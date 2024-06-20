Федотов день, 20 июня: что нужно обязательно сделать, чтобы приманить к себе деньги

20 июня по народному календарю отмечается праздник Федота Урожайника. Церковь в этот день чтит память мученика Феодота Анкирского, который является в народе покровителем урожая.

Традиции Федотова дня

С самого утра православные обращались к Федоту с молитвой, в которой просили о хорошем урожае.

Рыбаки отправлялись на рыбалку, однако первую пойманную рыбу отпускали в водоем. Именно тогда улов мог стать богатым.

К 20 июня хозяйки собирали все грязное белье и старались перестирать как можно больше. Это сулило счастье и удачу в финансовых делах.

Кроме того, больше не опасались русалок и в Федотов день непременно купались в прудах, речках и озерах. Вообще весь день рекомендовалось провести на природе, поближе к воде.

Девицы и барышни надевали на себя золотые украшения — считалось, что этот металл может подарить энергию, удачу и крепкое здоровье.