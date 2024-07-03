Что нужно сделать в День Мефодия Перепелятника, 3 июля, чтобы стать самым счастливым человеком

3 июля отмечен в народном календаре как Мефодьев день, или просто Мефодий Перепелятник.
У наших предков существовала присказка: «Пока перепела не подстрелишь, домой с пустыми руками не возвращайся!» Это выражение лучше всего характеризует весь день в целом. А что нельзя делать и чего стоит опасаться, рассказывает Teleprogramma.pro.
Традиции и обычаи на Мефодия
Самой большой удачей считалось увидеть белого перепела, а уж если удастся поймать его, то счастье всю жизнь будет ходить по пятам.
А вот встреча с другим представителем пернатых, напротив, не сулила ничего хорошего. Так, если люди видели на крыше своего дома сову, то знали, что скоро дом может сгореть.
Особыми свойствами обладали в этот день травы, поэтому это было лучшим временем, чтобы обратиться за помощью к травникам и знахарям.
К Мефодию как раз поспевали хлеба, на которые слетались перепела, поэтому этот день получил такое название.
Также 3 июля не обижали домашних животных и обязательно оставляли им остатки еды со своего стола.
Фото: freepik.com
Что строго запрещено 3 июля
Нельзя молодым девушкам и женщинам заплетать свои волосы в косы, иначе будут страдать от головных болей.
Ни в коем случае нельзя тревожить пауков, особенно в доме — достаток и финансовое благополучие могут уйти из этого дома навсегда.
На Мефодия запрещено готовить и есть мясо птицы — в противном случае можно стать бедным.
Нежелательно ходить в лес — в пути могут подстерегать опасности.
Не стоит выносить мусор и выбрасывать ненужные вещи — можно вместе с этим выбросить удачу.
Не нужно злиться, завидовать, гневаться — можно притянуть к себе отрицательную энергию.
Лучше не трогать свои накопления, а тем более пересчитывать — придется потратить их совсем ни на то, что планировали.
Нельзя начинать новые дела — они не заладятся.
Нельзя стричь волосы, а также обрезать деревья и кустарники — это замедлит рост и приведет к болезням.
Пауки являлись самыми точными погодоуказателями. Фото: freepik.com
Народные приметы на 3 июля 2024 года
В День Мефодия пошел дождь — он будет лить еще месяц.
Вечером кричат лебеди — ненастная погода приближается.
Лягушки скачут по берегу — ждите сильный дождь.
Паук плетет паутину — погода наладится.
Рыбы плавают у поверхности воды — ожидается гроза.
Пчелы атакуют людей — грозит сильная засуха.
Именинники
Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.
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