Дорофеев день, 18 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не оказаться в долговой яме и не потерять здоровье

Каждый день в народе отмечают какой-либо праздник. 18 июня не стал исключением. Этот день известен как Дорофеев. А как его проводили наши предки и на какие приметы обращали особенное внимание — в материале Teleprogramma.pro.
Традиции Дорофеева дня
На Руси считалось, что именно с Дорофея ночи становятся короче, их даже прозвали «воробьиными».
Травники отправлялись на поиски сон-травы. Она обладала особыми магическими свойствами и помогала увидеть вещие сны. Такую траву клали под подушку, и во сне видели свое будущее.
Кроме того, проводили обряды очищения. В полночь собирали ветки рябины, а наутро разжигали из них костер. Чтобы избавиться от негатива, полагалось прыгать через него. Таким образом сжигалось все плохое.
Наши предки в День Дорофея работали на огороде, потому что считали, что растения, посаженные 18 июня, дадут богатый урожай. А если заняться борьбой с сорняками, то они не появятся до самой осени.
В доме тоже полагалось наводить порядок. Хорошая уборка помогала очистить дом от негатива и притянуть богатство и благополучие.
Костер на Дорофея сжигал весь негатив. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
На Дорофея существовало много примет и запретов, которые старались соблюдать наши предки.
Самым строгим считался запрет выходить из дома после полуночи. Если ослушаться, можно серьезно заболеть. Если все же возникла такая необходимость, то, чтобы защититься от опасностей, следовало прочитать ряд специальных молитв.
Не стоит в этот день разговаривать с незнакомыми женщинами — нечистая сила способная принимать любой облик и выведать все тайны человека.
Запрещено пользоваться острыми предметами — ножи с вилками убирали с видных мест, чтобы они не могли принести вред.
Нельзя сквернословить и сплетничать — могут разболеться зубы.
Нежелательно браться за новые дела — ничего из этого не принесет результата.
Очень плохо ссориться 18 июня — можно испортить отношения надолго или даже навсегда.
Не рекомендуется брать или давать деньги в долг — очень сложно будет вернуть нужную сумму.
Запрещено сплетничать и рассказывать чужие секреты — на языке может выскочить типун, который будет долго болеть.
Не стоит сегодня рассказывать нехорошие сны — они могут сбыться.
18 июня нельзя выходить ночью на улицу. Фото: freepik.com
Народные приметы
Над водой появился туман — будет богатый урожай грибов.
Воробьи всполошились и дерутся — погода будет хорошей.
Роса на траве — урожай хлеба удастся.
Если пошел дождь — будет обильный урожай ржи.
Солнечная погода предвещает благоприятное лето.
Дует восточный ветер — в ближайшие дни будет стоять хорошая погода, а растения будут быстро расти.
Слышно, как поет дятел, — скоро будет дождь. Также дождь предвещало то, что муравьи начинали спешно заделывать входы в муравейник.
Много пауков — погода будет благоприятной.
Туман над водой на Дорофея предвещает много грибов. Фото: freepik.com
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