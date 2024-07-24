Забудьте об уборке и отложите свадьбу: что строго запрещено в День святой Ольги, 24 июля

В народе дату называют День Ольги Страдницы. Верующие вспоминают княгиню Ольгу – супругу киевского князя Игоря, которая жестоко отомстила за гибель мужа.

Ольга познакомилась с будущим супругом, когда ей было 12 лет. Князь с первого взгляда полюбил девушку и отправил к ней сватов. Но брак был недолгим. Игоря убили, а Ольга отомстила за мужа, уничтожив древлян и заставив их платить дань.

Традиции дня Ольги Страдницы

На Руси день 24 июля недаром Страдница. В это время на полях занимались заготовкой сена и уборкой ржи.

Никто не сидел без дела. Ходили в лес за ягодами и грибами или работали в огороде.

Незамужние девушки молились святой Ольге об удачном замужестве.

В праздник, посвященный княгине, нужно пройти босиком по утренней росе. Как верили наши предки, этот ритуал поможет обрести энергию и стать сильнее. Женщины собирали утреннюю росу и умывали ею лицо и тело, чтобы сохранить красоту и молодость. Из травы, по которой люди проходили, варили целебные отвары.