Митрофанов день, 17 июня: что запрещено делать, чтобы не стать нищим и потерять все

Фото: freepik.com

В православной церкви в этот день чтут память святого Митрофана.

17 июня — не простой день по народному календарю. Наши предки отмечали Митрофанов день, который также носит названия Митрофан — красный сарафан и Митрофан-навозник.

Традиции дня

Одно из своих названий этот день получил от того, что крестьяне начинали подкармливать землю на огородах навозом.

Хозяйки с самого раннего утра пекли пряники. Затем девушки заплетали косы с красными лентами, надевали яркие сарафаны и шли с выпечкой по соседям. Считалось, что так они могут привлечь достойного жениха и счастливо выйти замуж.

Кроме того, в Митрофанов день крестьяне призывали ветер и благодатный дождь.

Важно 17 июня прибраться в доме, а затем зажечь свечи, и накрыть стол для родных. Так можно привлечь богатство и счастье.

Девушки в этот день надеялись встретить своего избранника. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 17 июня

В Митрофанов день не рекомендуется смотреться в зеркало и любоваться на свое отражение даже в воде и в витринах магазина — можно лишиться любви. 

У водоемов нельзя ругаться и заходить с этим в воду — можно утонуть. 

Особым запретом считалось, долго спать и лениться 17 июня — иначе расплата будет очень жесткой. Чтобы пришло благополучие, нужно на Митрофана хорошо потрудиться. 

Нежелательно при встрече обниматься — это могло принести несчастье

Кроме того, под запретом было хлопать друг друга по плечу, дозволялось лишь пожать руку — иначе можно «нахлопать» человеку болезнь.

Хозяйкам не стоит печь пироги с кислыми ягодами — настроение может испортиться надолго. 

Ни в коем случае нельзя давать в долг — это может принести несчастье и бедность.

Нельзя оставлять двери открытыми — счастье может выпорхнуть из дома.

Если поскользнуться на мокром полу — можно разлучиться с близкими. 

17 июня лучше поменьше смотреть в зеркало. Фото: freepik.com

Народные приметы

Если комары вьются столбом — будет теплая погода.

Мошки прилетают  — к богатому урожаю.

С утра пошел дождь — ливни затянутся на неделю.

Туман после дождя предвещает хорошую погоду.

Именины

Ростислав, Софья, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Иван, Мария.

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