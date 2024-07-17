Не стройте планы на будущее и не давайте в долг 17 июля: как не потерять все деньги в День Андрея Наливы

17 июля в народном календаре обозначен как День Андрея Наливы. У наших предков существовало немало обычаев и запретов, которые добрались и до наших дней. Подробнее о том, что можно и нельзя делать, в материале Teleprogramma.pro.
Традиции и обычаи Андреева дня
На Руси старались соблюдать ряд традиций, которые передавались из поколения в поколение. Например, 17 июля не полагалось садиться за стол до того, как не покормили лошадей. Крестьяне заготавливали сено на зиму и ухаживали за полем овса. Никто не должен был сидеть без дела — в этот день полагалось трудиться.
На кухне с самого утра колдовали хозяюшки. Они варили овсяную кашу — обязательное блюдо дня. Молодые девушки в надежде встретить суженого и выйти замуж варили овсяный коктейль.
Затем поджигали ветку зверобою и окуривали жилище, чтобы избавить дом от злых духов.
Преподобному Андрею Рублеву молились о достатке и богатом урожае, а в засуху просили еще и о дожде.
Ни в коем случае не давайте деньги в долг 17 июля. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 17 июля 2024 года
Строго запрещено в Андреев день строить планы на будущее — ничего не получится.
Нельзя давать деньги в долг — можно остаться бедным.
Лучше не ревновать супруга или супругу сегодня — это к разладу и расставанию.
Попав под дождь, нельзя вытираться — можно навлечь болезни. Тем более вода 17 июля обладает целебными свойствами.
В первой половине дня не стоит отправляться в путешествие или совершать сделки — это может повлечь неприятности.
Нельзя оставлять детей без присмотра — нечистая сила может напугать малышей.
Не рекомендуется ремонтировать обувь или одежду — в жизни наступит череда бед.
Покупка новой одежды или обуви может привести к проблемам со здоровьем.
Отправляясь в гости, обязательно купите подарок или приготовьте что-то — иначе начнутся проблемы с деньгами.
Нельзя ругаться и сквернословить — это может привлечь болезнь.
Много ягод в лесу не предвещало ничего хорошего. Фото: freepik.com
Приметы
Погода сегодняшнего дня указывает на погоду в августе.
Если листья уже начали желтеть — осень придет рано.
На небе много облаков — ближайшие дни будут теплыми и ясными.
Много ягод в лесу предвещают холодную зиму.
На небе появилась радуга — ожидайте ливень.
А вот дождь в Андреев день сулит богатый урожай.
Если гремит гром — будет град.
Именинники
Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.
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