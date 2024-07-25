День вне времени, или Прокл Плакальщик: как правильно провести 25 июля, чтобы обрести счастье

25 июля — очень необычная дата. И важно прожить ее правильно. Тут помогут не только советы наших предков-славян, но и древней мудрейшей цивилизации майя. Teleprogramma.pro предлагает посмотреть на нее с разных сторон.

Календарь майя

Как многим уже известно, в календаре древних майя — цолькине — было 13 месяцев, в каждом из которых 28 дней. Всего это 364 дня. 24 июля заканчивался один год, 26 июля начинался следующий. Таким образом, 25 июля — 365-й день в календаре — считался племенем майя Днем вне времени.

Считается, что в этот день время будто замирает, позволяя нам остановиться и подумать. Это дата самоанализа и корректировки своего поведения. Приверженцы этой теории называют еще 25 июля Зеленым днем и призывают всех наслаждаться вневременьем и прожить этот день без спешки и суеты, чтобы подготовиться к новому году, новым энергиям и начинаниям.