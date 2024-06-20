Первый полет на воздушном шаре и коронация британской королевы: чем примечательно 20 июня в истории

20 июня - день весьма богатый на исторические факты. В разных странах происходили неодинаковые по степени значимости события, но все они вошли в века и оставили конкретный след в памяти поколений.

Первый в Российской империи полет на воздушном шаре - 1803 год, Санкт-Петербург

Несмотря на то, что в наше время полеты на воздушных шарах это больше про увеселительные прогулки, в начале XIX к этому витку технологического прогресса было совсем иное отношение. Огромные летательные средства воспринимались не только как чудо чудное, но и как перспективный вид транспорта.

Поэтому 20 июня 1803 года шоу от французского воздухоплавателя Андре-Жака Гарнерена собрало в саду Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге небывалое количество зевак. За зрелище пришлось заплатить круглую сумму - два серебряных рубля. Но оно того стоило. Первые места у стартовой площадки заняли представители императорского двора во главе с Александром I.