Что нельзя делать, чтобы в Митрофанов день не потерять любовь и счастье: неужели Зепюр Брутян воспользовалась советом и смогла «околдовать» Павла Прилучного

17 июня в народе отмечается День Митрофана. Он примечателен тем, что силен для некоторых заговоров — как хороших, так и плохих. Поэтому обрядам на защиту от сглаза себя и своей супружеской любви уделяли особое внимание. Teleprogramma.pro рассказывает о самых полезных ритуалах этого дня, которые, вполне возможно, будут полезны для Зепюр Брутян.
Избегать своего отражения
Зепюр Брутян славится своей красотой и счастливым браком с Павлом Прилучным. Поэтому у нее не только множество поклонников, но и завистники имеются. Тем не менее актриса прекрасно справляется с негативом и лишь изредка высказывается по этой теме в блоге.
Недавно оригинального ответа удостоилась бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце. Брутян написала, что все, что говорят о ней, характеризует вовсе не ее. И сопроводила публикацию красивой фотографией у зеркала.
Зепюр Брутян любит позировать, а поклонники - писать ей комплименты. Фото: соцсети
Не удивительно, что красивая женщина любит любоваться собой, но 17 июня этого делать нельзя. Речь идет не только об отражении в воде, но и о витринах и окнах. Также стоит избегать зеркал в примерочных. Безопасно лишь смотреть в свое зеркало, на котором нет чужой энергии.
Никаких обнимашек
Нельзя в этот день и обниматься. Предки верили, что 17 июня между обнимающимися становится нечистая сила. Поэтому ограничиться можно лишь прикосновением рук.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный ценят возникшую между собой близость. Фото: соцсети
Поклонники же не раз отмечали, что совместные фотографии Зепюр и Павла как будто светятся - такие заряженные на них супруги. Пара действительно выглядит гармонично в любых образах и не стесняются прилюдно выражать чувства. Но, наверное, все же не в день Митрофана.
Сила в волосах
Одной из узнаваемых черт Зепюр Брутян является ее роскошная грива волос. Сложно представить, какого кропотливого ухода требует эта копна. Вот только 17 июня ее следует держать подальше от чужих рук. Нельзя допустить, чтобы кто-то собрал с плеч волоски. Именно в Митрофанов день недоброжелатель может нашептать нехороший заговор, использовав эту сакральную частичку человека.
Зепюр Брутян любит экспериментировать с волосами, но фанаты просто без ума от ее кудряшек. Фото: соцсети
Ближе к счастью
На Руси были уверены, что в этот день приблизиться к счастью можно, походив по траве. Но именно ходить, а не бегать — а то случайно от счастья и убежишь.
Сирень для мужа
А вот если вдруг жена почувствовала, что перестает нравиться мужу, то в День Митрофана нужно сделать специальный заговор на сирень. Он воскресит в благоверном чувства, и мужчина снова обратит на жену внимание.
Зепюр Брутян признается, что получает цветы от Павла каждый день. Фото: соцсети
Но, если честно, Teleprogramma.pro не очень верит, что Зепюр нужна эта рекомендация, разве что для профилактики. Молодая мамочка купается в обожании своего супруга и не прочь продемонстрировать это подписчикам. Букет прекрасных цветов в ее руках — вещь рутинная, возможно, именно потому, что неплохо владеет бытовой женской магией.
Читайте также: