День летнего солнцестояния, 21 июня: что не следует делать, чтобы не остаться без денег

Летнее солнцестояние, на которое приходится самый длинный день в году обычно выпадает на 20 или 21 июня. Длина светового дня варьируется в зависимости от географической широты. В этом году день летнего солнцестояния начинается с 20 июня в 23:51 по московскому времени.
Издавна этот день очень почитался, его ждали с нетерпением. Наши предки верили, что солнце, находясь на небе практически 17 часов, может исполнить любое желание.
До некоторого времени в день летнего солнцестояния отмечали праздник Ивана Купалы, но позже перенесли его на 7 июля. Поэтому в этот день разжигали костры, прыгали через них, а также купались в водоемах.
На Руси разжигали костры и прыгали через них, чтобы очиститься от негатива. Фото: Global Look Press
Традиции дня
Полагается этот день проводить на природе, чтобы быть ближе к солнцу и напитаться его энергией.
Желательно одеться в яркие оттенки: желтые, красные, золотые или оранжевые или другие цвета, которые ассоциируются у вас с радостью. Не стоит стесняться и в аксессуарах — чем их больше, тем лучше.
Утром нужно принять душ, чтобы встретить день очищенным и обновленным.
Также этот день подходит для составления карты желаний или просто занятий визуализацией. Для практикующих йогу тоже день очень подходящий. Можно послушать мантры или заняться медитацией.
В день летнего солнцестояния нельзя грустить. Фото: Global Look Press
Что нельзя делать в день летнего состояния
Нельзя в этот день грустить и предаваться унынию. Если все же стало грустно и одиноко, стоит отправиться в гости.
Запрещено ругаться и ссориться с кем-то в день летнего солнцестояния — это может оттолкнуть от вас удачу.
Нежелательно заниматься тяжелой работой — можно серьезно подорвать здоровье.
Не стоит 21 июня принимать ответственные решения — как в работе, так и в личной жизни — можно ошибиться с выбором.
Запрещено даже думать о плохом — в этот день все мысли материальны.
Нежелательно пересчитывать деньги — финансовое положение может испортиться.
Давать в долг тоже нельзя — деньги к вам не вернутся.
Нельзя вырывать растения и каким-то образом причинять вред природе, оставлять после себя мусор.
Приметы, связанные с днем солнцестояния
Стоит пасмурная погода — урожай будет плохим.
Ночью много звезд на небе — осенью будет большой урожай грибов.
Утром много росы — урожай удастся на славу.
Птицы купаются в лужах — будет жаркая погода еще долгое время.
Именинники
Федор, Константин, Павел, Василий.
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