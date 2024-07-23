Можно в один миг потерять деньги и здоровье: чем опасен 23 июля — День Антония Громоносца

В народном календаре 23 июля обозначен как праздник Антония Громоносца, или Антония Рясочника. У наших предков было немало поверий и примет, на которые стоит обратить внимание. О них подробнее в материале Teleprogramma.pro.

Традиции дня

Люди в древности считали, что 23 июля ряска обладает особыми целебными силами, поэтому спешили собрать ее , чтобы накормить домашнюю птицу или сделать отвары, которые могли успокоить нервы.

Рыбаки обязательно занимались своим промыслом, поскольку обычно в этот день был отменный клев.

Некоторые спешили к водоемам, чтобы пожаловаться на судьбу. Считалось, что русалки заберут все беды себе.

Антоний Громоносец благоприятствует путешественникам, поэтому любые поездки, запланированные на 23 июля, обычно складывались удачно.

День следовало начать с водных процедур, поэтому после пробуждения спешили помыться — так можно избавиться от болезней на целый год.

А если попариться в бане, то можно закрепить оздоровительный эффект на более длительный период. Некоторые мудрецы говорили, что посещение бани в эту дату подарит здоровье минимум на пять лет.