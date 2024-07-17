Не стройте планы на будущее и не давайте в долг 17 июля: как не потерять все деньги в День Андрея Наливы

17 июля в народном календаре обозначен как День Андрея Наливы. У наших предков существовало немало обычаев и запретов, которые добрались и до наших дней. Подробнее о том, что можно и нельзя делать, в материале Teleprogramma.pro.

Традиции и обычаи Андреева дня

На Руси старались соблюдать ряд традиций, которые передавались из поколения в поколение. Например, 17 июля не полагалось садиться за стол до того, как не покормили лошадей. Крестьяне заготавливали сено на зиму и ухаживали за полем овса. Никто не должен был сидеть без дела — в этот день полагалось трудиться.

На кухне с самого утра колдовали хозяюшки. Они варили овсяную кашу — обязательное блюдо дня. Молодые девушки в надежде встретить суженого и выйти замуж варили овсяный коктейль.

Затем поджигали ветку зверобою и окуривали жилище, чтобы избавить дом от злых духов.

Преподобному Андрею Рублеву молились о достатке и богатом урожае, а в засуху просили еще и о дожде.