День Петра и Февронии, 8 июля: как провести праздник любви, семьи и верности так, чтобы не потерять самое дорогое

8 июля в народном календаре значится как День Петра и Февронии. Этих святых издавна почитают как покровителей семейного благополучия и хранителей супружеской любви. Teleprogramma.pro рассказывает историю праздника, а также о приметах и запретах в этот день.
Легенда о Петре и Февронии
Когда будущий князь Петр заболел проказой, то лекари никак не могли вылечить его. Однажды ему приснился сон, в котором крестьянка Феврония из Рязанской земли спасла его от хвори. Петр велел разыскать девушку. В ответ на ее помощь он пообещал жениться. Феврония благополучно исцелила князя, однако тот слово свое не сдержал. Тогда болезнь вернулась, и лишь после повторного излечения Петр выполнил свое обещание. Кстати, он был очень счастлив с рязанской девушкой и не жалел ни секунды о своем решении.
После смерти брата Петру досталось княжение, но муромские бояре не хотели видеть на престоле Февронию, потому что она была из крестьян. Перед князем встал выбор: любимая жена или власть. Не раздумывая, Петр взял супругу за руку и ушел из Мурома по реке Оке. В городе сразу же началась смута, народ требовал вернуть пару на престол. Они вернулись и прожили вместе долгую и счастливую жизнь, а в преклонном возрасте стали монахами, молили Бога об уходе из земной жизни в один день. Их желание было услышано. Несмотря на предсмертную просьбу пары похоронить их вместе, этого не сделали, однако уже через сутки они воссоединились.
Пару причислили к лику святых, и с тех пор они покровительствуют семьям. А 8 июля стал и светским праздником — Днем семьи, любви и верности. Символом этой даты признана ромашка.
Ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности. Фото: freepik.com
Что можно делать в День Петра и Февронии
Этот семейный праздник лучше провести дома, в окружении своих близких. Можно устроить праздничный ужин, это поможет сплотить родных.
День подходит для венчания и заключения брака, молодые будут очень счастливы.
Познакомившись с противоположным полом, стоит обратить особое внимание: может, это судьба.
Отличным вариантом также будет провести время с детьми: можно погулять вместе, сходить в кино или цирк.
Что нельзя делать 8 июля
Строго воспрещается ссориться и скандалить с родными — это может привести к смерти.
Нельзя употреблять спиртные напитки.
Оставаться в одиночестве тоже не желательно — есть риск остаться одиноким на всю жизнь.
Огородные дела сегодня лучше отложить — праздник предназначен для отдыха не только души, но и тела.
Нельзя готовить блюда из муки, заниматься выпечкой — это может повлечь за собой финансовые проблемы.
Не стоит сидеть у воды в одиночестве — русалки могут навредить.
Не нужно переезжать куда-либо или менять работу — могут начаться неприятности в личной жизни.
Супругам нельзя пользоваться одним полотенцем и есть из одной ложки — начнутся конфликты.
8 июля хорошо провести с семьей. Фото: freepik.com
Приметы
На Руси верили, что после Петра и Февронии будет еще 40 жарких летних дней. Но подмечали и другие важные приметы, связанные с погодой.
Ветер дует с востока — скоро пойдет дождь.
Уже льет дождь — урожай меда удастся на славу.
Утром осадки — к вечеру погода улучшится.
Жара предвещает скудный урожай грибов.
Мухи летят в дом — скоро ожидайте дождь.
Собака завыла — скорбные вести уже на пороге.
Желтеют листья на березе — осень рано придет.
Именинники
Евгений, Константин, Леонид, Петр, Федор, Давид, Альжбета, Прокоп.
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