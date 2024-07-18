У каждого есть шанс стать богатым 18 июля: что обязательно нужно сделать в Афанасьев день, чтобы привлечь деньги, — обряды и заговоры внутри

В народном календаре 18 июля получил сразу два названия: День Афанасия и Лунный праздник. Teleprogramma.pro рассказывает о приметах и традициях праздника и от чего отказывались в этот день в старину.

Какие традиции существовали в этот день

18 июля наши предки наблюдали за луной. Считалось, что спутник Земли в это время наполняется теплом. И если ночью долго смотреть на луну, то можно обрести крепкое здоровье и укрепить жизненные силы.

Вечер Афанасьева дня проводили с семьей — часто устраивали чаепития или приглашали родственников на скромный ужин.

18 июля — тот самый день, когда нужно заняться планированием. Но лучше делать это поздно вечером или ночью. Стоит расписать по пунктам свои дальнейшие действия, а потом четко им следовать для достижения цели.

Хозяйки обычно выпекали из теста печенья в виде полумесяца. В выпечку обычно добавляли много меда, мака и орехов. В конце изделие посыпали цукатами или поливали вареньем. Чем сытнее становилась выпечка, тем благоприятнее будет жизнь у людей в этом доме.

Кроме того, во все времена мечтали о богатстве. В Лунный праздник проводили специальные обряды для привлечения денег, а также читали заговоры на успех и удачу. Луна 18 июля обладает огромной силой и даст молящему все, что он просит.