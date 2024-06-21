Пропавшая экспедиция в поисках «острова-призрака» и рождение знаменитого «Черного квадрата» Малевича: чем запомнилось 21 июня в истории

Складывается ощущение, что 21 июня — совершенно особенный день для истории. Им датируются события, которые как будто бы не подвластны времени. Они до сих пор на слуху у наших современников, хотя произошли много лет назад.
1900 год, Земля Санникова
О таинственном «острове-призраке» и сейчас говорят с не меньшим трепетом, чем о том же «перевале Дятлова». Кусок суши, который то ли существует, то ли нет во льдах Северного полюса, манил амбициозных первопроходцев.
21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция под руководством барона Эдуарда Толля. На этот момент ни подтверждения, ни опровержения ее наличествования не было, потому что даже в теплые годы Северный Ледовитый океан в предполагаемой точке поиска доступен для навигации лишь два-три месяца. Полярная ночь, продолжающаяся в этих широтах около четырех месяцев, исключала всякие возможности исследований с ноября по март.
21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция под руководством барона Эдуарда Толля. Фото: Global Look Press
К несчастью, в сентябре 1902 года группа Эдуарда Толля, числящаяся в составе Русской полярной экспедиции на шхуне «Заря», пропала без вести, так и не подарив миру ответ на животрепещущий вопрос.
1915 год, «Черный квадрат»
«Икона» мирового авангарда вышла из-под кисти Казимира Малевича 21 июня в дачном поселке Кунцево (ныне территория Москвы). Шедевр является не только одной из самых обсуждаемых картин в мировом искусстве, но и часто используется в качестве метафор и в составе фразеологизмов. Сейчас бы ее могли назвать «мемом».
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«Икона» мирового авангарда вышла из-под кисти Казимира Малевича 21 июня 1915 года. Фото: Global Look Press
На протяжении XX века был создан целый корпус произведений, так или иначе отсылающих к «Черному квадрату». На сегодняшний день его в качестве отсылки можно наблюдать в различных творениях кинематографа.
1925 год, автомобили «Рено»
21 июня является примечательным днем и для всех спешащих куда бы то ни было людей. В 1925 году в Москве появились первый государственный таксопарк, состоящий из 16 иномарок Renault KZ.
До этого дня ситуация с услугами перевозки в стране была слабая. Во время Первой мировой войны большинство нормальных машин было мобилизовано, а после Октябрьской революции 1917 года оставшаяся техника была национализирована, таксопарки закрыты.
1975 год, «Челюсти»
21 июня на экранах США состоялась премьера «ужастика» от Стивена Спилберга. Фильм про бесчинства огромной акулы-людоеда, что называется, порвал зал и обрел преданную армию фанатов.
21 июня 1975 года на экранах США состоялась премьера фильма «Челюсти» от Стивена Спилберга. Global Look Press
Картина стала культовой в масштабе всего кинематографа. Она не только положила начало возникновению такого явления, как летние блокбастеры, но и послужила примером и вдохновением для развития спецэффектов, которые сейчас во время просмотра зритель не в состоянии отличить от реальности.
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