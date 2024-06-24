Первая выставка Пабло Пикассо и последний концерт Виктора Цоя: 24 июня — дата, которая объединила громкие имена эпохи

24 июня — день грандиозный для мировой истории. Но помимо вехи, которая благодаря своему масштабу и эпичности прочно укрепилась в нашей памяти, в разные годы этим числом датируются неприметные на свой момент события. Именно на них интересно посмотреть по прошествию многих лет.

1901 год — выставка 19-летнего художника, имя которого будет знать весь мир

Сегодня имя Пабло Пикассо знает даже далекий от искусства человек. А в начале XX века выставлять картины юного ноунейма из Барселоны было занятием рискованным. Но влиятельный арт-дилер Амбруаз Воллар решился и не прогадал.

24 июня 1901 года состоялась сольная выставка 19-летнего Пикассо — в небольшой коммерческой галерее на знаменитой парижской улице Лафитт. К ней молодой человек подошел очень ответственно и даже с каким-то фанатизмом. Говорят, он производил по два полотна в день.

В итоге ценители искусства увидели около 75 уникальных работ, диапазоном от унылых сцен до захватывающих пейзажей. Был представлен и автопортрет Пабло, который разбавил плеяду изображений различных женщин — достойных и не очень.