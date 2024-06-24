Первая выставка Пабло Пикассо и последний концерт Виктора Цоя: 24 июня — дата, которая объединила громкие имена эпохи

24 июня — день грандиозный для мировой истории. Но помимо вехи, которая благодаря своему масштабу и эпичности прочно укрепилась в нашей памяти, в разные годы этим числом датируются неприметные на свой момент события. Именно на них интересно посмотреть по прошествию многих лет.
1901 год — выставка 19-летнего художника, имя которого будет знать весь мир
Сегодня имя Пабло Пикассо знает даже далекий от искусства человек. А в начале XX века выставлять картины юного ноунейма из Барселоны было занятием рискованным. Но влиятельный арт-дилер Амбруаз Воллар решился и не прогадал.
24 июня 1901 года состоялась сольная выставка 19-летнего Пикассо — в небольшой коммерческой галерее на знаменитой парижской улице Лафитт. К ней молодой человек подошел очень ответственно и даже с каким-то фанатизмом. Говорят, он производил по два полотна в день.
В итоге ценители искусства увидели около 75 уникальных работ, диапазоном от унылых сцен до захватывающих пейзажей. Был представлен и автопортрет Пабло, который разбавил плеяду изображений различных женщин — достойных и не очень.
Пабло Пикассо покончил с убеждениями о том, что картины должны изображать реальность, чтобы представлять ценность для искусства. Фото: Global Look Press
Выставка получила положительные отзывы критиков, подарив Пикассо путевку в жизнь. Так мир заполучил главного революционера современного искусства, который покончил с убеждениями о том, что арт-объекты должны изображать реальность, чтобы представлять какую-либо ценность.
1990 год — никто не подозревает, что Виктор Цой дает в «Лужниках» свой последний концерт
«Цой жив» в сердцах своих многочисленных фанатов до сих пор. «Звезды по имени Солнце» не стало 15 августа 1990 года — он погиб в автокатастрофе при весьма странных обстоятельствах. Это породило популярную версию, что 28-летний певец стал жертвой подковерных интриг своего окружения.
А вот за два месяца до трагедии, 24 июня, никто даже предположить не мог, что отрывается под любимые хиты группы «Кино» в последний раз. Концерт состоялся на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Владимира Ленина (ныне — Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники»). Советская пресса писала, что на мероприятие было продано около семидесяти тысяч билетов — беспрецедентное количество.
Творчество Виктора Цоя пережило его самого и не думает терять популярность. Фото: Global Look Press
В конце концерта Цой обратился к поклонникам с речью, которая теперь пробирает до мурашек.
«Я хотел сказать для тех, кто любит группу «Кино», что у нас все в порядке. Мы собираемся летом, в крайнем случае осенью, начать запись нового альбома. Песни для него уже почти готовы. Петь на концертах я их немного боюсь, потому что с аппаратурой у нас всегда проблема, хотя на этот раз мы, во всяком случае, арендовали самую дорогую… Не знаю, насколько она хорошая… Так что песни появятся, я думаю, осенью».
2012 год — умер Одинокий Джордж, последний представитель вида галапагосской черепахи
24 июня — очень печальный день для зоологов, не только лично знавших Одинокого Джорджа. После того, как тело уникальной рептилии было обнаружено без признаков жизни смотрителем заповедника, ухаживавшим за ней в течение 40 лет, абингдонская слоновая черепаха считается вымершим видом.
На 2012 год Джорджу было примерно сто годиков, хотя считается, что он мог запросто отметить и юбилей в 200 лет. Его обнаружили в 1972 году и взяли под опеку в загон при Исследовательской станции Чарльза Дарвина на острове Санта-Крус.
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Долгое время самец считался бесплодным, но он все же смог спариться с более-менее подходящей партией (по итогу генетического анализа 2000 черепах была обнаружена самка с вулкана Вольф, по ДНК похожая на своего жениха, являющаяся гибридом и имеющая по отцовской линии сородича Джорджа). К сожалению, зародыши в яйцах оказались нежизнеспособны, и пара осталась без наследников.
Красавец Джордж в расцвете своих сил. Фото: Global Look Press
В 2020 году экспедиция обнаружила на острове Изабелла молодую самку-гибрида, являющуюся недавним и прямым потомком неизвестной чистокровной особи абингдонской слоновой черепахи. Это дарит надежду, что в этом районе все еще может обитать кто-то из соплеменников покойного Джорджа.
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