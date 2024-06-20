Первый полет на воздушном шаре и коронация британской королевы: чем примечательно 20 июня в истории

20 июня - день весьма богатый на исторические факты. В разных странах происходили неодинаковые по степени значимости события, но все они вошли в века и оставили конкретный след в памяти поколений.
Первый в Российской империи полет на воздушном шаре - 1803 год, Санкт-Петербург
Несмотря на то, что в наше время полеты на воздушных шарах это больше про увеселительные прогулки, в начале XIX к этому витку технологического прогресса было совсем иное отношение. Огромные летательные средства воспринимались не только как чудо чудное, но и как перспективный вид транспорта.
Поэтому 20 июня 1803 года шоу от французского воздухоплавателя Андре-Жака Гарнерена собрало в саду Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге небывалое количество зевак. За зрелище пришлось заплатить круглую сумму - два серебряных рубля. Но оно того стоило. Первые места у стартовой площадки заняли представители императорского двора во главе с Александром I.
В 1900 году полеты на воздушных шарах выглядели так. Фото: Global Look Press
Показательный полет прошел благополучно. Огромный шар под вздох толпы взмыл в воздух и опустился в районе Охты. Гарнерен был в корзине не один - компанию ему составила супруга, навсегда вписав свое имя в историю. Первым же русским воздухоплавателем стал Сергей Львов, герой Очакова, который вместе с Гарнером отправился в небо уже 30 июля.
Королева Виктория I взошла на престол Великобритании, 1837 год
Сегодня поклонниками британской королевской семьи являются не только подданные Соединенного королевства. За судьбой будущей королевы Кейт Миддлтон, борющейся с онкологией, следят во всех уголках мира, в том числе и в России. А как же - слишком уж свежа рана на сердце от ухода из жизни Елизаветы II - монархиня-долгожительница умерла 8 сентября 2022 года.
А вот 20 июня 1837 года Туманный Альбион помнит как торжественный день, когда на престол взошла пра-прабабка Елизаветы II - королева Виктория. До своей пра-правнучки именно ей принадлежал рекорд по продолжительности правления - 63 года и 216 дней. Это достижение было побито ее родственницей в 2015 году. Всего же на троне Елизавета II провела 70 лет из 96 прожитых.
Королева Елизавета II cо своим сыном, будущим королем Карлом III, 2022 год. Фото: Global Look Press
Королева Великобритании и Ирландии Виктория I (1819—1901) взошла на престол в возрасте 18 лет, пережила своего супруга Альберта на 40 лет, родив от него девятерых детей, которые создали семейные союзы по всей Европе, навсегда скрепив кровными узами всех последующих потомков. Всего у Виктории и Альберта появилось 42 внука (20 мужчин и 22 женщины). Старший сын Виктории Альберт-Эдуард приходится Елизавете II прадедом.
Королева Британии Виктория I. Фото: Global Look Press
Период правления Виктории ознаменовал эпоху наивысшего расцвета Британской империи. Общая моральная атмосфера, царившая в Великобритании в этот период, носит название Викторианской морали. Для этого понятия характерен строгий моральный кодекс (джентльменство), закрепивший консервативные ценности среднего класса - трезвость, пунктуальность, трудолюбие, экономность и хозяйственность.
Читайте также: