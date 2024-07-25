День вне времени, или Прокл Плакальщик: как правильно провести 25 июля, чтобы обрести счастье

Фото: freepik.com

Наши предки из разных народов воспринимали этот день по-своему.

25 июля — очень необычная дата. И важно прожить ее правильно. Тут помогут не только советы наших предков-славян, но и древней мудрейшей цивилизации майя. Teleprogramma.pro предлагает посмотреть на нее с разных сторон.

Календарь майя

Как многим уже известно, в календаре древних майя — цолькине — было 13 месяцев, в каждом из которых 28 дней. Всего это 364 дня. 24 июля заканчивался один год, 26 июля начинался следующий. Таким образом, 25 июля — 365-й день в календаре — считался племенем майя Днем вне времени.

Считается, что в этот день время будто замирает, позволяя нам остановиться и подумать. Это дата самоанализа и корректировки своего поведения. Приверженцы этой теории называют еще 25 июля Зеленым днем и призывают всех наслаждаться вневременьем и прожить этот день без спешки и суеты, чтобы подготовиться к новому году, новым энергиям и начинаниям. 

Майя не занесли 25 июля в свой календарь. Фото: freepik.com

Как провести день

25 июля стоит проанализировать весь свой год, вспомните о победах и неудачах. Сделайте выводы, чтобы впредь не повторять ошибок и двигаться дальше уверенно.

Необходимо распрощаться с прошлым. Можно повести своеобразный ритуал, написав в письме все, что хотите отпустить. Затем письмо нужно сжечь, а пепел развеять по ветру.

Можно мечтать и загадывать желания.

Дарите друг другу любовь, если чувствуете такую потребность.

Меньше смотрите на часы, проведите день в равновесии и гармонии.

Народный календарь

Православные 25 июля чтят память святых мучеников Прокла и Илария. В народном календаре день получил название Прокла Плакальщика. 

Наши предки верили, что в эту дату роса обладает целебными свойствами. 

Что нужно делать 

Утром можно собрать целебную росу. Девушки умывались ей, чтобы сохранить красоту и молодость, беременные даже пили, чтобы роды прошли удачно.

Благоприятное время для заключения соглашений и договоренностей, все дела увенчаются успехом.

Роса обладает целебной силой 25 июля. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 25 июля

Топтаться по росе нельзя — могут начаться неприятности в любви и делах.

Финансовые сделки лучше отложить — могут оказаться провальными. 

Запрещено давать в долг и одалживать самому — останетесь без денег. 

Нельзя есть сахар — можно оказаться обманутым. 

Одиноким женщинам не стоит купаться в водоемах — водяной утянет.

Нежелательно впустую расходовать воду — станут окружать проблемы.

Сплетничать и ругаться тоже запрещено — весь негатив останется с вами в двойном размере.

Ни в коем случае нельзя в этот день плакать, особенно женщинам — слезы, пролитые 25 июля, не иссякнут еще целый год.

Не рекомендуется ходить в баню и долго купаться в ванной — можно подорвать здоровье.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, затевать генеральную уборку или ремонт — начнется черная полоса.

Народные приметы

Нет росы — грядет несчастье.

Много росы — к хорошему урожаю.

Пчелы громко жужжат — погода будет жаркой. 

Над лесом сгустился туман — скоро пойдет дождь.

Весь день идет дождь — зима окажется снежной.

Прохладный день предвещает суровую зиму. 

Именинники

Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

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