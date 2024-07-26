Удача отвернется от вас навсегда, если сделаете это в День архангела Гавриила, 26 июля

Что нельзя делать в праздник архангела Гавриила

Ни в коем случае нельзя проявлять жадность — в противном случае удача может отвернуться.

Не стоит планировать важные дела или совершать сделки — все пойдет не так, как задумано.

Нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — можно навсегда испортить отношения.

Нельзя купаться в реках, озерах или морях — вода может быть опасна.

Не стоит резать деревья и сажать цветы — все растущее сегодня лучше не трогать, иначе — погибнет.

Запрещено выбрасывать хлеб и любые остатки еды — весь год будет голодным.

Не нужно никому рассказывать о своем счастье с любимым человеком — в любви может случиться разлад.

Не рекомендуется ходить в баню — можно таким образом смыть с себя удачу и благополучие.

Врать, сплетничать или преувеличивать строго запрещено — станете жертвой бумеранга.

Сегодня обедать можно только за круглым столом. Сядете за квадратный — ждите ссору. Если нет круглого стола, поставьте на углы круглые предметы, например, тарелки.

Нельзя брать и давать деньги в долг — иначе возникнут финансовые проблемы, а решить их будет трудно в течение целого года.