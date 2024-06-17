Митрофанов день, 17 июня: что запрещено делать, чтобы не стать нищим и потерять все

17 июня — не простой день по народному календарю. Наши предки отмечали Митрофанов день, который также носит названия Митрофан — красный сарафан и Митрофан-навозник.
Традиции дня
Одно из своих названий этот день получил от того, что крестьяне начинали подкармливать землю на огородах навозом.
Хозяйки с самого раннего утра пекли пряники. Затем девушки заплетали косы с красными лентами, надевали яркие сарафаны и шли с выпечкой по соседям. Считалось, что так они могут привлечь достойного жениха и счастливо выйти замуж.
Кроме того, в Митрофанов день крестьяне призывали ветер и благодатный дождь.
Важно 17 июня прибраться в доме, а затем зажечь свечи, и накрыть стол для родных. Так можно привлечь богатство и счастье.
Девушки в этот день надеялись встретить своего избранника. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 17 июня
В Митрофанов день не рекомендуется смотреться в зеркало и любоваться на свое отражение даже в воде и в витринах магазина — можно лишиться любви.
У водоемов нельзя ругаться и заходить с этим в воду — можно утонуть.
Особым запретом считалось, долго спать и лениться 17 июня — иначе расплата будет очень жесткой. Чтобы пришло благополучие, нужно на Митрофана хорошо потрудиться.
Нежелательно при встрече обниматься — это могло принести несчастье.
Кроме того, под запретом было хлопать друг друга по плечу, дозволялось лишь пожать руку — иначе можно «нахлопать» человеку болезнь.
Хозяйкам не стоит печь пироги с кислыми ягодами — настроение может испортиться надолго.
Ни в коем случае нельзя давать в долг — это может принести несчастье и бедность.
Нельзя оставлять двери открытыми — счастье может выпорхнуть из дома.
Если поскользнуться на мокром полу — можно разлучиться с близкими.
17 июня лучше поменьше смотреть в зеркало. Фото: freepik.com
Народные приметы
Если комары вьются столбом — будет теплая погода.
Мошки прилетают — к богатому урожаю.
С утра пошел дождь — ливни затянутся на неделю.
Туман после дождя предвещает хорошую погоду.
Именины
Ростислав, Софья, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Иван, Мария.
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