Ларион Пропольник, 19 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не изменить свою судьбу и не потерять самое дорогое

Ларион Пропольник — под таким названием 19 июня 2024 года отмечается народный праздник. Православные в этот день чтят память преподобного Илариона Нового.

В какие приметы верили наши предки и что из них дошло до наших дней — в материале Teleporgramma.pro.

Обычаи и традиции 19 июня

Чтобы привлечь удачу и избавиться от негатива, в Ларионов день занимались уборкой. Хорошо было бы выбросить старые вещи, навести порядок в шкафу.

Кроме того, ухаживали за растениями, потому что считали, что это поможет обеспечить богатый урожай. Особенно день хорош для борьбы с сорняками. Однако если он приходился на полнолуние, то борьба с вредными растениями оказывалась бесполезной.

День, проведенный в кругу семьи, укрепит отношения с близкими людьми и принесет гармонию.

Незамужние девушки поливали огород, чтобы привлечь счастье в личной жизни.