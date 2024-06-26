День Акулины Гречишницы, 26 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не накликать на себя беду

Наши предки верили, что каждый день несет какой-то особенный смысл, и соблюдали все традиции и приметы, присущие этой дате. Сейчас мы немного забыли о заветах наших прадедов. Teleprogramma.pro решила напомнить читателям, что за день такой — 26 июня 2024 года и какие запреты существовали на Руси.
Традиции дня
В народном календаре дата 26 июня отметилась под названием Акулина Гречишница. Православные христиане чтят память мученицы Акилины.
В соответствии с названием народ сеял гречиху, а чтобы урожай наверняка удался, срезали ее пучки и складывали в доме за икону.
Из прошлогодней гречихи принято было готовить кашу для того, чтобы угостить нуждающихся. Чтобы год прошел в достатке, 26 июня просто необходимо отведать гречихи.
Кроме того, праздник имел еще одно название — Акулина Комарница. Именно с этого времени комаров и мух становится больше. Поэтому пастись скот в этот день выгоняли намного раньше, чтобы уже к обеду загнать в хлев и спасти от назойливых насекомых.
26 июня нельзя пить молоко. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 26 июня 2024 года
Наши предки были уверены, что в день Акулины нельзя пить молоко. Считалось, что оно от бешеной коровы и может нанести вред человеку.
Не стоит заниматься посадкой огурцов — они вырастут невкусными.
Чтобы не остаться ни с чем, нельзя хвастаться.
Нежелательно ходить в лес — комары на пике своей активности, поэтому укусов не избежать.
Нельзя хвастаться поступками, достижениями, вещами — сглазят.
Запрещено жаловаться на свою судьбу, здоровье или близких — это все может удвоиться.
Работать без желания тоже не рекомендуется — наши предки могли позволить себе отдохнуть, если чувствовали, что силы их покидают, иначе можно серьезно заболеть.
Влюбленным не стоит жениться или делать предложение руки и сердца — из такого союза ничего хорошего не выйдет.
Паук в паутине тоже является частью народных примет. Фото: freepik.com
Народные приметы на 26 июня 2024 года
Мошкара начала летать — погода будет теплой.
Слышен сильный аромат цветов — пойдет дождь.
Увидели паука в паутине — завтра можно не ждать осадков.
Много пчел утром — день станет солнечным.
Если утром жарко — грядущая зима будет особенно суровой.
Собака катается по траве — в ближайшее время может настигнуть гроза.
Именинники
Дмитрий, Акулина, Александра, Пелагея, Анна, Антонина, Алексей, Андрей, Иван, Даниил.
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