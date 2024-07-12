Петров день, 12 июля, — особая дата: что запрещено делать, чтобы не потерять все деньги и не навлечь беду на родных

12 июля в народном календаре — это один из самых важных праздников в году. Ко Дню Петра и Павла готовились заранее: соблюдали Петров пост, убирали дома, готовили угощения. Обычно этот праздник отмечался несколько дней.

Что нельзя делать в столь значимый день, а также какие традиции и обычаи лучше соблюдать, в материале Teleprogramma.pro.

Традиции на Петров день

Наши предки молились святым Петру и Павлу, чью память чтят 12 июля, об исцелении от различных болезней и излечении от безумия.

С 11 на 12 июля молодежь устраивала ночи с гаданиями и розыгрышами. Девушки сквозь свечной огонь высматривали своего суженного. Затем разжигали костры и прыгали через них, совсем как на Ивана Купала. Таким образом очищали свою энергетику. Также считалось, что если молодые познакомились 12 июля, то поженятся уже в этом году.

Хозяйки накрывали столы, непременным угощением на которых являлись творожные пончики. Также на столе должны быть рыбные блюда — так в семье навсегда поселятся мир и любовь. За такой стол звали всех: родных, друзей и соседей.

В ожидании гостей девушки и женщины облачались в свои лучшие наряды и подготавливали жилище.

Отмечали праздник весело и с размахом. Полагалось не спать до утра, поскольку существовала примета: если встретишь рассвет, то год сложится удачно.

Все, от мала до велика, качались на качелях. При этом нужно смеяться и радоваться, так можно было продлить жизнь на три года.

На Руси также верили, что в этот день крестные родители обязательно должны проведать своих крестников.