Пропавшая экспедиция в поисках «острова-призрака» и рождение знаменитого «Черного квадрата» Малевича: чем запомнилось 21 июня в истории

Складывается ощущение, что 21 июня — совершенно особенный день для истории. Им датируются события, которые как будто бы не подвластны времени. Они до сих пор на слуху у наших современников, хотя произошли много лет назад.

1900 год, Земля Санникова

О таинственном «острове-призраке» и сейчас говорят с не меньшим трепетом, чем о том же «перевале Дятлова». Кусок суши, который то ли существует, то ли нет во льдах Северного полюса, манил амбициозных первопроходцев.

21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция под руководством барона Эдуарда Толля. На этот момент ни подтверждения, ни опровержения ее наличествования не было, потому что даже в теплые годы Северный Ледовитый океан в предполагаемой точке поиска доступен для навигации лишь два-три месяца. Полярная ночь, продолжающаяся в этих широтах около четырех месяцев, исключала всякие возможности исследований с ноября по март.