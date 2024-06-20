Федотов день, 20 июня: что нужно обязательно сделать, чтобы приманить к себе деньги

20 июня по народному календарю отмечается праздник Федота Урожайника. Церковь в этот день чтит память мученика Феодота Анкирского, который является в народе покровителем урожая.
Традиции Федотова дня
С самого утра православные обращались к Федоту с молитвой, в которой просили о хорошем урожае.
Рыбаки отправлялись на рыбалку, однако первую пойманную рыбу отпускали в водоем. Именно тогда улов мог стать богатым.
К 20 июня хозяйки собирали все грязное белье и старались перестирать как можно больше. Это сулило счастье и удачу в финансовых делах.
Кроме того, больше не опасались русалок и в Федотов день непременно купались в прудах, речках и озерах. Вообще весь день рекомендовалось провести на природе, поближе к воде.
Девицы и барышни надевали на себя золотые украшения — считалось, что этот металл может подарить энергию, удачу и крепкое здоровье.
20 июня хозяйки старались перестирать все белье. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
20 июня лучше заплести волосы в косу или сделать прическу — девушек с распущенными волосами Федот мог принять за русалок и отрезать шевелюру. Кроме того, это грозит потерей красоты и привлекательности.
Нежелательно носить украшения из серебра — они заберут энергию.
Нельзя признаваться в любви, свататься, предлагать руку и сердце или приглашать на свидание — отношения не сложатся или будут недолгосрочными.
Запрещено жаловаться на судьбу — может стать еще хуже.
Не стоит делиться своими планами и мечтами с посторонними — ничего не сбудется.
В Федотов день девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами. Фото: freepik.com
Народные приметы
Ясная погода предвещает щедрый урожай ржи и овса.
Если пошел дождь — урожай не удастся.
Голуби прячутся — к дождю.
Воробьи кувыркаются в песке — к ненастной погоде.
Утром много паутина — еще долго будет тепло.
Гром слышен в разных местах — возможен град и холод.
Ночью не выпала роса — к вечеру будет дождь.
Именинники
Михаил, Игнатий, Степан, Зинаида, Калерия, Мария, Анна, Валерия, Василий, Лукьян.
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