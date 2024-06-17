17 июня в народе отмечается День Митрофана. Он примечателен тем, что силен для некоторых заговоров — как хороших, так и плохих. Поэтому обрядам на защиту от сглаза себя и своей супружеской любви уделяли особое внимание. Teleprogramma.pro рассказывает о самых полезных ритуалах этого дня, которые, вполне возможно, будут полезны для Зепюр Брутян.

Избегать своего отражения

Зепюр Брутян славится своей красотой и счастливым браком с Павлом Прилучным. Поэтому у нее не только множество поклонников, но и завистники имеются. Тем не менее актриса прекрасно справляется с негативом и лишь изредка высказывается по этой теме в блоге.

Недавно оригинального ответа удостоилась бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце. Брутян написала, что все, что говорят о ней, характеризует вовсе не ее. И сопроводила публикацию красивой фотографией у зеркала.