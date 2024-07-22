Что можно и что нельзя делать 22 июля, в церковный праздник святых Панкратия и Кирилла: приметы и традиции

Фото: freepik.com

День стоит провести в тишине и покое.

В православном календаре 22 июля чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот же день в народе празднуется Черничный день, или Ягодник. О том, что нельзя делать в этот день, — в материале Teleprogramma.pro

Традиции дня

К 22 июля как раз поспевала черника, от того этот день и получил такое название в народном календаре. С самого утра пекли пироги с этой ягодой и варили варенье. 

Кроме того, наши предки впервые за лето пробовали огурцы. Даже существовал тайный ритуал: хозяйка втайне от всех срывала первый огурчик и закапывала его в огороде, чтобы увеличить урожай. 

В День Панкратия рекомендовалось навести порядок в доме, разобрать вещи в шкафах или заняться заготовками на зиму. 

На Руси на эту дату назначали свадьбы и крещения. Неплохо было посетить могилы умерших родственников.

Очень хорошо день подходит для водных процедур. Можно топить баню или понежиться в ванной, а то и вовсе устроить заплыв на речке.

22 июля — хороший день для переезда. Если перевезти вещи в новый дом именно сегодня, то здесь навсегда поселятся счастье и радость.

Весь праздник Панкратия и Кирилла нужно провести тихо и спокойно, без ссор, чтобы сохранить гармонию на целый год вперед.

День подходит для уборки и переезда. Фото: freepik.com

Что нельзя делать

Запрещено ругаться и браниться — это может навлечь серьезные болезни.  

Не стоит браться за новые дела и слишком много работать — все пойдет крахом.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — потом никто не поможет. 

Неуважительное отношение к старшим обернется против человека — его всю жизнь будут также оскорблять и игнорировать. 

Брать деньги в долг нельзя — вернуть деньги будет проблематично. 

Нельзя долго спать — можно проспать удачу.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Фото: freepik.com

Народные приметы

Много черники в лесах — будет суровая зима. 

Черника еще не созрела — осень станет холодной.

Рыба выпрыгивает из воды — ожидается дождь. 

Утром прошел небольшой дождь — день будет ясным. 

Лягушки квакают — к солнечной погоде. 

Над домом пролетела стая птиц — ждите хорошие вести.

Именинники

Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.

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