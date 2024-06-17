Митрофанов день, 17 июня: что запрещено делать, чтобы не стать нищим и потерять все

17 июня — не простой день по народному календарю. Наши предки отмечали Митрофанов день, который также носит названия Митрофан — красный сарафан и Митрофан-навозник.

Традиции дня

Одно из своих названий этот день получил от того, что крестьяне начинали подкармливать землю на огородах навозом.

Хозяйки с самого раннего утра пекли пряники. Затем девушки заплетали косы с красными лентами, надевали яркие сарафаны и шли с выпечкой по соседям. Считалось, что так они могут привлечь достойного жениха и счастливо выйти замуж.

Кроме того, в Митрофанов день крестьяне призывали ветер и благодатный дождь.

Важно 17 июня прибраться в доме, а затем зажечь свечи, и накрыть стол для родных. Так можно привлечь богатство и счастье.