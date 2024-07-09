Народные приметы в день Давида Земляничника: что можно и нельзя делать 9 июля

В народном календарю 9 июля отмечен как день Давида Земляничника. Это название выбрано неслучайно. Именно к этому времени поспевают ягоды, в том числе земляники. Что можно и нельзя делать в этот день, в материале Teleprogramma.pro.
Что нужно делать
Земляника была одним из самых любимых лакомств детей. Поэтому в эту дату всей семьей отправлялись в лес на поиски сладкой ягоды. Это было совсем нелегкое занятие, но если хорошо потрудиться можно было принести домой приличный кузовок и, утолив первый голод, заняться заготовками ягод.
Эта сладкая ягода обладает не только отличным вкусом, ее почитают также за целебные свойства. Земляника показана при малокровии, помогает справляться с заболеванием печени и мочевого пузыря. Листья ягоды тоже шли в ход, зимой из них заваривали чай, который помогал укреплять иммунитет и прибавляли сил.
А если лист земляники положить в карман и ходить так весь день, то проблем с финансами не будет никогда.
За спелыми ягодами отправлялись всей семьей. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 9 июля
Хотя все отправлялись в лес за ягодами, тем, кто вчера поссорился или обижен, рекомендовалось остаться дома. Считалось, что его «добыча» будет кислой и невкусной.
Первую ягоду нельзя класть в корзину, ее нужно съесть, иначе можно серьезно заболеть.
Беременным не желательно выходить из дома без листа земляники в кармане.
Девушки не должны умываться простой водой – могут начаться проблемы с кожей. Нужно набрать земляничной росы и обтереть лицо.
Не стоит брать в долг – отдать будет нечем, в следствие чего наживете себе врага.
Венчаться 9 июля не рекомендуется – брак не станет счастливым, а вот играть свадьбу можно.
Ни в коем случае нельзя мерить чужие украшения, тем более кольца – можно примерить чужую судьбу.
Запрещено повышать голос на домашних животных – это может привести к проблемам в семье.
Плохие мысли в день Давида Земляничника могут стать реальностью, поэтому нельзя отправляться в путь в негативном настроении.
9 июля не подходит для венчания, но отличный день для свадьбы. Фото: freepik.com
Народные приметы
Пошел дождь – все лето будут осадки.
Хорошая погода – еще семь недель будет тепло.
Слышен сильный аромат цветов — скоро пойдет дождь.
С утра хорошая погода – до середины октября будет тепло.
Ласточки кружат вверх и вниз – будет буря.
Урожай ягод удался – зима будет морозной.
Именинники
Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.
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