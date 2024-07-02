Деньги будут липнуть как мед: сделайте это в День Зосима Пчельника, 2 июля, и не будете знать финансовых проблем

2 июля в народе отмечают День Зосима Пчельника. В основном это праздник интересен пчеловодам, но существует и ряд примет для всех людей. О том, чего нужно опасаться и что обязательно следует сделать в этот вторник, в материале Teleprogramma.pro.
Что можно делать 2 июля
Наши предки обладали очень большой наблюдательностью. Так они заметили, что с первых дней июля, пчелы начинают трудиться особенно усердно. В эти дни старались лишний раз не подходить к ульям, чтобы не мешать полосатым насекомым производить полезное лакомство.
Кроме того, считалось, что Зосима покровительствует также и детям, невинно осужденным и обиженным. Поэтому утро начинали с молитвы за своих родных.
В этот день нужно было проснуться как можно раньше, чтобы успеть умыться из ближайшего водоема. Зосима наделял воду особыми целебными свойствами. Особенно это касалось незамужних девушек. Они верили, что водица сделает их привлекательнее для лиц противоположного пола.
Люди старались ко 2 июля вернуть все долги, чтобы деньги липли к рукам словно мед.
Мед нельзя было продавать или дарить 2 июля. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
В День Зосима существует довольно-таки большое количество запретов, большинство из которых связаны с пчелами. Но есть и те, что вполне оправданы даже в наши дни.
Неуважительное отношение к насекомым строго наказывалось. Нельзя ломать улья или еще как-то портить пасеку — пчелы улетят и больше не вернутся к хозяину.
Пасечники не должны делиться успехами и хвастаться своими достижениями в сборе меда — после этого можно остаться ни с чем.
Не рекомендуется пересчитывать пчел на пасеке — насекомые могут погибнуть.
Нельзя 2 июля продавать, а тем более дарить мед — можно остаться в этом году без денег.
Ругаться и ссориться возле пасеки запрещено — пчелам это не понравиться и они сильно ужалят. Да и вообще вступать в конфликты в этот день под запретом — скандал может затянуться надолго.
Не стоит затевать переезд — все пойдет не так, как планировалось.
Запрещено занимать деньги или делиться финансовыми трудностями — ситуация может усугубиться, а долг отдавать будет нечем.
Переедать, а тем более употреблять спиртные напитки нельзя — в разгаре Петров пост, который закончится только 12 июля.
Нежелательно весь день оставаться дома — можно сильно заболеть. Вылазка на улицу поможет зарядиться энергией от солнца и обрести здоровье.
Нельзя пересчитывать деньги при посторонних — можно лишиться крупной суммы.
Не стоит совершать крупные покупки — окажетесь в долговой яме.
Не рекомендуется одалживать деньги — долг вам не вернут. Самим в долг брать тоже не нужно — отдавать будет нечем.
Нельзя пускать в дом незнакомых людей — у них могут быть злые намерения.
Пчелы пользовались особым уважением у наших предков. Фото: freepik.com
Народные приметы
Пчелы торопятся вернуться в улья — скоро будет дождь.
Вечером выглянула радуга — ждите хорошей погоды.
Гром — осадки пришли надолго.
Утром нет росы — следующей ночью пойдет дождь.
Пчелы с самого утра отправились в поля — день будет теплым.
На Зосиму Пчельника солнечный день — весь месяц будет таким.
Сильный ветер предвещает всю неделю плохую погоду.
День пасмурный — август будет холодным, а сентябрь дождливым.
Именинники 2 июля
Ян, Иван и Мария.
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