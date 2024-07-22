Что можно и что нельзя делать 22 июля, в церковный праздник святых Панкратия и Кирилла: приметы и традиции

В православном календаре 22 июля чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот же день в народе празднуется Черничный день, или Ягодник. О том, что нельзя делать в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.
Традиции дня
К 22 июля как раз поспевала черника, от того этот день и получил такое название в народном календаре. С самого утра пекли пироги с этой ягодой и варили варенье.
Кроме того, наши предки впервые за лето пробовали огурцы. Даже существовал тайный ритуал: хозяйка втайне от всех срывала первый огурчик и закапывала его в огороде, чтобы увеличить урожай.
В День Панкратия рекомендовалось навести порядок в доме, разобрать вещи в шкафах или заняться заготовками на зиму.
На Руси на эту дату назначали свадьбы и крещения. Неплохо было посетить могилы умерших родственников.
Очень хорошо день подходит для водных процедур. Можно топить баню или понежиться в ванной, а то и вовсе устроить заплыв на речке.
22 июля — хороший день для переезда. Если перевезти вещи в новый дом именно сегодня, то здесь навсегда поселятся счастье и радость.
Весь праздник Панкратия и Кирилла нужно провести тихо и спокойно, без ссор, чтобы сохранить гармонию на целый год вперед.
День подходит для уборки и переезда. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Запрещено ругаться и браниться — это может навлечь серьезные болезни.
Не стоит браться за новые дела и слишком много работать — все пойдет крахом.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — потом никто не поможет.
Неуважительное отношение к старшим обернется против человека — его всю жизнь будут также оскорблять и игнорировать.
Брать деньги в долг нельзя — вернуть деньги будет проблематично.
Нельзя долго спать — можно проспать удачу.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Фото: freepik.com
Народные приметы
Много черники в лесах — будет суровая зима.
Черника еще не созрела — осень станет холодной.
Рыба выпрыгивает из воды — ожидается дождь.
Утром прошел небольшой дождь — день будет ясным.
Лягушки квакают — к солнечной погоде.
Над домом пролетела стая птиц — ждите хорошие вести.
Именинники
Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.
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