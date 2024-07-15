Берегиня, 15 июля: что строго запрещено делать в самый важный день лета

На Руси каждый день был особенным, но 15 июля выбивалось из ряда всех праздников. Наши предки, славяне, отмечали День Берегини. Такое имя носила богиня, благодаря которой, по мнению людей того времени, и появился весь человеческий род и все живое. Существовал также ряд запретов и обычаев, некоторые из которых соблюдаются и по сей день. О них — в материале Teleprogramma.pro.
Обычаи наших предков
Люди на Руси предпочитали трудится, поскольку считали, что в награду за работу к ним придет удача. Кроме того, проводили время в огороде, заботились об урожае.
Девушки обязательно посещали баню, где умывались целебными отварами из трав. Так они старались сохранить красоту и молодость.
Символом праздника, как олицетворение богини, стала береза. Слабый пол обязательно отправлялся в лес, чтобы поклониться белоствольным красавицам. Молодые девушки просили у дерева достойного жениха, а женщины молились об укреплении брака и счастье в семье.
Береза является символом праздника. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 15 июля
В День Берегини ни в коем случае нельзя ссориться с любимым человеком — этот конфликт может затянуться надолго или вообще навсегда испортить отношения.
Нежелательно делать перестановку или менять мебель — могут появиться большие проблемы в финансовых делах.
Не стоит собирать ягоды — начнут снится плохие сновидения.
Запрещено приносить в дом березовые ветки и листья — счастье и любовь покинут семью.
Не рекомендуется рвать траву и даже собирать урожай — богиня всего живого может наказать человека.
Нельзя совершать крупные покупки — они окажутся бесполезными и придут в негодность. А деньги вернутся еще не скоро.
Не нужно лгать, сплетничать — заболят зубы.
Купаться в водоемах не рекомендовалось — русалки не дремлют и могут утащить на дно.
Не стоит трогать природу 15 июля. Фото: freepik.com
Приметы о погоде
Ветер дует с запада — будет дождь.
Желтые листья появились на дереве — осень с зимой рано придут.
Утренний туман на воде — погода будет хорошей.
Муравьи с крыльями в большом количестве кружат — ожидается ливень.
После дождя асфальт быстро высох — непогода затянется.
Именинники
Арсений, Фотий.
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