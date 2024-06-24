Варфоломеев день, 24 июня: что строго запрещено делать, чтобы не привлечь негатив и не погрязнуть в долгах

Богата русская земля на праздники и традиции. Мало кто в наше время знает, но 24 июня совсем не простой день по народному календарю. В понедельник отмечают Варфоломеев день, который еще называют Варфоломей и Варнава.

Традиции дня

Наши предки торопились на сборы земляники, а также различных трав и цветов.

Хозяйки приступали к наведению порядка в доме, разгребали кладовые и шкафы. Считалось, что именно так можно привлечь богатство и достаток в дом.

Кроме того, 24 июня до сих пор считается днем примирения. Хорошо устроить в этот день романтический или семейный ужин, чтобы укрепить отношения. Это лучшее время, чтобы простить или самим просить прощения.