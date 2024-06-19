Звезды сошли с ума: астролог объяснила, почему российский шоу-бизнес жестоко перессорился

Как только началось лето, российский шоу-бизнес стали сотрясать онлайн-разборки. Даже обычно сдержанные звезды почему-то посчитали необходимым вынести сор из избы — на радость подписчикам, которые всегда готовы выразить свое мнение в комментариях.
С чего все началось
Сначала Пелагея конкретно разозлилась на бывшего мужа, который тайно наложил запрет на выезд их общей дочери из страны. Из-за поступка Ивана Телегина окончившая первый класс Таисия не смогла выгулять свои девичьи наряды в Турции и горько плакала в аэропорту.
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Закусились между собой и Агата Муцениеце с Зепюр Брутян. Бывшая жена Павла Прилучного публично прошлась по отцу своих детей, от которого она добивается алименты через суд. Но такое поведение Агаты не в новинку. А вот то, что ей ответочку отправила нынешняя супруга «мажора», действительно удивляет. Брутян опубликовала пост, в котором дает определение понятию достоинство.
Вершина недопонимания
И это еще не все. Даже едкие подколы Кристины Асмус в сторону нового брака Харламова и выяснение отношений между Николаем Цискаридзе и Анастасией Волочковой внезапно померкли на фоне резонансной разборки между Николаем Басковым с Ольгой Бузовой, Алиной Загитовой и Марией Погребняк.
Девушки выступили единым фронтом против шуток, которые Басков произнес со сцене. Выяснение отношений переместились в соцсети и расползлись по разным пабликам. К зарубе подключились фанаты всех задействованных персонажей. Стороны начали занимать и звезды, которые изначально не были замешаны в конфликте.
Николай Басков на Премии Муз-ТВ позволил себе пару шуток, за которые его чуть не отменили. Фото: Global Look Press
Один раз — случайность, два — совпадение, три — уже закономерность
Teleprogramma.pro посчитала, что эти истории не могут быть простым совпадением, и обратилась за комментарием к ведическому астрологу
«С 1 июня до 12 июля у нас очень сильный Марс, он находится в Овне. Это дает много энергии для свершений, именно для физических действий. Если в это время не предпринимать активных действий, то энергия вырывается наружу в виде агрессии, ссор и скандалов», — заметила эксперт.
Особенно стоит быть внимательными тем, у кого в натальной карте есть Марс. Несдержанность этих людей может запросто довести до беды.
«Также если Марс в натальной карте человека очень сильный или наоборот, поврежденный, в такие периоды сильного Марса очень сложно сдержать эмоции, дойти может даже до рукоприкладства», — предостерегла Анна.
С 1 июня до 12 июля — очень сильный Марс, если не направлять энергию правильно, конфликтов не избежать. Автор изображения: Андрей Ярошенко
Не сидим сложа руки
К счастью, это не такой период жизни, когда ничего поделать нельзя. Существуют вполне конкретные рекомендации для того, чтобы максимально избежать недопонимания и обидчивости.
«Чтобы избежать агрессии, рекомендуется регулярно заниматься спортом, ограничить употребление животной пищи и больше активности во благо (хотя бы ремонт затеять). Но не пытаться просто игнорировать агрессию, глушить ее в себе, делать вид, что ты спокоен, — так не надо. А просто осознанно направлять эту буйную энергию в нужное русло», — подытожила астролог.
Это информация сразу как-то упокоила. Во-первых, стало понятно, что у обостренных противостояний, которые, вполне возможно, случились и в вашей жизни, есть предпосылки планетарного масштаба. А когда беда общая, справляться с ней легче. Во-вторых, появилась инструкция, которая если не избавляет от проблем полностью, то сильно облегчает их проживание.
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