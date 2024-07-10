10 июля в народном календаре — Самсонов день. На Руси в это время бы самый разгар сенокоса. Но природа вносила свои коррективы и посылала на землю сильные дожди. Сено начинало портиться и гнить, поэтому в день Самсона обычно трудились все: от малышей до стариков. Оттого праздник еще назывался Самсон Сеночный или Самсон Сеногной. Что под запретом, а что обязательно нужно сделать в материале Teleprogramma.pro.

Обычаи и традиции

В Самсонов день следовало проявить щедрость. Хорошо заниматься благотворительностью и помочь нуждающимся. Считалось, что чем больше отдашь — тем больше получишь взамен.

Перед тем как отправиться в поле, наши предки непременно варили кашу на молоке, куда клали большое количество сливочного масла. Считалось, что так можно улучшить свое материальное состояние.

Девушки совершали специальные обряды в погоне за красотой и молодостью. Утром они отправлялись в поле, чтобы умыться природной росой.

Чтобы защитить семью от опасности и болезней, люди выбрасывали на дорогу старые вещи, волосы больных членов семьи.