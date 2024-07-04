Почему влюбленные не могут встретиться в Ульянов день, 4 июля, и что нельзя делать, чтобы вся жизнь не пошла насмарку

4 июля наши предки вспоминали несчастную историю любви о том, как Ульян и Ульяна друг за другом ходили и встретиться не могли. Молодой человек звал свою любимую, искал ее по полям, по лугам, но та сидела на берегу реки и не отрываясь смотрела на воду. Когда к вечеру она опомнилась и побежала навстречу любимому, он уже ушел другой тропой. Так и не смогли воссоединится влюбленные. А после этого стали говорить: «Ульян Ульяну кличет, а Ульяна — Ульяна».
Традиции дня
В народном календаре этот день стал праздником влюбленных. На Руси верили, что это время наполнено волшебством.
К тому же начинала зацветать липа, поэтому из ее цветков заваривали чай, а вечером поили скот и домашнюю птицу, чтобы защитить от болезней.
Считалось также, что нужно совершить как можно больше добрых дел и обязательно подать милостыню.
Кроме того, приветствовались работы в огороде, которые должны впоследствии завершиться богатым урожаем.
Хорошее время для заключения брака — семья будет крепкой и счастливой.
Стоит запомнить сон, приснившийся в ночь на 4 июля, он о чем-то должен предупредить.
Влюбленные старались весь день проводить вместе, чтобы не потеряться и не расстаться.
В эти дни зацветает липа. Фото: freepik.com
Что нельзя делать на Ульянов день
В этот день под строгим запретом любые гадания, привороты и предсказания.
Влюбленным ни в коем случае нельзя расставаться и проводить день в дали друг от друга — это грозит расставанием.
Запрещено опаздывать куда-либо, лучше выйти пораньше — в противном случае не только весь день пойдет насмарку, но и вся жизнь.
Не стоит хвалиться своими отношениями — могут сглазить.
Далекое путешествие тоже не предвещает ничего хорошего — в жизни начнутся неприятности.
Нельзя рубить липовое дерево — можно навлечь на себя беду, но цветки собирать не запрещено.
Ссориться и ругаться с любимыми нежелательно — отношения будут испорчены навсегда.
Так как 4 июля считается праздником влюбленных, любая магия в этот день под строгим запретом. Фото: freepik.com
Народные приметы на Ульянов день
После дождя ярко светит солнце — к вечеру снова пойдет дождь.
Листья папоротника книзу закручиваются — ждите ясную погоду, а если расправляются, то возможны осадки.
Долгая гроза обещает ненастную погода продолжительное время.
Около звезд белые круги — погода будет хорошей.
По берегу прыгают лягушки — дождь затянется.
Именинники
Алексей, Антоний, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор, Анастасия, Василиса.
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