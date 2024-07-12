Петров день, 12 июля, — особая дата: что запрещено делать, чтобы не потерять все деньги и не навлечь беду на родных

12 июля в народном календаре — это один из самых важных праздников в году. Ко Дню Петра и Павла готовились заранее: соблюдали Петров пост, убирали дома, готовили угощения. Обычно этот праздник отмечался несколько дней.
Что нельзя делать в столь значимый день, а также какие традиции и обычаи лучше соблюдать, в материале Teleprogramma.pro.
Традиции на Петров день
Наши предки молились святым Петру и Павлу, чью память чтят 12 июля, об исцелении от различных болезней и излечении от безумия.
С 11 на 12 июля молодежь устраивала ночи с гаданиями и розыгрышами. Девушки сквозь свечной огонь высматривали своего суженного. Затем разжигали костры и прыгали через них, совсем как на Ивана Купала. Таким образом очищали свою энергетику. Также считалось, что если молодые познакомились 12 июля, то поженятся уже в этом году.
Хозяйки накрывали столы, непременным угощением на которых являлись творожные пончики. Также на столе должны быть рыбные блюда — так в семье навсегда поселятся мир и любовь. За такой стол звали всех: родных, друзей и соседей.
В ожидании гостей девушки и женщины облачались в свои лучшие наряды и подготавливали жилище.
Отмечали праздник весело и с размахом. Полагалось не спать до утра, поскольку существовала примета: если встретишь рассвет, то год сложится удачно.
Все, от мала до велика, качались на качелях. При этом нужно смеяться и радоваться, так можно было продлить жизнь на три года.
На Руси также верили, что в этот день крестные родители обязательно должны проведать своих крестников.
В ночь на Петров день обычно могли предсказать свою судьбу. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
По той причине, что 12 июля считался праздничным днем, запрещалось заниматься будничными делами. Нельзя копаться в огороде или убирать дом.
Запрещено употреблять в пищу фрукты этого года, сначала их положено было освятить в храме.
После застолья не рекомендуется убирать со стола всю посуду и угощения. Нужно угостить и умерших родственников. Наши предки верили, что они придут ночью.
Не стоит ничего отдавать из дома — такое поверье соблюдается во все церковные праздники.
Строго запрещено в этот день ругаться, сквернословить и ссориться, а тем более желать кому-то зла — можно накликать беду на свою семью.
На Руси не ходили в лес, поскольку считалось, что звери на Петров день становятся агрессивными и могут съесть.
Нельзя думать о плохом — все мысли в этот день материальны и могут скоро сбыться.
Запрещено брать деньги в долг — финансовые проблемы будут преследовать еще долго.
Рыбакам нельзя сидеть без дела — можно пропустить богатый улов.
Нежелательно оставаться дома в одиночестве — можно так просидеть до конца лета.
Не рекомендуется купаться в водоемах — наши предки верили , что русалки могут утащить на дно.
Нельзя жениться и венчаться — вскоре семья распадется.
Под запретом шитье и вязание — можно навлечь беду на всю свою родню.
На качелях полагалось кататься даже взрослым. Фото: freepik.com
Народные приметы
На Петров день идет дождь — в период сенокоса сыро будет, но урожай будет отличным.
Кукушка замолчала — осень будет холодной, а зима придет раньше времени.
На березе пожелтели листья — рано начнется листопад.
Если погода ясная и теплая — будет тепло до конца лета.
Если стоит жара — Рождество будет морозным.
Именинники
Василий, Исаакий, Никанор.
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