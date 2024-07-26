Удача отвернется от вас навсегда, если сделаете это в День архангела Гавриила, 26 июля

26 июля православная церковь празднует Собор архангела Гавриила. В народном календаре этот важный церковный праздник получил название Гавриил Летний. Что лучше не делать в этот день, рассказывает Teleprogramma.pro.
Что можно делать в праздник архангела Гавриила
В этот день принято ходить в церковь и молиться архангелу Гавриилу.
Хозяйки пекли пироги и угощали нуждающихся.
Обязательным было навести порядок в доме. Несмотря на то что этот праздник относится к церковным, трудиться не возбраняется.
Срезать цветы сегодня не рекомендуется. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в праздник архангела Гавриила
Ни в коем случае нельзя проявлять жадность — в противном случае удача может отвернуться.
Не стоит планировать важные дела или совершать сделки — все пойдет не так, как задумано.
Нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — можно навсегда испортить отношения.
Нельзя купаться в реках, озерах или морях — вода может быть опасна.
Не стоит резать деревья и сажать цветы — все растущее сегодня лучше не трогать, иначе — погибнет.
Запрещено выбрасывать хлеб и любые остатки еды — весь год будет голодным.
Не нужно никому рассказывать о своем счастье с любимым человеком — в любви может случиться разлад.
Не рекомендуется ходить в баню — можно таким образом смыть с себя удачу и благополучие.
Врать, сплетничать или преувеличивать строго запрещено — станете жертвой бумеранга.
Сегодня обедать можно только за круглым столом. Сядете за квадратный — ждите ссору. Если нет круглого стола, поставьте на углы круглые предметы, например, тарелки.
Нельзя брать и давать деньги в долг — иначе возникнут финансовые проблемы, а решить их будет трудно в течение целого года.
Обедать лучше за круглым столом. Фото: freepik.com
Народные приметы на 26 июля
Теплый солнечный день обещает сухую осень.
Сильный дождь — предвестник плохого урожая.
Много мошкары вечером — сезон грибов удастся на славу.
Пчелы трудятся с раннего утра — погода будет хорошей.
Ласточки низко летают — осень придет поздно.
Много еловых шишек на нижних ветках — морозы в этом году начнутся раньше обычного.
Именинники
Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.
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