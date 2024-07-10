10 июля в народном календаре — Самсонов день. На Руси в это время бы самый разгар сенокоса. Но природа вносила свои коррективы и посылала на землю сильные дожди. Сено начинало портиться и гнить, поэтому в день Самсона обычно трудились все: от малышей до стариков. Оттого праздник еще назывался Самсон Сеночный или Самсон Сеногной. Что под запретом, а что обязательно нужно сделать в материале Teleprogramma.pro.
Обычаи и традиции
В Самсонов день следовало проявить щедрость. Хорошо заниматься благотворительностью и помочь нуждающимся. Считалось, что чем больше отдашь — тем больше получишь взамен.
Перед тем как отправиться в поле, наши предки непременно варили кашу на молоке, куда клали большое количество сливочного масла. Считалось, что так можно улучшить свое материальное состояние.
Девушки совершали специальные обряды в погоне за красотой и молодостью. Утром они отправлялись в поле, чтобы умыться природной росой.
Чтобы защитить семью от опасности и болезней, люди выбрасывали на дорогу старые вещи, волосы больных членов семьи.
Девушкам непременно нужно умыться природной росой. Фото: freepik.com
Самсонов день: что нельзя делать 10 июля
Наши предки соблюдали не только важные ритуалы, но и запреты дня.
Так, не рекомендовалось выводить животных на работу, не облив их святой водой. Люди верили, что святая вода защитит от сглаза.
Нельзя валяться на сене — сено может начать гнить.
Не стоит отказывать людям в милостыне и помощи — иначе могут начаться проблемы с финансами.
Ночью на Самсона следовало спать вместе с детьми — на Руси верили, что темные силы могут навредить малышам.
Запрещено обижаться на своих близких, конфликтовать и ссориться — можно навсегда остаться врагами.
Нельзя признаваться в любви и делать предложение о свадьбе — взаимности вряд ли удастся добиться.
Переезды и поездки тоже под запретом — в дороге ждут неприятности.
Любые начинания лучше отложить — ничего хорошего ждать не придется.
Не стоит заниматься уборкой или менять постельное белье — можно притянуть в свою жизнь беспорядок.
Девушкам не нужно облизывать и кусать губы — так замуж никто не возьмет.
Переезд лучше отложить на другое время. Фото: freepik.com
Народные приметы на 10 июля
Раньше люди сами предсказывали погоду, поэтому чтили приметы и передавали их из поколение в поколение.
Знали, что если пошел дождь, осадки сохранятся до бабьего лета.
Но если светит солнце — еще семь недель будет ясная погода.
Пчелы злятся и жалят всех вокруг — скоро будет засуха.
Утром цветы закрыты — будет дождь.
Именинники
Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон.
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