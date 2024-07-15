Берегиня, 15 июля: что строго запрещено делать в самый важный день лета

На Руси каждый день был особенным, но 15 июля выбивалось из ряда всех праздников. Наши предки, славяне, отмечали День Берегини. Такое имя носила богиня, благодаря которой, по мнению людей того времени, и появился весь человеческий род и все живое. Существовал также ряд запретов и обычаев, некоторые из которых соблюдаются и по сей день. О них — в материале Teleprogramma.pro.

Обычаи наших предков

Люди на Руси предпочитали трудится, поскольку считали, что в награду за работу к ним придет удача. Кроме того, проводили время в огороде, заботились об урожае.

Девушки обязательно посещали баню, где умывались целебными отварами из трав. Так они старались сохранить красоту и молодость.

Символом праздника, как олицетворение богини, стала береза. Слабый пол обязательно отправлялся в лес, чтобы поклониться белоствольным красавицам. Молодые девушки просили у дерева достойного жениха, а женщины молились об укреплении брака и счастье в семье.