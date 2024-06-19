Ларион Пропольник, 19 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не изменить свою судьбу и не потерять самое дорогое

Ларион Пропольник — под таким названием 19 июня 2024 года отмечается народный праздник. Православные в этот день чтят память преподобного Илариона Нового.
В какие приметы верили наши предки и что из них дошло до наших дней — в материале Teleporgramma.pro.
Обычаи и традиции 19 июня
Чтобы привлечь удачу и избавиться от негатива, в Ларионов день занимались уборкой. Хорошо было бы выбросить старые вещи, навести порядок в шкафу.
Кроме того, ухаживали за растениями, потому что считали, что это поможет обеспечить богатый урожай. Особенно день хорош для борьбы с сорняками. Однако если он приходился на полнолуние, то борьба с вредными растениями оказывалась бесполезной.
День, проведенный в кругу семьи, укрепит отношения с близкими людьми и принесет гармонию.
Незамужние девушки поливали огород, чтобы привлечь счастье в личной жизни.
Остатки недоеденной пищи нужно отдать животным. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Строго запрещено на Лариона ссориться и вступать в конфликты — это может серьезно повлиять на будущую судьбу и навсегда испортить отношения.
Нельзя начинать новые дела — все окажется впустую.
Нежелательно заниматься тяжелым трудом —силы могут покинуть, а здоровье испортится.
Не стоит отправляться в путешествия — дорога будет нелегкой и полной неприятных сюрпризов.
Не рекомендуется покупать недвижимость и вообще лучше воздержаться от крупных покупок — иначе с купленным может произойти какая-то проблема.
Если в Ларионов день дует ветер, лучше не говорить о своих проблемах вслух или обсуждать личную жизнь — могут пойти слухи о вас.
Нельзя остатки еды выбрасывать в мусор, лучше отдать животным — может одолеть нужда.
Наши предки верили, что незамужним девушкам не стоит 19 июня нюхать цветы — можно отдать свою красоту земле.
Нельзя мужу и жене одновременно трудиться в огороде — это приведет к крупной ссоре.
Нежелательно в этот день менять работу — новый коллектив может не принять.
Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи — иначе можно оказаться в похожем положении.
Путешествие лучше не начинать 19 июня. Фото: freepik.com
Народные приметы
Дождь на Ларионов день обещает богатый урожай грибов.
На небе появилась радуга — в ближайшее время произойдут радостные события.
Теплая и ясная погода сулит много ягод и фруктов летом.
Утром слышны раскаты грома — вечером будет дождь.
В поле стрекочут кузнечики — погода останется хорошей до конца дня.
Пчелы активно опыляют цветы — солнце будет светить весь день.
Именинники
Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла.
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