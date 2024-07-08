День Петра и Февронии, 8 июля: как провести праздник любви, семьи и верности так, чтобы не потерять самое дорогое

8 июля в народном календаре значится как День Петра и Февронии. Этих святых издавна почитают как покровителей семейного благополучия и хранителей супружеской любви. Teleprogramma.pro рассказывает историю праздника, а также о приметах и запретах в этот день.

Легенда о Петре и Февронии

Когда будущий князь Петр заболел проказой, то лекари никак не могли вылечить его. Однажды ему приснился сон, в котором крестьянка Феврония из Рязанской земли спасла его от хвори. Петр велел разыскать девушку. В ответ на ее помощь он пообещал жениться. Феврония благополучно исцелила князя, однако тот слово свое не сдержал. Тогда болезнь вернулась, и лишь после повторного излечения Петр выполнил свое обещание. Кстати, он был очень счастлив с рязанской девушкой и не жалел ни секунды о своем решении.

После смерти брата Петру досталось княжение, но муромские бояре не хотели видеть на престоле Февронию, потому что она была из крестьян. Перед князем встал выбор: любимая жена или власть. Не раздумывая, Петр взял супругу за руку и ушел из Мурома по реке Оке. В городе сразу же началась смута, народ требовал вернуть пару на престол. Они вернулись и прожили вместе долгую и счастливую жизнь, а в преклонном возрасте стали монахами, молили Бога об уходе из земной жизни в один день. Их желание было услышано. Несмотря на предсмертную просьбу пары похоронить их вместе, этого не сделали, однако уже через сутки они воссоединились.

Пару причислили к лику святых, и с тех пор они покровительствуют семьям. А 8 июля стал и светским праздником — Днем семьи, любви и верности. Символом этой даты признана ромашка.