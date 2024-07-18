У каждого есть шанс стать богатым 18 июля: что обязательно нужно сделать в Афанасьев день, чтобы привлечь деньги, — обряды и заговоры внутри

Фото: freepik.com

Верующие вспоминают Афанасия Афонского.

В народном календаре 18 июля получил сразу два названия: День Афанасия и Лунный праздник. Teleprogramma.pro рассказывает о приметах и традициях праздника и от чего отказывались в этот день в старину.

Какие традиции существовали в этот день

18 июля наши предки наблюдали за луной. Считалось, что спутник Земли в это время наполняется теплом. И если ночью долго смотреть на луну, то можно обрести крепкое здоровье и укрепить жизненные силы.

Вечер Афанасьева дня проводили с семьей — часто устраивали чаепития или приглашали родственников на скромный ужин.

18 июля — тот самый день, когда нужно заняться планированием. Но лучше делать это поздно вечером или ночью. Стоит расписать по пунктам свои дальнейшие действия, а потом четко им следовать для достижения цели.

Хозяйки обычно выпекали из теста печенья в виде полумесяца. В выпечку обычно добавляли много меда, мака и орехов. В конце изделие посыпали цукатами или поливали вареньем. Чем сытнее становилась выпечка, тем благоприятнее будет жизнь у людей в этом доме.

Кроме того, во все времена мечтали о богатстве. В Лунный праздник проводили специальные обряды для привлечения денег, а также читали заговоры на успех и удачу. Луна 18 июля обладает огромной силой и даст молящему все, что он просит.

Лунный праздник отлично подходит для привлечения денег. Фото: freepik.com

Обряды наших предков на привлечение денег

До наших дней дошло большое количество заговоров и обрядов для открытия финансового потока. Приводим некоторые из них. Они ни в коем случае не являются руководством к действию, но вреда никому точно не принесут.

Заговор на деньги

Возьмите мелочь и бумажные купюры в таком количестве, чтобы делилось не пять. Положите деньги под лунным светом и прочитайте на ночь следующие слова: «Луна подрастает и сил прибавляет, к дому моему дорожка ее ведет, деньгам открывает проход». Утром положите эти деньги в кошелек и не тратьте в течение месяца.

Сжигание нищеты

Возьмите лист бумаги и запишите на нем все привычки, также самые частые и бесполезные траты. Внизу крупно допишите слова «бедность», «разорение», «неудача», «нищета», «разочарование». Выйдите на улицу и сожгите листок, после чего пепел развейте по ветру, приговаривая: «Все видит луна, всем помогает. Невезение с нищетой ветром унесет. Сжигаю плохое, привлекаю богатство. Отдаю монеты луне, чтобы вернулись и приумножились».

Главная купюра

Достаньте из кошелька самую верхнюю купюру. Выйдите с ней ночью из дома и поднесите ее к лунному свету, скажите: «Первая ты и главная. Остальные к тебе придут и у меня появятся».

Открытие денежного потока

Смотрите на луну через открытое окно или стоя на балконе. Представьте, что на вас сыпется денежный дождь, ощутите прикосновение купюр и монет, звуки шелеста и звон. 

Все обряды стоит проводить только на растущую луну, 18 июля 2024 года — как раз то самое время.

Афанасьев день — лучшее время для планирования. Фото: freepik.com

Чего нельзя делать в Афанасьев день

Сегодня не стоит делиться своими планами на будущее — они так и не смогу стать реальностью.

Не стоит готовить пресную выпечку — семья станет голодать.

День не подходит для начала новых дел и принятия важных решений — можно все потерять. Но начатое ранее нужно доделать сегодня обязательно, а то и оно закончится крахом.

Запрещено сплетничать и лгать — можно навлечь на себя неприятности.

Нежелательно пользоваться острыми предметами, есть риск пораниться. А рана, полученная 18 июля, будет долго заживать.

Не гневайтесь и не грустите — такие эмоции могут привести к жизненным трудностям.

Приметы на 18 июля 2024 года

Утром на небе появилась радуга — завтра пойдет дождь.

Если радуга озарила небосвод вечером — следующий день будет теплым и ясным.

Облака желтого цвета — скоро пойдет дождь.

Если луна находится будто в тумане — начнется ненастье.

Луна белая и яркая — похолодает.

Яркие звезды на ночном небе — завтра будет теплый и солнечный день.

Птицы летают высоко над землей — дождя не будет.

Именинники

Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.

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