Что можно и что нельзя делать 22 июля, в церковный праздник святых Панкратия и Кирилла: приметы и традиции

В православном календаре 22 июля чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот же день в народе празднуется Черничный день, или Ягодник. О том, что нельзя делать в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.

Традиции дня

К 22 июля как раз поспевала черника, от того этот день и получил такое название в народном календаре. С самого утра пекли пироги с этой ягодой и варили варенье.

Кроме того, наши предки впервые за лето пробовали огурцы. Даже существовал тайный ритуал: хозяйка втайне от всех срывала первый огурчик и закапывала его в огороде, чтобы увеличить урожай.

В День Панкратия рекомендовалось навести порядок в доме, разобрать вещи в шкафах или заняться заготовками на зиму.

На Руси на эту дату назначали свадьбы и крещения. Неплохо было посетить могилы умерших родственников.

Очень хорошо день подходит для водных процедур. Можно топить баню или понежиться в ванной, а то и вовсе устроить заплыв на речке.

22 июля — хороший день для переезда. Если перевезти вещи в новый дом именно сегодня, то здесь навсегда поселятся счастье и радость.

Весь праздник Панкратия и Кирилла нужно провести тихо и спокойно, без ссор, чтобы сохранить гармонию на целый год вперед.