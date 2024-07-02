Деньги будут липнуть как мед: сделайте это в День Зосима Пчельника, 2 июля, и не будете знать финансовых проблем

2 июля в народе отмечают День Зосима Пчельника. В основном это праздник интересен пчеловодам, но существует и ряд примет для всех людей. О том, чего нужно опасаться и что обязательно следует сделать в этот вторник, в материале Teleprogramma.pro.

Что можно делать 2 июля

Наши предки обладали очень большой наблюдательностью. Так они заметили, что с первых дней июля, пчелы начинают трудиться особенно усердно. В эти дни старались лишний раз не подходить к ульям, чтобы не мешать полосатым насекомым производить полезное лакомство.

Кроме того, считалось, что Зосима покровительствует также и детям, невинно осужденным и обиженным. Поэтому утро начинали с молитвы за своих родных.

В этот день нужно было проснуться как можно раньше, чтобы успеть умыться из ближайшего водоема. Зосима наделял воду особыми целебными свойствами. Особенно это касалось незамужних девушек. Они верили, что водица сделает их привлекательнее для лиц противоположного пола.

Люди старались ко 2 июля вернуть все долги, чтобы деньги липли к рукам словно мед.