим это не кончится.
Также нельзя кричать в лесу — лесной дух может рассердиться и наказать.
Нельзя сидеть без дела, все члены семьи должны работать в этот день — иначе начнутся проблемы в карьере, а у младших могут испортиться отношения со сверстниками.
Нежелательно переедать — можно в будущем остаться голодным, стоит контролировать себя 29 июля.
Фото: freepik.com
Народные приметы на 29 июля
Если пошел дождь — собранный урожай плохо сохранится.
Желтые облака — завтра будет дождь.
Роса лежит до обеда — ожидается жара.
Стелется густой туман — ожидается хороший урожай грибов.
Небо ясное с самого утра — скоро птицы улетят в теплые края.
В небе парят коршуны — к сильной жаре и зною.
Именинники
Антиох, Афиноген, Иаков, Иоанн, Кассиодор, Кириак, Павел, Петр, Сенатор, Фауст, Алевтина, Валентина, Домината, Юлия, Матрона, Хиония.