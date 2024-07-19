Что случится, если посмотреть в зеркало 19 июля: приметы и поверья Сысоева дня

Православные христиане 19 июля 2024 года чтят память преподобных Сисоя Великого и Сисоя Печерского, а в народном календаре этот день называется Сысоев.

Что можно, а что нельзя делать, рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции дня

Ни для кого не секрет, что на Руси придавали большое значение поверьям и приметам. Так, люди верили, что утренняя роса обладает целебными свойствами, может вернуть молодость и подарить здоровье. Именно поэтому наши предки вставали как можно раньше 19 июля и отправлялись гулять босиком, чтобы зарядиться энергией на целый год.

Наши предки занимались хозяйственными делами, заготавливали погреба, чтобы вскоре заложить туда первый урожай. Но спускаться разрешено было только мужчинам.

Рыбаки ни за что не пропускали Сысоев день и отправлялись на рыбалку. Считалось, что улов будет очень удачным.