Петров день, 12 июля, — особая дата: что запрещено делать, чтобы не потерять все деньги и не навлечь беду на родных

Фото: freepik.com

День Петра и Павла до сих пор почитается всеми верующими.

12 июля в народном календаре — это один из самых важных праздников в году. Ко Дню Петра и Павла готовились заранее: соблюдали Петров пост, убирали дома, готовили угощения. Обычно этот праздник отмечался несколько дней.

Что нельзя делать в столь значимый день, а также какие традиции и обычаи лучше соблюдать, в материале Teleprogramma.pro.

Традиции на Петров день

Наши предки молились святым Петру и Павлу, чью память чтят 12 июля, об исцелении от различных болезней и излечении от безумия.

С 11 на 12 июля молодежь устраивала ночи с гаданиями и розыгрышами. Девушки сквозь свечной огонь высматривали своего суженного. Затем разжигали костры и прыгали через них, совсем как на Ивана Купала. Таким образом очищали свою энергетику. Также считалось, что если молодые познакомились 12 июля, то поженятся уже в этом году.

Хозяйки накрывали столы, непременным угощением на которых являлись творожные пончики. Также на столе должны быть рыбные блюда — так в семье навсегда поселятся мир и любовь. За такой стол звали всех: родных, друзей и соседей.

В ожидании гостей девушки и женщины облачались в свои лучшие наряды и подготавливали жилище. 

Отмечали праздник весело и с размахом. Полагалось не спать до утра, поскольку существовала примета: если встретишь рассвет, то год сложится удачно.

 Все, от мала до велика, качались на качелях. При этом нужно смеяться и радоваться, так можно было продлить жизнь на три года. 

На Руси также верили, что в этот день крестные родители обязательно должны проведать своих крестников. 

В ночь на Петров день обычно могли предсказать свою судьбу. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 

По той причине, что 12 июля считался праздничным днем, запрещалось заниматься будничными делами. Нельзя копаться в огороде или убирать дом. 

Запрещено употреблять в пищу фрукты этого года, сначала их положено было освятить в храме. 

После застолья не рекомендуется убирать со стола всю посуду и угощения. Нужно угостить и умерших родственников. Наши предки верили, что они придут ночью.

Не стоит ничего отдавать из дома — такое поверье соблюдается во все церковные праздники.

Строго запрещено в этот день ругаться, сквернословить и ссориться, а тем более желать кому-то зла — можно накликать беду на свою семью.

На Руси не ходили в лес, поскольку считалось, что звери на Петров день становятся агрессивными и могут съесть.

Нельзя думать о плохом — все мысли в этот день материальны и могут скоро сбыться. 

Запрещено брать деньги в долг — финансовые проблемы будут преследовать еще долго. 

Рыбакам нельзя сидеть без дела — можно пропустить богатый улов. 

Нежелательно оставаться дома в одиночестве — можно так просидеть до конца лета. 

Не рекомендуется купаться в водоемах — наши предки верили , что русалки могут утащить на дно.

Нельзя жениться и венчаться — вскоре семья распадется. 

Под запретом шитье и вязание — можно навлечь беду на всю свою родню. 

На качелях полагалось кататься даже взрослым. Фото: freepik.com

Народные приметы

На Петров день идет дождь — в период сенокоса сыро будет, но урожай будет отличным.

Кукушка замолчала — осень будет холодной, а зима придет раньше времени.

На березе пожелтели листья — рано начнется листопад.

Если погода ясная и теплая — будет тепло до конца лета.

Если стоит жара — Рождество будет морозным.

Именинники

Василий, Исаакий, Никанор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также