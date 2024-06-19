Ларион Пропольник, 19 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не изменить свою судьбу и не потерять самое дорогое

Фото: freepik.com

Наши предки традиционно занимались прополкой огорода в День Лариона.

Ларион Пропольник — под таким названием 19 июня 2024 года отмечается народный праздник. Православные в этот день чтят память преподобного Илариона Нового.

В какие приметы верили наши предки и что из них дошло до наших дней — в материале Teleporgramma.pro.

Обычаи и традиции 19 июня

Чтобы привлечь удачу и избавиться от негатива, в Ларионов день занимались уборкой. Хорошо было бы выбросить старые вещи, навести порядок в шкафу.

Кроме того, ухаживали за растениями, потому что считали, что это поможет обеспечить богатый урожай. Особенно день хорош для борьбы с сорняками. Однако если он приходился на полнолуние, то борьба с вредными растениями оказывалась бесполезной.

День, проведенный в кругу семьи, укрепит отношения с близкими людьми и принесет гармонию.

Незамужние девушки поливали огород, чтобы привлечь счастье в личной жизни

Остатки недоеденной пищи нужно отдать животным. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 

Строго запрещено на Лариона ссориться и вступать в конфликты — это может серьезно повлиять на будущую судьбу и навсегда испортить отношения. 

Нельзя начинать новые дела — все окажется впустую.

Нежелательно заниматься тяжелым трудом —силы могут покинуть, а здоровье испортится.

Не стоит отправляться в путешествия — дорога будет нелегкой и полной неприятных сюрпризов.

Не рекомендуется покупать недвижимость и вообще лучше воздержаться от крупных покупок — иначе с купленным может произойти какая-то проблема.

Если в Ларионов день дует ветер, лучше не говорить о своих проблемах вслух или обсуждать личную жизнь — могут пойти слухи о вас.

Нельзя остатки еды выбрасывать в мусор, лучше отдать животным — может одолеть нужда.

Наши предки верили, что незамужним девушкам не стоит 19 июня нюхать цветы — можно отдать свою красоту земле.

Нельзя мужу и жене одновременно трудиться в огороде — это приведет к крупной ссоре.

Нежелательно в этот день менять работу — новый коллектив может не принять.

Ни  в коем случае нельзя отказывать в помощи — иначе можно оказаться в похожем положении.

Путешествие лучше не начинать 19 июня. Фото: freepik.com

Народные приметы 

Дождь на Ларионов день обещает богатый урожай грибов.

На небе появилась радуга — в ближайшее время произойдут радостные события.

Теплая и ясная погода сулит много ягод и фруктов летом.

Утром слышны раскаты грома — вечером будет дождь.

В поле стрекочут кузнечики — погода останется хорошей до конца дня.

Пчелы активно опыляют цветы — солнце будет светить весь день.

Именинники

Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла.

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