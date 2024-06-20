Федотов день, 20 июня: что нужно обязательно сделать, чтобы приманить к себе деньги

Фото: freepik.com

Важно в этот день быть поближе к водоему.

20 июня по народному календарю отмечается праздник Федота Урожайника. Церковь в этот день чтит память мученика Феодота Анкирского, который является в народе покровителем урожая.

Традиции Федотова дня

С самого утра православные обращались к Федоту с молитвой, в которой просили о хорошем урожае. 

Рыбаки отправлялись на рыбалку, однако первую пойманную рыбу отпускали в водоем. Именно тогда улов мог стать богатым.

К 20 июня хозяйки собирали все грязное белье и старались перестирать как можно больше. Это сулило счастье и удачу в финансовых делах.

Кроме того, больше не опасались русалок и в Федотов день непременно купались в прудах, речках и озерах. Вообще весь день рекомендовалось провести на природе, поближе к воде.  

Девицы и барышни надевали на себя золотые украшения — считалось, что этот металл может подарить энергию, удачу и крепкое здоровье.

20 июня хозяйки старались перестирать все белье. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 

20 июня лучше заплести волосы в косу или сделать прическу — девушек с распущенными волосами Федот мог принять за русалок и отрезать шевелюру. Кроме того, это грозит потерей красоты и привлекательности. 

Нежелательно носить украшения из серебра — они заберут энергию.

Нельзя признаваться в любви, свататься, предлагать руку и сердце или приглашать на свидание — отношения не сложатся или будут недолгосрочными. 

Запрещено жаловаться на судьбу — может стать еще хуже. 

Не стоит делиться своими планами и мечтами с посторонними — ничего не сбудется. 

В Федотов день девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами. Фото: freepik.com

Народные приметы

Ясная погода предвещает щедрый урожай ржи и овса.

Если пошел дождь — урожай не удастся. 

Голуби прячутся — к дождю.

Воробьи кувыркаются в песке — к ненастной погоде.

Утром много паутина — еще долго будет тепло.

Гром слышен в разных местах — возможен град и холод.

Ночью не выпала роса — к вечеру будет дождь.

Именинники

Михаил, Игнатий, Степан, Зинаида, Калерия, Мария, Анна, Валерия, Василий, Лукьян.

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