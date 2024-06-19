Звезды сошли с ума: астролог объяснила, почему российский шоу-бизнес жестоко перессорился

Как только началось лето, российский шоу-бизнес стали сотрясать онлайн-разборки. Даже обычно сдержанные звезды почему-то посчитали необходимым вынести сор из избы — на радость подписчикам, которые всегда готовы выразить свое мнение в комментариях.

С чего все началось

Сначала Пелагея конкретно разозлилась на бывшего мужа, который тайно наложил запрет на выезд их общей дочери из страны. Из-за поступка Ивана Телегина окончившая первый класс Таисия не смогла выгулять свои девичьи наряды в Турции и горько плакала в аэропорту.

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Закусились между собой и Агата Муцениеце с Зепюр Брутян. Бывшая жена Павла Прилучного публично прошлась по отцу своих детей, от которого она добивается алименты через суд. Но такое поведение Агаты не в новинку. А вот то, что ей ответочку отправила нынешняя супруга «мажора», действительно удивляет. Брутян опубликовала пост, в котором дает определение понятию достоинство.

Вершина недопонимания

И это еще не все. Даже едкие подколы Кристины Асмус в сторону нового брака Харламова и выяснение отношений между Николаем Цискаридзе и Анастасией Волочковой внезапно померкли на фоне резонансной разборки между Николаем Басковым с Ольгой Бузовой, Алиной Загитовой и Марией Погребняк.

Девушки выступили единым фронтом против шуток, которые Басков произнес со сцене. Выяснение отношений переместились в соцсети и расползлись по разным пабликам. К зарубе подключились фанаты всех задействованных персонажей. Стороны начали занимать и звезды, которые изначально не были замешаны в конфликте.