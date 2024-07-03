Что нужно сделать в День Мефодия Перепелятника, 3 июля, чтобы стать самым счастливым человеком

3 июля отмечен в народном календаре как Мефодьев день, или просто Мефодий Перепелятник.

У наших предков существовала присказка: «Пока перепела не подстрелишь, домой с пустыми руками не возвращайся!» Это выражение лучше всего характеризует весь день в целом. А что нельзя делать и чего стоит опасаться, рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции и обычаи на Мефодия

Самой большой удачей считалось увидеть белого перепела, а уж если удастся поймать его, то счастье всю жизнь будет ходить по пятам.

А вот встреча с другим представителем пернатых, напротив, не сулила ничего хорошего. Так, если люди видели на крыше своего дома сову, то знали, что скоро дом может сгореть.

Особыми свойствами обладали в этот день травы, поэтому это было лучшим временем, чтобы обратиться за помощью к травникам и знахарям.

К Мефодию как раз поспевали хлеба, на которые слетались перепела, поэтому этот день получил такое название.

Также 3 июля не обижали домашних животных и обязательно оставляли им остатки еды со своего стола.