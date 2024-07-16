Что будет, если отправиться в путешествие или начать новое дело 16 июля, и почему Стожары назвали самым несчастливым днем в 2024 году

В народном календаре есть как счастливые, так и несчастливые дни. Одним из таких стал 16 июля. Наши предки дали ему название Стожары или Маковый день.

Свое первое название эта дата получила от того, что раньше люди именно так именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Если оно появилось на небе, охотников ждала удача, если же его не было — лучше сидеть дома. В древности к звездам имели особое отношение и доверяли им гораздо больше, чем в наше время. Их считали ангелами, которые следят за нами с небес.

Крестьяне старались поторопиться с сенокосом — может начаться период дождей, и следовало запастись кормом.

В этот день предки собирали мак, отсюда и второе название праздника — Маковый день. На Руси верили, что мак способен бороться со злыми духами, поэтому его всегда сажали недалеко от своих жилищ.

Люди старались проводить этот день дома, чтобы избежать неприятностей.