День Акулины Гречишницы, 26 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не накликать на себя беду

Наши предки верили, что каждый день несет какой-то особенный смысл, и соблюдали все традиции и приметы, присущие этой дате. Сейчас мы немного забыли о заветах наших прадедов. Teleprogramma.pro решила напомнить читателям, что за день такой — 26 июня 2024 года и какие запреты существовали на Руси.

Традиции дня

В народном календаре дата 26 июня отметилась под названием Акулина Гречишница. Православные христиане чтят память мученицы Акилины.

В соответствии с названием народ сеял гречиху, а чтобы урожай наверняка удался, срезали ее пучки и складывали в доме за икону.

Из прошлогодней гречихи принято было готовить кашу для того, чтобы угостить нуждающихся. Чтобы год прошел в достатке, 26 июня просто необходимо отведать гречихи.

Кроме того, праздник имел еще одно название — Акулина Комарница. Именно с этого времени комаров и мух становится больше. Поэтому пастись скот в этот день выгоняли намного раньше, чтобы уже к обеду загнать в хлев и спасти от назойливых насекомых.