Не надевайте это в День Петра Солнцеворота, чтобы не стать несчастным: что под строгим запретом 25 июня

25 июня православные христиане вспоминают Петра Афонского, а в народе этот день получил название Петр Солнцеворот. Teleprogramma.pro рассказывает о главных традициях и приметах этого дня.
Что можно делать в День Петра Солнцеворота
Не только день летнего солнцестояния привлекает особое внимание до нынешних пор. Не менее значимым является 25 июня. Именно в это время, по народному поверью, происходит пик продолжительности дня и самая короткая ночь. На Руси считалось, что с Солнцеворота начинается по-настоящему жаркое лето.
Кроме того, этот день имеет также и другие названия: Запоздалый капустник и Рыболов. В этот день можно заниматься посадкой капусты и огурцов, а также отправиться на рыбалку — гарантирован хороший улов.
Поймав рыбу, обычно готовили уху. Наши предки верили, что рыбный суп поможет привлечь удачу и везение, а мясные супы откладывали на другой день. Съев последнюю ложку ухи, нужно загадать желание — оно обязательно исполнится.
25 июня обязательно ловили рыбу для ухи. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Самое главное правило дня — ложиться спать раньше полуночи. Если ослушаться, ничего из загаданного и задуманного может не осуществиться.
Запрещено наряжаться в черные или темные вещи, либо стоит обязательно добавить к образу ярких деталей — иначе удача отвернется или постигнет тяжелая болезнь.
Нельзя покупать корову — животное, купленное в этот день, может принести несчастье, заболеет или потеряется.
Женщинам, которые находятся в ожидании малыша, не стоит позволять посторонним трогать свой живот — ребенок может родиться слишком доверчивым.
Нельзя лежать, а тем более спать на чужой подушке — по приметам могут посыпаться неприятности.
Нежелательно выкашивать траву — может постигнуть беда.
Делиться с соседями солью также не стоит 25 июня — это грозит потерей благополучия.
Новые дела лучше отложить — они не станут успешными.
Покос и стрижку травы лучше оставить на другой день. Фото: freepik.com
Народные приметы на 25 июня 2024 года
Утром много росы — будет богатым урожай плодов.
Воробьи щебечут — погода испортится.
Домашняя птица плохо несется — скоро похолодает.
Ворона кружит и каркает рядом с домом — скоро в этот дом придет несчастье.
Темные тучи окрасились в белый цвет — не исключен град.
Ясный день предвещает хороший урожай сена.
Ворона предвещала несчастье 25 июня. Фото: freepik.com
Именинники
Мария, Варфоломей, Варлам и Ефрем.
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