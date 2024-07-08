День Петра и Февронии, 8 июля: как провести праздник любви, семьи и верности так, чтобы не потерять самое дорогое

Фото: freepik.com

Наши предки знали, что нельзя делать, чтобы не стать бедным и несчастным.

8 июля в народном календаре значится как День Петра и Февронии. Этих святых издавна почитают как покровителей семейного благополучия и хранителей супружеской любви. Teleprogramma.pro рассказывает историю праздника, а также о приметах и запретах в этот день. 

Легенда о Петре и Февронии

Когда будущий князь Петр заболел проказой, то лекари никак не могли вылечить его. Однажды ему приснился сон, в котором крестьянка Феврония из Рязанской земли спасла его от хвори. Петр велел разыскать девушку. В ответ на ее помощь он пообещал жениться. Феврония благополучно исцелила князя, однако тот слово свое не сдержал. Тогда болезнь вернулась, и лишь после повторного излечения Петр выполнил свое обещание. Кстати, он был очень счастлив с рязанской девушкой и не жалел ни секунды о своем решении.

После смерти брата Петру досталось княжение, но муромские бояре не хотели видеть на престоле Февронию, потому что она была из крестьян. Перед князем встал выбор: любимая жена или власть. Не раздумывая, Петр взял супругу за руку и ушел из Мурома по реке Оке. В городе сразу же началась смута, народ требовал вернуть пару на престол. Они вернулись и прожили вместе долгую и счастливую жизнь, а в преклонном возрасте стали монахами, молили Бога об уходе из земной жизни в один день. Их желание было услышано. Несмотря на предсмертную просьбу пары похоронить их вместе, этого не сделали, однако уже через сутки они воссоединились. 

Пару причислили к лику святых, и с тех пор они покровительствуют семьям. А 8 июля стал и светским праздником — Днем семьи, любви и верности. Символом этой даты признана ромашка.

Ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности. Фото: freepik.com

Что можно делать в День Петра и Февронии

Этот семейный праздник лучше провести дома, в окружении своих близких. Можно устроить праздничный ужин, это поможет сплотить родных

День подходит для венчания и заключения брака, молодые будут очень счастливы.

Познакомившись с противоположным полом, стоит обратить особое внимание: может, это судьба. 

Отличным вариантом также будет провести время с детьми: можно погулять вместе, сходить в кино или цирк.

Что нельзя делать 8 июля

Строго воспрещается ссориться и скандалить с родными — это может привести к смерти. 

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Оставаться в одиночестве тоже не желательно — есть риск остаться одиноким на всю жизнь.

Огородные дела сегодня лучше отложить — праздник предназначен для отдыха не только души, но и тела.

Нельзя готовить блюда из муки, заниматься выпечкой — это может повлечь за собой финансовые проблемы. 

Не стоит сидеть у воды в одиночестве — русалки могут навредить. 

Не нужно переезжать куда-либо или менять работу — могут начаться неприятности в личной жизни.

Супругам нельзя пользоваться одним полотенцем и есть из одной ложки — начнутся конфликты. 

8 июля хорошо провести с семьей. Фото: freepik.com

Приметы

На Руси верили, что после Петра и Февронии будет еще 40 жарких летних дней. Но подмечали и другие важные приметы, связанные с погодой.

Ветер дует с востока — скоро пойдет дождь.

Уже льет дождь — урожай меда удастся на славу. 

Утром осадки — к вечеру погода улучшится. 

Жара предвещает скудный урожай грибов. 

Мухи летят в дом — скоро ожидайте дождь. 

Собака завыла — скорбные вести уже на пороге.

Желтеют листья на березе — осень рано придет.

Именинники

Евгений, Константин, Леонид, Петр, Федор, Давид, Альжбета, Прокоп.

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