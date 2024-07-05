Мужчинам стоит опасаться своих женщин в Евсеев день: что может произойти 5 июля

5 июля верующие вспоминают святого мученика Евсевия Самосатского, поэтому в народе праздник прозвали Евсеев день. Существовала легенда, согласно которой святой погиб от рук женщины. Поэтому наши предки верили, что мужчинам в этот день нужно быть осторожнее с женщинами, ведь они могут совершать неординарные и даже безумные поступки. Подробнее о том, что можно и нельзя делать, в материале Teleprogramma.pro.

Что нужно делать

День хорошо подходил для заготовки банных веников. Для этого использовали в основном целебные травы. Их вязали впрок.

Накануне на Руси отмечали Ульянов день, когда Ульян искал Ульяну, не нашел и ушел. Теперь же девушка отправилась искать своего любимого, поэтому 5 июля также назывался Днем встреч и свиданий. Люди шли в гости к своим друзьям или родным. Одинокие люди верили, что обретут свою половинку в этот день.

Если жизнь шла наперекосяк, нужно было отправиться в лес, обнять лиственное дерево и рассказать ему о своих невзгодах, тогда все непременно наладится.

Хозяйки занимались огородными делами, сажали редиску.