Забудьте об уборке и отложите свадьбу: что строго запрещено в День святой Ольги, 24 июля

В народе дату называют День Ольги Страдницы. Верующие вспоминают княгиню Ольгу – супругу киевского князя Игоря, которая жестоко отомстила за гибель мужа.
Ольга познакомилась с будущим супругом, когда ей было 12 лет. Князь с первого взгляда полюбил девушку и отправил к ней сватов. Но брак был недолгим. Игоря убили, а Ольга отомстила за мужа, уничтожив древлян и заставив их платить дань.
Традиции дня Ольги Страдницы
На Руси день 24 июля недаром Страдница. В это время на полях занимались заготовкой сена и уборкой ржи.
Никто не сидел без дела. Ходили в лес за ягодами и грибами или работали в огороде.
Незамужние девушки молились святой Ольге об удачном замужестве.
В праздник, посвященный княгине, нужно пройти босиком по утренней росе. Как верили наши предки, этот ритуал поможет обрести энергию и стать сильнее. Женщины собирали утреннюю росу и умывали ею лицо и тело, чтобы сохранить красоту и молодость. Из травы, по которой люди проходили, варили целебные отвары.
Наши предки ходили босиком по росе. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 24 июля
Запрещено ругаться и ссориться – помириться потом вряд и удастся.
Нельзя много есть – позже человеку не будет хватать еды.
Не стоит занимать деньги – деньги, скорее всего, не вернут.
Нельзя лениться, иначе следующий год будет голодным.
Планировать свадьбу, а тем более жениться не рекомендуется – брак будет недолгим.
Хвастаться нежелательно – Ольга может наказать за чрезмерную гордость.
Нельзя в день Ольги Страдницы убирать, стирать и гладить – Домовой отдыхает, поэтому не нужно нарушать его покой.
Баню сегодня лучше не посещать – можно навредить здоровью.
Некоторые приметы говорили о будущем урожае грибов. Фото: freepik.com
Народные приметы
Раскатистый гром предвещает хороший клев на рыбалке.
Утром много росы — урожай огурцов и помидоров не удастся.
24 июля тепло и солнечно — будет хороший урожай зерновых.
Много мошкары — осенью в лесу уродится много грибов.
Если с березы, клена, осины начали опадать листья — осень придет рано.
Созвездие Большой Медведицы расположено ниже, чем обычно — листопад начнется поздно.
Именинники
Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.
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