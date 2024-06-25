Не надевайте это в День Петра Солнцеворота, чтобы не стать несчастным: что под строгим запретом 25 июня

25 июня православные христиане вспоминают Петра Афонского, а в народе этот день получил название Петр Солнцеворот. Teleprogramma.pro рассказывает о главных традициях и приметах этого дня.

Что можно делать в День Петра Солнцеворота

Не только день летнего солнцестояния привлекает особое внимание до нынешних пор. Не менее значимым является 25 июня. Именно в это время, по народному поверью, происходит пик продолжительности дня и самая короткая ночь. На Руси считалось, что с Солнцеворота начинается по-настоящему жаркое лето.

Кроме того, этот день имеет также и другие названия: Запоздалый капустник и Рыболов. В этот день можно заниматься посадкой капусты и огурцов, а также отправиться на рыбалку — гарантирован хороший улов.

Поймав рыбу, обычно готовили уху. Наши предки верили, что рыбный суп поможет привлечь удачу и везение, а мясные супы откладывали на другой день. Съев последнюю ложку ухи, нужно загадать желание — оно обязательно исполнится.