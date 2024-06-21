День летнего солнцестояния, 21 июня: что не следует делать, чтобы не остаться без денег

Летнее солнцестояние, на которое приходится самый длинный день в году обычно выпадает на 20 или 21 июня. Длина светового дня варьируется в зависимости от географической широты. В этом году день летнего солнцестояния начинается с 20 июня в 23:51 по московскому времени.

Издавна этот день очень почитался, его ждали с нетерпением. Наши предки верили, что солнце, находясь на небе практически 17 часов, может исполнить любое желание.

До некоторого времени в день летнего солнцестояния отмечали праздник Ивана Купалы, но позже перенесли его на 7 июля. Поэтому в этот день разжигали костры, прыгали через них, а также купались в водоемах.