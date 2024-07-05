Мужчинам стоит опасаться своих женщин в Евсеев день: что может произойти 5 июля

Фото: freepik.com

Наши предки знали способы, как изменить жизнь к лучшему.

5 июля верующие вспоминают святого мученика Евсевия Самосатского, поэтому в народе праздник прозвали Евсеев день. Существовала легенда, согласно которой святой погиб от рук женщины. Поэтому наши предки верили, что мужчинам в этот день нужно быть осторожнее с женщинами, ведь они могут совершать неординарные и даже безумные поступки. Подробнее о том, что можно и нельзя делать, в материале Teleprogramma.pro.

Что нужно делать

День хорошо подходил для заготовки банных веников. Для этого использовали в основном целебные травы. Их вязали впрок.
Накануне на Руси отмечали Ульянов день, когда Ульян искал Ульяну, не нашел и ушел. Теперь же девушка отправилась искать своего любимого, поэтому 5 июля также назывался Днем встреч и свиданий. Люди шли в гости к своим друзьям или родным. Одинокие люди верили, что обретут свою половинку в этот день.

Если жизнь шла наперекосяк, нужно было отправиться в лес, обнять лиственное дерево и рассказать ему о своих невзгодах, тогда все непременно наладится.

Хозяйки занимались огородными делами, сажали редиску. 

У каждого из наших предков было свое собственное дерево, которое помогало избавиться от негатива. Фото: freepik.com

Что нельзя делать

Влюбленным нельзя разлучаться надолго, иначе любовь быстро остынет. 

Не стоит посещать баню, можно серьезно заболеть. 

До обеда нельзя начинать важных дел — они не принесут успеха.

Нельзя рисковать по любому поводу — удача сегодня спит. 

Нежелательно отправляться в дальнюю поездку или командировку — неприятности будут подстерегать на всем протяжении пути. 

Запрещено ругаться с родными и близкими — отношения испортятся навсегда. 

Если отправились на рыбалку, то нужно обязательно поделиться уловом, нельзя оставлять себе все. 

Совершать покупки сегодня тоже не стоит — техника сломается, а вещи быстро придут в негодность. 

Нельзя 5 июля поддаваться соблазнам — финансы могут покинуть вас.

Строго запрещено расставаться и разводиться в Евсеев день — можно горько пожалеть.

Пойманную на рыбалке рыбу нельзя оставлять себе. Фото: freepik.com

Приметы и поверья 

Если пошел дождь — будет хороший урожай хлеба. 

Паук разорвал свою паутину — будет сильный ветер. 

Если же паук активно плетет паутину — день будет солнечным. 

Низко плывут темные облака — ожидаются осадки. 

Стелется туман, а в полдень появилась радуга — погода будет ненастной. 

Жаркий день предвещает холодное начало зимы. 

Комаров стало больше, чем обычно — будет тепло. 

Вороны каркают возле дома — ждите беду.

Именинники

Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.

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