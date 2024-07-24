Забудьте об уборке и отложите свадьбу: что строго запрещено в День святой Ольги, 24 июля

Фото: freepik.com

24 июля православные христиане чтят память святой равноапостольной Ольги, благодаря которой Русь приняла веру.

В народе дату называют День Ольги Страдницы. Верующие вспоминают княгиню  Ольгу – супругу киевского князя Игоря, которая жестоко отомстила за гибель мужа. 

Ольга познакомилась с будущим супругом, когда ей было 12 лет. Князь с первого взгляда полюбил девушку и отправил к ней сватов. Но брак был недолгим. Игоря убили, а Ольга отомстила за мужа, уничтожив древлян и заставив их платить дань. 

Традиции дня Ольги Страдницы

На Руси день 24 июля недаром Страдница. В это время на полях занимались заготовкой сена и уборкой ржи.

Никто не сидел без дела. Ходили в лес за ягодами и грибами или работали в огороде.

Незамужние девушки молились святой Ольге об удачном замужестве.

В праздник, посвященный княгине, нужно пройти босиком по утренней росе. Как верили наши предки, этот ритуал поможет обрести энергию и стать сильнее. Женщины собирали утреннюю росу и умывали ею лицо и тело, чтобы сохранить красоту и молодость. Из травы, по которой люди проходили, варили целебные отвары. 

Наши предки ходили босиком по росе. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 24 июля

Запрещено ругаться и ссориться – помириться потом вряд и удастся.

Нельзя много есть – позже человеку не будет хватать еды.

Не стоит занимать деньги – деньги, скорее всего, не вернут.

Нельзя лениться, иначе следующий год будет голодным.

Планировать свадьбу, а тем более жениться не рекомендуется – брак будет недолгим.

Хвастаться нежелательно – Ольга может наказать за чрезмерную гордость. 

Нельзя в день Ольги Страдницы убирать, стирать и гладить –  Домовой отдыхает, поэтому не нужно нарушать его покой.

Баню сегодня лучше не посещать – можно навредить здоровью. 

Некоторые приметы говорили о будущем урожае грибов. Фото: freepik.com

Народные приметы

Раскатистый гром предвещает хороший клев на рыбалке.

Утром много росы — урожай огурцов и помидоров не удастся.

24 июля тепло и солнечно — будет хороший урожай зерновых.

Много мошкары — осенью в лесу уродится много грибов.

Если с березы, клена, осины начали опадать листья — осень придет рано.

Созвездие Большой Медведицы расположено ниже, чем обычно — листопад начнется поздно.

Именинники

Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

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