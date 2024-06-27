Держите рот на замке в День Елисея Гречкосея: почему ни в коем случае нельзя хвалиться и много есть 27 июня

Ежегодно 27 июня православные верующие вспоминают пророка Елисея. Церковь не устанавливала особых ограничений в этот день, однако наши предки связывали с Елисееем Гречкосеем (как называли праздник в народе) много суеверий и примет. О том, как не упустить удачу и не привлечь беду, рассказывает Teleprogramma.pro.
Традиции Дня Елисея Гречкосея
Верующие любой свой день начинали с молитвы, 27 июня не стал исключением.
При жизни святой Елисей славился своими благими делами и умением творить чудеса, поэтому наши предки загадывали свое самое сокровенное желание и верили, что оно обязательно сбудется.
Также сеяли гречиху и делали это даже в непогоду, поскольку считали, что урожай станет богатым.
Кроме того, в этот день старались совершить как можно больше покупок, потому что вещи, купленные в этот день, должны были долго служить хозяину и могли принести удачу. Иногда эту одежду еще и освящали, а потом надевали в те дни, которые считали особенно важными.
Фото: freepik.com
Что запрещено 27 июня
Нельзя долго лежать в кровати после пробуждения — можно навлечь на себя гнев Елисея, который не терпел лентяев.
Под строгим запретом употребление алкогольных напитков — можно отравиться. Также нельзя переедать — это приведет к серьезным проблемам со здоровьем.
Особо почитались в День Елисея цветки лютика, их ни в коем случае нельзя было срывать — можно рассориться с важным человеком.
Остатки пищи лучше отдать животным. Если их выбросить — можно потерять счастье и достаток.
Не рекомендуется расчесывать волосы в этот день, чтобы не потерять ни один волосок, особенно это относится к девушкам и женщинам — можно сильно захворать.
Не стоит сегодня хвастаться или делиться своими достижениями — все будет впустую и не принесет ничего хорошего.
Женщины боялись потерять каждый волосок в День Елисея. Фото: freepik.com
Народные приметы о погоде
Начался дождь — еще 40 дней будет идти.
Если жабы и лягушки начали уходить с насиженных мест — грядет ненастье.
Заметили, как коршуны кружат в небе, — день обещает быть теплым и солнечным.
Утки перестали крякать — приближается гроза.
В лесу летают тучи комаров — будет хороший урожай ягод, на обилие грибов указывали летающие мошки.
Мыши не бегают в поле, а отсиживаются в норах — пойдет дождь.
В водоеме плещется рыба — к вечеру начнется гроза.
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