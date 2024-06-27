Держите рот на замке в День Елисея Гречкосея: почему ни в коем случае нельзя хвалиться и много есть 27 июня

Фото: freepik.com

Загаданные в этот день желания обычно сбывались.

Ежегодно 27 июня православные верующие вспоминают пророка Елисея. Церковь не устанавливала особых ограничений в этот день, однако наши предки связывали с Елисееем Гречкосеем (как называли праздник в народе) много суеверий и примет. О том, как не упустить удачу и не привлечь беду, рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции Дня Елисея Гречкосея 

Верующие любой свой день начинали с молитвы, 27 июня не стал исключением. 

При жизни святой Елисей славился своими благими делами и умением творить чудеса, поэтому наши предки загадывали свое самое сокровенное желание и верили, что оно обязательно сбудется.

Также сеяли гречиху и делали это даже в непогоду, поскольку считали, что урожай станет богатым.

Кроме того, в этот день старались совершить как можно больше покупок, потому что вещи, купленные в этот день, должны были долго служить хозяину и могли принести удачу. Иногда эту одежду еще и освящали, а потом надевали в те дни, которые считали особенно важными.

Фото: freepik.com

Что запрещено 27 июня 

Нельзя долго лежать в кровати после пробуждения — можно навлечь на себя гнев Елисея, который не терпел лентяев.

Под строгим запретом употребление алкогольных напитков — можно отравиться. Также нельзя переедать — это приведет к серьезным проблемам со здоровьем.

Особо почитались в День Елисея цветки лютика, их ни в коем случае нельзя было срывать — можно рассориться с важным человеком.

Остатки пищи лучше отдать животным. Если их выбросить — можно потерять счастье и достаток.

Не рекомендуется расчесывать волосы в этот день, чтобы не потерять ни один волосок, особенно это относится к девушкам и женщинам — можно сильно захворать.

Не стоит сегодня хвастаться или делиться своими достижениями — все будет впустую и не принесет ничего хорошего. 

Женщины боялись потерять каждый волосок в День Елисея. Фото: freepik.com

Народные приметы о погоде

Начался дождь — еще 40 дней будет идти.

Если жабы и лягушки начали уходить с насиженных мест — грядет ненастье.

Заметили, как коршуны кружат в небе, — день обещает быть теплым и солнечным.

Утки перестали крякать — приближается гроза.

В лесу летают тучи комаров — будет хороший урожай ягод, на обилие грибов указывали летающие мошки.

Мыши не бегают в поле, а отсиживаются в норах — пойдет дождь.

В водоеме плещется рыба — к вечеру начнется гроза.

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