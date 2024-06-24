Варфоломеев день, 24 июня: что строго запрещено делать, чтобы не привлечь негатив и не погрязнуть в долгах

Богата русская земля на праздники и традиции. Мало кто в наше время знает, но 24 июня совсем не простой день по народному календарю. В понедельник отмечают Варфоломеев день, который еще называют Варфоломей и Варнава.
Традиции дня
Наши предки торопились на сборы земляники, а также различных трав и цветов.
Хозяйки приступали к наведению порядка в доме, разгребали кладовые и шкафы. Считалось, что именно так можно привлечь богатство и достаток в дом.
Кроме того, 24 июня до сих пор считается днем примирения. Хорошо устроить в этот день романтический или семейный ужин, чтобы укрепить отношения. Это лучшее время, чтобы простить или самим просить прощения.
24 июня — отличный день для примирения. Фото: freepik.com
Что запрещено делать
В Варфоломеев день на Руси особенно бережно относились к матушке-земле. Было строго-настрого запрещено рвать траву, срезать цветы. Срывать овощи и фрукты также было нежелательно. Считалось, что рядом бродит нечистая сила, которая может вредить сельскому хозяйству или даже людям, наполнять растения ядом и заражать всех неведомой болезнью. По этой же причине старались оставаться дома.
Нельзя делиться своими планами и желаниями с другими людьми — иначе ничего не сбудется.
Нежелательно слушать рассказы о чужих болезнях, лучше прервать собеседника — слушатель может притянуть недуг к себе.
Не стоит лениться — святой Варфоломей не терпит, когда кто-то отлынивает от работы. Такого человека могут ждать неприятности.
Запрещено ссориться и спорить. Если не выполнить рекомендацию, можно погрязнуть в негативе на целый год.
Не нужно греметь монетами в кармане — можно погрязнуть в долгах на долгое время.
Ревность тоже под запретом 24 июня. Если вы сомневаетесь в вашей второй половинке, оставьте выяснение отношений на следующий день.
Нельзя начинать что-то новое — ничего хорошего из этого не выйдет.
Запрещено жаловаться другим людям на свою жизнь — ситуация может еще больше усугубиться.
Не рекомендуется изменять свою внешность, стричься или посещать косметолога — это не принесет пользы, а только испортит внешность.
Чтобы предсказать погоду, наблюдали за птицами и насекомыми. Фото: freepik.com
Народные приметы
Если ночь на Варфоломея теплая — будет хороший урожай.
Туман стелется по воде — ждите много грибов осенью.
Нет пчел на улице — скоро будет ливень.
Солнце на небосводе окрашено в бледный цвет — вечером ожидайте дождь.
Гуси стаей летят против ветра — скорое похолодание.
Во время грозы долго слышны раскаты грома — к затяжному ненастью.
Душно утром — скоро будет ненастная погода.
Стоит сильный аромат цветов в природе — к дождю.
Именинники
Варнава, Варфоломей и Ефрем. Также принимает поздравления Мария.
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