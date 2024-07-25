День вне времени, или Прокл Плакальщик: как правильно провести 25 июля, чтобы обрести счастье

25 июля — очень необычная дата. И важно прожить ее правильно. Тут помогут не только советы наших предков-славян, но и древней мудрейшей цивилизации майя. Teleprogramma.pro предлагает посмотреть на нее с разных сторон.
Календарь майя
Как многим уже известно, в календаре древних майя — цолькине — было 13 месяцев, в каждом из которых 28 дней. Всего это 364 дня. 24 июля заканчивался один год, 26 июля начинался следующий. Таким образом, 25 июля — 365-й день в календаре — считался племенем майя Днем вне времени.
Считается, что в этот день время будто замирает, позволяя нам остановиться и подумать. Это дата самоанализа и корректировки своего поведения. Приверженцы этой теории называют еще 25 июля Зеленым днем и призывают всех наслаждаться вневременьем и прожить этот день без спешки и суеты, чтобы подготовиться к новому году, новым энергиям и начинаниям.
Майя не занесли 25 июля в свой календарь. Фото: freepik.com
Как провести день
25 июля стоит проанализировать весь свой год, вспомните о победах и неудачах. Сделайте выводы, чтобы впредь не повторять ошибок и двигаться дальше уверенно.
Необходимо распрощаться с прошлым. Можно повести своеобразный ритуал, написав в письме все, что хотите отпустить. Затем письмо нужно сжечь, а пепел развеять по ветру.
Можно мечтать и загадывать желания.
Дарите друг другу любовь, если чувствуете такую потребность.
Меньше смотрите на часы, проведите день в равновесии и гармонии.
Народный календарь
Православные 25 июля чтят память святых мучеников Прокла и Илария. В народном календаре день получил название Прокла Плакальщика.
Наши предки верили, что в эту дату роса обладает целебными свойствами.
Что нужно делать
Утром можно собрать целебную росу. Девушки умывались ей, чтобы сохранить красоту и молодость, беременные даже пили, чтобы роды прошли удачно.
Благоприятное время для заключения соглашений и договоренностей, все дела увенчаются успехом.
Роса обладает целебной силой 25 июля. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 25 июля
Топтаться по росе нельзя — могут начаться неприятности в любви и делах.
Финансовые сделки лучше отложить — могут оказаться провальными.
Запрещено давать в долг и одалживать самому — останетесь без денег.
Нельзя есть сахар — можно оказаться обманутым.
Одиноким женщинам не стоит купаться в водоемах — водяной утянет.
Нежелательно впустую расходовать воду — станут окружать проблемы.
Сплетничать и ругаться тоже запрещено — весь негатив останется с вами в двойном размере.
Ни в коем случае нельзя в этот день плакать, особенно женщинам — слезы, пролитые 25 июля, не иссякнут еще целый год.
Не рекомендуется ходить в баню и долго купаться в ванной — можно подорвать здоровье.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, затевать генеральную уборку или ремонт — начнется черная полоса.
Народные приметы
Нет росы — грядет несчастье.
Много росы — к хорошему урожаю.
Пчелы громко жужжат — погода будет жаркой.
Над лесом сгустился туман — скоро пойдет дождь.
Весь день идет дождь — зима окажется снежной.
Прохладный день предвещает суровую зиму.
Именинники
Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
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