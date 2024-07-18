У каждого есть шанс стать богатым 18 июля: что обязательно нужно сделать в Афанасьев день, чтобы привлечь деньги, — обряды и заговоры внутри

В народном календаре 18 июля получил сразу два названия: День Афанасия и Лунный праздник. Teleprogramma.pro рассказывает о приметах и традициях праздника и от чего отказывались в этот день в старину.
Какие традиции существовали в этот день
18 июля наши предки наблюдали за луной. Считалось, что спутник Земли в это время наполняется теплом. И если ночью долго смотреть на луну, то можно обрести крепкое здоровье и укрепить жизненные силы.
Вечер Афанасьева дня проводили с семьей — часто устраивали чаепития или приглашали родственников на скромный ужин.
18 июля — тот самый день, когда нужно заняться планированием. Но лучше делать это поздно вечером или ночью. Стоит расписать по пунктам свои дальнейшие действия, а потом четко им следовать для достижения цели.
Хозяйки обычно выпекали из теста печенья в виде полумесяца. В выпечку обычно добавляли много меда, мака и орехов. В конце изделие посыпали цукатами или поливали вареньем. Чем сытнее становилась выпечка, тем благоприятнее будет жизнь у людей в этом доме.
Кроме того, во все времена мечтали о богатстве. В Лунный праздник проводили специальные обряды для привлечения денег, а также читали заговоры на успех и удачу. Луна 18 июля обладает огромной силой и даст молящему все, что он просит.
Лунный праздник отлично подходит для привлечения денег. Фото: freepik.com
Обряды наших предков на привлечение денег
До наших дней дошло большое количество заговоров и обрядов для открытия финансового потока. Приводим некоторые из них. Они ни в коем случае не являются руководством к действию, но вреда никому точно не принесут.
Заговор на деньги
Возьмите мелочь и бумажные купюры в таком количестве, чтобы делилось не пять. Положите деньги под лунным светом и прочитайте на ночь следующие слова: «Луна подрастает и сил прибавляет, к дому моему дорожка ее ведет, деньгам открывает проход». Утром положите эти деньги в кошелек и не тратьте в течение месяца.
Сжигание нищеты
Возьмите лист бумаги и запишите на нем все привычки, также самые частые и бесполезные траты. Внизу крупно допишите слова «бедность», «разорение», «неудача», «нищета», «разочарование». Выйдите на улицу и сожгите листок, после чего пепел развейте по ветру, приговаривая: «Все видит луна, всем помогает. Невезение с нищетой ветром унесет. Сжигаю плохое, привлекаю богатство. Отдаю монеты луне, чтобы вернулись и приумножились».
Главная купюра
Достаньте из кошелька самую верхнюю купюру. Выйдите с ней ночью из дома и поднесите ее к лунному свету, скажите: «Первая ты и главная. Остальные к тебе придут и у меня появятся».
Открытие денежного потока
Смотрите на луну через открытое окно или стоя на балконе. Представьте, что на вас сыпется денежный дождь, ощутите прикосновение купюр и монет, звуки шелеста и звон.
Все обряды стоит проводить только на растущую луну, 18 июля 2024 года — как раз то самое время.
Афанасьев день — лучшее время для планирования. Фото: freepik.com
Чего нельзя делать в Афанасьев день
Сегодня не стоит делиться своими планами на будущее — они так и не смогу стать реальностью.
Не стоит готовить пресную выпечку — семья станет голодать.
День не подходит для начала новых дел и принятия важных решений — можно все потерять. Но начатое ранее нужно доделать сегодня обязательно, а то и оно закончится крахом.
Запрещено сплетничать и лгать — можно навлечь на себя неприятности.
Нежелательно пользоваться острыми предметами, есть риск пораниться. А рана, полученная 18 июля, будет долго заживать.
Не гневайтесь и не грустите — такие эмоции могут привести к жизненным трудностям.
Приметы на 18 июля 2024 года
Утром на небе появилась радуга — завтра пойдет дождь.
Если радуга озарила небосвод вечером — следующий день будет теплым и ясным.
Облака желтого цвета — скоро пойдет дождь.
Если луна находится будто в тумане — начнется ненастье.
Луна белая и яркая — похолодает.
Яркие звезды на ночном небе — завтра будет теплый и солнечный день.
Птицы летают высоко над землей — дождя не будет.
Именинники
Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.
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