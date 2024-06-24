Варфоломеев день, 24 июня: что строго запрещено делать, чтобы не привлечь негатив и не погрязнуть в долгах

Фото: freepik.com

24 июня принято ходить в лес за земляникой.

Богата русская земля на праздники и традиции. Мало кто в наше время знает, но 24 июня совсем не простой день по народному календарю. В понедельник отмечают Варфоломеев день, который еще называют Варфоломей и Варнава. 

Традиции дня

Наши предки торопились на сборы земляники, а также различных трав и цветов. 

Хозяйки приступали к наведению порядка в доме, разгребали кладовые и шкафы. Считалось, что именно так можно привлечь богатство и достаток в дом. 

Кроме того, 24 июня до сих пор считается днем примирения. Хорошо устроить в этот день романтический или семейный ужин, чтобы укрепить отношения. Это лучшее время, чтобы простить или самим просить прощения. 

24 июня — отличный день для примирения. Фото: freepik.com

Что запрещено делать

В Варфоломеев день на Руси особенно бережно относились к матушке-земле. Было строго-настрого запрещено рвать траву, срезать цветы. Срывать овощи и фрукты также было нежелательно. Считалось, что рядом бродит нечистая сила, которая может вредить сельскому хозяйству или даже людям, наполнять растения ядом и заражать всех неведомой болезнью. По этой же причине старались оставаться дома.

Нельзя делиться своими планами и желаниями с другими людьми — иначе ничего не сбудется. 

Нежелательно слушать рассказы о чужих болезнях, лучше прервать собеседника — слушатель может притянуть недуг к себе. 

Не стоит  лениться — святой Варфоломей не терпит, когда кто-то отлынивает от работы. Такого человека могут ждать неприятности. 

Запрещено ссориться и спорить. Если не выполнить рекомендацию, можно погрязнуть в негативе на целый год.

Не нужно греметь монетами в кармане — можно погрязнуть в долгах на долгое время.

Ревность тоже под запретом 24 июня. Если вы сомневаетесь в вашей второй половинке, оставьте выяснение отношений на следующий день.

Нельзя начинать что-то новое — ничего хорошего из этого не выйдет. 

Запрещено жаловаться другим людям на свою жизнь — ситуация может еще больше усугубиться.

Не рекомендуется изменять свою внешность, стричься или посещать косметолога — это не принесет пользы, а только испортит внешность. 

Чтобы предсказать погоду, наблюдали за птицами и насекомыми. Фото: freepik.com

Народные приметы

Если ночь на Варфоломея теплая — будет хороший урожай.

Туман стелется по воде — ждите много грибов осенью.

Нет пчел на улице — скоро будет ливень.

Солнце на небосводе окрашено в бледный цвет — вечером ожидайте дождь. 

Гуси стаей летят против ветра — скорое похолодание.

Во время грозы долго слышны раскаты грома — к затяжному ненастью.

Душно утром — скоро будет ненастная погода. 

Стоит сильный аромат цветов в природе — к дождю.

Именинники

Варнава, Варфоломей и Ефрем. Также принимает поздравления Мария.

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