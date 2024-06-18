Дорофеев день, 18 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не оказаться в долговой яме и не потерять здоровье

Каждый день в народе отмечают какой-либо праздник. 18 июня не стал исключением. Этот день известен как Дорофеев. А как его проводили наши предки и на какие приметы обращали особенное внимание — в материале Teleprogramma.pro.

Традиции Дорофеева дня

На Руси считалось, что именно с Дорофея ночи становятся короче, их даже прозвали «воробьиными».

Травники отправлялись на поиски сон-травы. Она обладала особыми магическими свойствами и помогала увидеть вещие сны. Такую траву клали под подушку, и во сне видели свое будущее.

Кроме того, проводили обряды очищения. В полночь собирали ветки рябины, а наутро разжигали из них костер. Чтобы избавиться от негатива, полагалось прыгать через него. Таким образом сжигалось все плохое.

Наши предки в День Дорофея работали на огороде, потому что считали, что растения, посаженные 18 июня, дадут богатый урожай. А если заняться борьбой с сорняками, то они не появятся до самой осени.

В доме тоже полагалось наводить порядок. Хорошая уборка помогала очистить дом от негатива и притянуть богатство и благополучие.