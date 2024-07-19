Что случится, если посмотреть в зеркало 19 июля: приметы и поверья Сысоева дня

Православные христиане 19 июля 2024 года чтят память преподобных Сисоя Великого и Сисоя Печерского, а в народном календаре этот день называется Сысоев.
Что можно, а что нельзя делать, рассказывает Teleprogramma.pro.
Традиции дня
Ни для кого не секрет, что на Руси придавали большое значение поверьям и приметам. Так, люди верили, что утренняя роса обладает целебными свойствами, может вернуть молодость и подарить здоровье. Именно поэтому наши предки вставали как можно раньше 19 июля и отправлялись гулять босиком, чтобы зарядиться энергией на целый год.
Наши предки занимались хозяйственными делами, заготавливали погреба, чтобы вскоре заложить туда первый урожай. Но спускаться разрешено было только мужчинам.
Рыбаки ни за что не пропускали Сысоев день и отправлялись на рыбалку. Считалось, что улов будет очень удачным.
Хозяева готовили погреба, но заготовки делать пока нельзя было. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в Сысоев день
Женщинам нельзя заниматься уборкой — так они могут привлечь в дом негативную энергию.
Давать в долг и брать взаймы не стоит — могут появиться финансовые трудности в будущем.
Нельзя ругаться, конфликтовать — в жизнь придут несчастья.
Охотиться в День Сысоя запрещено — начнутся беды.
Нельзя 19 июля заниматься заготовками на зиму — все приготовленное в этот день будет выброшено.
Не рекомендуется спешить — можно людей насмешить.
Нельзя долго смотреть в зеркало, особенно молодым девушкам, — можно потерять красоту и молодость.
Мама не стоит обижаться на дочерей или плохо думать о них — счастливой жизни придет конец.
Лучше закрыть и зашторить все окна в доме ближе к вечеру — лунный свет может привлечь негативную энергию.
Родителям нельзя ругать и наказывать детей — будут всего бояться и беспокоиться без причины.
В этот день запрещено стричь волосы и ногти, да и вообще лучше держать ножницы подальше — иначе придет болезнь.
Вечером лучше зашторить окна, чтобы сохранить гармонию в доме. Фото: freepik.com
Приметы на 19 июля 2024 года
Если идет дождь, то вся осень будет дождливой.
Поспело много ягод — зима будет холодной.
Появились желтые листья — осень наступит рано.
На небе много облаков — утром будет хороший удой.
Луну заволокло туманом — скоро похолодает.
Начали желтеть листья — осень в этом году будет ранняя.
Именинники
Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна, Федор.
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