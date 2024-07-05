Мужчинам стоит опасаться своих женщин в Евсеев день: что может произойти 5 июля

5 июля верующие вспоминают святого мученика Евсевия Самосатского, поэтому в народе праздник прозвали Евсеев день. Существовала легенда, согласно которой святой погиб от рук женщины. Поэтому наши предки верили, что мужчинам в этот день нужно быть осторожнее с женщинами, ведь они могут совершать неординарные и даже безумные поступки. Подробнее о том, что можно и нельзя делать, в материале Teleprogramma.pro.
Что нужно делать
День хорошо подходил для заготовки банных веников. Для этого использовали в основном целебные травы. Их вязали впрок.
Накануне на Руси отмечали Ульянов день, когда Ульян искал Ульяну, не нашел и ушел. Теперь же девушка отправилась искать своего любимого, поэтому 5 июля также назывался Днем встреч и свиданий. Люди шли в гости к своим друзьям или родным. Одинокие люди верили, что обретут свою половинку в этот день.
Если жизнь шла наперекосяк, нужно было отправиться в лес, обнять лиственное дерево и рассказать ему о своих невзгодах, тогда все непременно наладится.
Хозяйки занимались огородными делами, сажали редиску.
У каждого из наших предков было свое собственное дерево, которое помогало избавиться от негатива. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Влюбленным нельзя разлучаться надолго, иначе любовь быстро остынет.
Не стоит посещать баню, можно серьезно заболеть.
До обеда нельзя начинать важных дел — они не принесут успеха.
Нельзя рисковать по любому поводу — удача сегодня спит.
Нежелательно отправляться в дальнюю поездку или командировку — неприятности будут подстерегать на всем протяжении пути.
Запрещено ругаться с родными и близкими — отношения испортятся навсегда.
Если отправились на рыбалку, то нужно обязательно поделиться уловом, нельзя оставлять себе все.
Совершать покупки сегодня тоже не стоит — техника сломается, а вещи быстро придут в негодность.
Нельзя 5 июля поддаваться соблазнам — финансы могут покинуть вас.
Строго запрещено расставаться и разводиться в Евсеев день — можно горько пожалеть.
Пойманную на рыбалке рыбу нельзя оставлять себе. Фото: freepik.com
Приметы и поверья
Если пошел дождь — будет хороший урожай хлеба.
Паук разорвал свою паутину — будет сильный ветер.
Если же паук активно плетет паутину — день будет солнечным.
Низко плывут темные облака — ожидаются осадки.
Стелется туман, а в полдень появилась радуга — погода будет ненастной.
Жаркий день предвещает холодное начало зимы.
Комаров стало больше, чем обычно — будет тепло.
Вороны каркают возле дома — ждите беду.
Именинники
Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: