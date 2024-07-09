Народные приметы в день Давида Земляничника: что можно и нельзя делать 9 июля

В народном календарю 9 июля отмечен как день Давида Земляничника. Это название выбрано неслучайно. Именно к этому времени поспевают ягоды, в том числе земляники. Что можно и нельзя делать в этот день, в материале Teleprogramma.pro.

Что нужно делать

Земляника была одним из самых любимых лакомств детей. Поэтому в эту дату всей семьей отправлялись в лес на поиски сладкой ягоды. Это было совсем нелегкое занятие, но если хорошо потрудиться можно было принести домой приличный кузовок и, утолив первый голод, заняться заготовками ягод.

Эта сладкая ягода обладает не только отличным вкусом, ее почитают также за целебные свойства. Земляника показана при малокровии, помогает справляться с заболеванием печени и мочевого пузыря. Листья ягоды тоже шли в ход, зимой из них заваривали чай, который помогал укреплять иммунитет и прибавляли сил.

А если лист земляники положить в карман и ходить так весь день, то проблем с финансами не будет никогда.