Что будет, если отправиться в путешествие или начать новое дело 16 июля, и почему Стожары назвали самым несчастливым днем в 2024 году

В народном календаре есть как счастливые, так и несчастливые дни. Одним из таких стал 16 июля. Наши предки дали ему название Стожары или Маковый день.
Свое первое название эта дата получила от того, что раньше люди именно так именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Если оно появилось на небе, охотников ждала удача, если же его не было — лучше сидеть дома. В древности к звездам имели особое отношение и доверяли им гораздо больше, чем в наше время. Их считали ангелами, которые следят за нами с небес.
Крестьяне старались поторопиться с сенокосом — может начаться период дождей, и следовало запастись кормом.
В этот день предки собирали мак, отсюда и второе название праздника — Маковый день. На Руси верили, что мак способен бороться со злыми духами, поэтому его всегда сажали недалеко от своих жилищ.
Люди старались проводить этот день дома, чтобы избежать неприятностей.
Наши предки обращали особое внимание на звезды. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Маков день не подходит для новых начинаний — все дела, начатые сегодня, закончатся крахом.
Не стоит покупать дорогие вещи — они быстро придут в негодность или вовсе не пригодятся.
Нельзя отправляться в дальние путешествия — могут возникнуть неприятности в пути.
Не рекомендуется ухаживать за растениями и заниматься их пересадкой — скоро они погибнут.
Нельзя ругаться и спорить — это привлечет в жизнь негативную энергию.
Запрещено давать деньги в долг — вам их никогда не вернут.
Не стоит назначать свидание и признаваться в любви — ничего хорошего из этого не получится.
Также лучше отложить приобретение оберегов на другой день. Купленные или сделанные 16 июля амулеты не будут выполнять своего прямого назначения, а могут только навредить.
Нельзя отказывать в помощи кому-то — скоро придется оказаться в похожей ситуации.
Амулеты и обереги лучше купить в другой день. Фото: freepik.com
Народные приметы
Паук плетет новую паутину — впереди ясная и сухая погода.
Комары и мошки атакуют — вся неделя будет благоприятной.
Много щавеля предрекает теплую зиму.
Собака не хочет есть и роет землю — скоро будет дождь. То же самое прогнозируют и бабочки, которые внезапно начинают прятаться.
Вода в колодцах пошла на убыль — будет жара.
Именинники
Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.
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