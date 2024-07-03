Что нужно сделать в День Мефодия Перепелятника, 3 июля, чтобы стать самым счастливым человеком

Фото: freepik.com

Наши предки верили, что беспокоить пауков в этот день себе дороже.

3 июля отмечен в народном календаре как Мефодьев день, или просто Мефодий Перепелятник.

У наших предков существовала присказка: «Пока перепела не подстрелишь, домой с пустыми руками не возвращайся!» Это выражение лучше всего характеризует весь день в целом. А что нельзя делать и чего стоит опасаться, рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции и обычаи на Мефодия

Самой большой удачей считалось увидеть белого перепела, а уж если удастся поймать его, то счастье всю жизнь будет ходить по пятам.

А вот встреча с другим представителем пернатых, напротив, не сулила ничего хорошего. Так, если люди видели на крыше своего дома сову, то знали, что скоро дом может сгореть.

Особыми свойствами обладали в этот день травы, поэтому это было лучшим временем, чтобы обратиться за помощью к травникам и знахарям.

К Мефодию как раз поспевали хлеба, на которые слетались перепела, поэтому этот день получил такое название.

Также 3 июля не обижали домашних животных и обязательно оставляли им остатки еды со своего стола.

Фото: freepik.com

Что строго запрещено 3 июля

Нельзя молодым девушкам и женщинам заплетать свои волосы в косы, иначе будут страдать от головных болей.

Ни в коем случае нельзя тревожить пауков, особенно в доме — достаток и финансовое благополучие могут уйти из этого дома навсегда.

На Мефодия запрещено готовить и есть мясо птицы — в противном случае можно стать бедным.

Нежелательно ходить в лес — в пути могут подстерегать опасности.

Не стоит выносить мусор и выбрасывать ненужные вещи — можно вместе с этим выбросить удачу.

Не нужно злиться, завидовать, гневаться — можно притянуть к себе отрицательную энергию. 

Лучше не трогать свои накопления, а тем более пересчитывать  — придется потратить их совсем ни на то, что планировали.

Нельзя начинать новые дела — они не заладятся. 

Нельзя стричь волосы, а также обрезать деревья и кустарники — это замедлит рост и приведет к болезням. 

Пауки являлись самыми точными погодоуказателями. Фото: freepik.com

Народные приметы на 3 июля 2024 года

В День Мефодия пошел дождь — он будет лить еще месяц.

Вечером кричат лебеди — ненастная погода приближается.

Лягушки скачут по берегу — ждите сильный дождь.

Паук плетет паутину — погода наладится.

Рыбы плавают у поверхности воды — ожидается гроза.

Пчелы атакуют людей — грозит сильная засуха.

Именинники

Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.

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