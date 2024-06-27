День Елисея Гречкосея: почему ни в коем случае нельзя хвалиться и много есть 27 июня

Ежегодно 27 июня православные верующие вспоминают пророка Елисея. Церковь не устанавливала особых ограничений в этот день, однако наши предки связывали с Елисееем Гречкосеем (как называли праздник в народе) много суеверий и примет. О том, как не упустить удачу и не привлечь беду, рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции Дня Елисея Гречкосея

Верующие любой свой день начинали с молитвы, 27 июня не стал исключением.

При жизни святой Елисей славился своими благими делами и умением творить чудеса, поэтому наши предки загадывали свое самое сокровенное желание и верили, что оно обязательно сбудется.

Также сеяли гречиху и делали это даже в непогоду, поскольку считали, что урожай станет богатым.

Кроме того, в этот день старались совершить как можно больше покупок, потому что вещи, купленные в этот день, должны были долго служить хозяину и могли принести удачу. Иногда эту одежду еще и освящали, а потом надевали в те дни, которые считали особенно важными.