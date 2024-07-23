Можно в один миг потерять деньги и здоровье: чем опасен 23 июля — День Антония Громоносца

Фото: freepik.com

23 июля православные чтят память Антония Печерского.

В народном календаре 23 июля обозначен как праздник Антония Громоносца, или Антония Рясочника. У наших предков было немало поверий и примет, на которые стоит обратить внимание. О них подробнее в материале Teleprogramma.pro.

Традиции дня

Люди в древности считали, что 23 июля ряска обладает особыми целебными силами, поэтому спешили собрать ее , чтобы накормить домашнюю птицу или сделать отвары, которые могли успокоить нервы. 

Рыбаки обязательно занимались своим промыслом, поскольку обычно в этот день был отменный клев.

Некоторые спешили к водоемам, чтобы пожаловаться на судьбу. Считалось, что русалки заберут все беды себе.

Антоний Громоносец благоприятствует путешественникам, поэтому любые поездки, запланированные на 23 июля, обычно складывались удачно. 

День следовало начать с водных процедур, поэтому после пробуждения спешили помыться — так можно избавиться от болезней на целый год.

А если попариться в бане, то можно закрепить оздоровительный эффект на более длительный период. Некоторые мудрецы говорили, что посещение бани в эту дату подарит здоровье минимум на пять лет. 

Крестьяне собирали ряску 23 июля. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 23 июля

Ни в коем случае нельзя ругаться возле водоемов — это грозит болезнями и печалями.

Запрещено допивать воду и любые напитки за кем-то, особенно за детьми — можете заболеть как вы, так и тот, за кем допили.

Нельзя купаться в открытых водоемах — вода может нести негативную энергию.

Нельзя хвалиться возле водоемов — всю удачу заберут морские обитатели.

С водой вообще стоит быть аккуратнее: если ее пролить — можно навлечь беду.

Не стоит подметать пол в квартире или наводить порядок во дворе — домашние животные могут заболеть.

Нельзя ходить в грязной или рваной одежде — можно лишиться всех денег.

Запрещено стричься — так можно укоротить свой век.

Проливать воду в день Антония очень опасно. Фото: freepik.com

Приметы о погоде

Ливни с грозой в день Антония предвещают хороший улов, а если гроза прошла ночью — день будет теплый и солнечный. 

Гром звучит тихо и вдали — скоро дождь кончится. 

Много улиток — долго будет идти дождь. 

До обеда появилась радуга — будет ветрено.

Бабочки попрятались — будет дождь.

Много ряски на воде — год будет успешным и прибыльным.

Пчелы покидают улья — ожидается жара.

Именинники

Александр, Антон, Петр и Даниил, Георгий и Леонтий.

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