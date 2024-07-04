Почему влюбленные не могут встретиться в Ульянов день, 4 июля, и что нельзя делать, чтобы вся жизнь не пошла насмарку

4 июля наши предки вспоминали несчастную историю любви о том, как Ульян и Ульяна друг за другом ходили и встретиться не могли. Молодой человек звал свою любимую, искал ее по полям, по лугам, но та сидела на берегу реки и не отрываясь смотрела на воду. Когда к вечеру она опомнилась и побежала навстречу любимому, он уже ушел другой тропой. Так и не смогли воссоединится влюбленные. А после этого стали говорить: «Ульян Ульяну кличет, а Ульяна — Ульяна».

Традиции дня

В народном календаре этот день стал праздником влюбленных. На Руси верили, что это время наполнено волшебством.

К тому же начинала зацветать липа, поэтому из ее цветков заваривали чай, а вечером поили скот и домашнюю птицу, чтобы защитить от болезней.

Считалось также, что нужно совершить как можно больше добрых дел и обязательно подать милостыню.

Кроме того, приветствовались работы в огороде, которые должны впоследствии завершиться богатым урожаем.

Хорошее время для заключения брака — семья будет крепкой и счастливой.

Стоит запомнить сон, приснившийся в ночь на 4 июля, он о чем-то должен предупредить.

Влюбленные старались весь день проводить вместе, чтобы не потеряться и не расстаться.