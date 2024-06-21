День летнего солнцестояния, 21 июня: что не следует делать, чтобы не остаться без денег

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Наши предки загадывали желание, и оно непременно сбывалось.

Летнее солнцестояние, на которое приходится самый длинный день в году обычно выпадает на 20 или 21 июня. Длина светового дня варьируется в зависимости от географической широты. В этом году день летнего солнцестояния начинается с 20 июня в 23:51 по московскому времени.

Издавна этот день очень почитался, его ждали с нетерпением. Наши предки верили, что солнце, находясь на небе практически 17 часов, может исполнить любое желание.

До некоторого времени в день летнего солнцестояния отмечали праздник Ивана Купалы, но позже перенесли его на 7 июля. Поэтому в этот день разжигали костры, прыгали через них, а также купались в водоемах.

На Руси разжигали костры и прыгали через них, чтобы очиститься от негатива. Фото: Global Look Press

Традиции дня

Полагается этот день проводить на природе, чтобы быть ближе к солнцу и напитаться его энергией.

Желательно одеться в яркие оттенки: желтые, красные, золотые или оранжевые или другие цвета, которые ассоциируются у вас с радостью. Не стоит стесняться и в аксессуарах — чем их больше, тем лучше.  

Утром нужно принять душ, чтобы встретить день очищенным и обновленным.  

Также этот день подходит для составления карты желаний или просто занятий визуализацией. Для практикующих йогу тоже день очень подходящий. Можно послушать мантры или заняться медитацией.

В день летнего солнцестояния нельзя грустить. Фото: Global Look Press

Что нельзя делать в день летнего состояния

Нельзя в этот день грустить и предаваться унынию. Если все же стало грустно и одиноко, стоит отправиться в гости.

Запрещено ругаться и ссориться с кем-то в день летнего солнцестояния — это может оттолкнуть от вас удачу.

Нежелательно заниматься тяжелой работой — можно серьезно подорвать здоровье.

Не стоит 21 июня принимать ответственные решения — как в работе, так и в личной жизни — можно ошибиться с выбором.

Запрещено даже думать о плохом — в этот день все мысли материальны.

Нежелательно пересчитывать деньги — финансовое положение может испортиться.

Давать в долг тоже нельзя — деньги к вам не вернутся.

Нельзя вырывать растения и каким-то образом причинять вред природе, оставлять после себя мусор.

Приметы, связанные с днем солнцестояния

Стоит пасмурная погода — урожай будет плохим.

Ночью много звезд на небе — осенью будет большой урожай грибов.

Утром много росы — урожай удастся на славу.

Птицы купаются в лужах — будет жаркая погода еще долгое время.

Именинники

Федор, Константин, Павел, Василий.

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