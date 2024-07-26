Удача отвернется от вас навсегда, если сделаете это в День архангела Гавриила, 26 июля

Фото: freepik.com

26 июля верующие будут чтить архангела, возвестившего о приходе Спасителя.

26 июля православная церковь празднует Собор архангела Гавриила. В народном календаре этот важный церковный праздник получил название Гавриил Летний. Что лучше не делать в этот день, рассказывает Teleprogramma.pro.

Что можно делать в праздник архангела Гавриила

В этот день принято ходить в церковь и молиться архангелу Гавриилу. 

Хозяйки пекли пироги и угощали нуждающихся. 

Обязательным было навести порядок в доме. Несмотря на то что этот праздник относится к церковным, трудиться не возбраняется. 

Срезать цветы сегодня не рекомендуется. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в праздник архангела Гавриила

Ни в коем случае нельзя проявлять жадность  — в противном случае удача может отвернуться. 

Не стоит планировать важные дела или совершать сделки — все пойдет не так, как задумано. 

Нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — можно навсегда испортить отношения.

Нельзя купаться в реках, озерах или морях — вода может быть опасна.

Не стоит резать деревья и сажать цветы — все растущее сегодня лучше не трогать, иначе — погибнет.

Запрещено выбрасывать хлеб и любые остатки еды — весь год будет голодным.

Не нужно никому рассказывать о своем счастье с любимым человеком — в любви может случиться разлад.

Не рекомендуется ходить в баню — можно таким образом смыть с себя удачу и благополучие. 

Врать, сплетничать или преувеличивать строго запрещено — станете жертвой бумеранга.

Сегодня обедать можно только за круглым столом. Сядете за квадратный — ждите ссору. Если нет круглого стола, поставьте на углы круглые предметы, например, тарелки.

Нельзя брать и давать деньги в долг — иначе возникнут финансовые проблемы, а решить их будет трудно в течение целого года. 

Обедать лучше за круглым столом. Фото: freepik.com

Народные приметы на 26 июля

Теплый солнечный день обещает сухую осень.

Сильный дождь — предвестник плохого урожая.

Много мошкары вечером — сезон грибов удастся на славу.

Пчелы трудятся с раннего утра — погода будет хорошей.

Ласточки низко летают — осень придет поздно.

Много еловых шишек на нижних ветках — морозы в этом году начнутся раньше обычного.

Именинники

Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

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