Почему в Устинов день нужно обязательно посетить парикмахера: кто из знаменитостей ослушался совета и горько пожалел

14 июня наши предки отмечали Устинов день. Эта дата дата считалась рубежом между весной и летом. Знающие люди ходили собирать травы, чтобы пополнить свои коллекции сильными экземплярами. Уделялось внимание не только носителям лечебных свойств, но и тем растениям, что использовались в ритуалах для красоты.
На Руси считали, что если на Устинов день затеять уходовые процедуры для лица и волос, то можно заметно омолодиться, а косу сделать густой и блестящей. Кому же из звезд 14 июня не помешает запланировать поход к специалисту, который улучшит состояние их шевелюр?
Рианна
На днях американская знаменитость едва не угодила в скандал. Она вышла на люди без парика и показала миру свои короткие кудряшки. Дело в том, что певицу, презентовавшую бренд по уходу за волосами, обвинили в том, что сама она натуральные волосы не демонстрирует.
Шикарные волосы Рианны - это парики высочайшего качества. Фото: Global Look Press
К такому виду селебрити общественность оказалась не готова. Но Рианна проявляет стойкий иммунитет к злым комментариям и пока в свет выходит исключительно в новом образе. Но к стилисту ей 14 июня можно и забежать.
Виктория Боня
Виктория Боня - известная любительница менять имидж день через день. Причем дело касается не только причесок и платьев, но и лица - дива большая поклонница пластических операций.
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Виктория Боня привыкла эпатировать публику нарядами и прическами. Фото: Global Look Press
Вот только убедить в своей неотразимости широкую общественность у 44-летней красавицы все равно не получается. В своем блоге Виктория предстает всегда через призму фильтров, но те, кто видел ее вживую, говорят, что волосы Бони заметно устали от экспериментов, выглядят жидкими и безжизненными. Что ж рецепт мы знаем - на Устинов день к стилисту.
Алла Пугачева
Примадонна никогда не славилась богатой шевелюрой, поэтому с самого начала звездной карьеры парики и шиньоны стали неотъемлемой частью ее образа. С возрастом (и с эмиграцией) прихорашиваться, как раньше, певице стало просто без необходимости.
В свое время частью узнаваемого имиджа Пугачевой были парики. Фото: Global Look Press
Поэтому папарацци начали чаще ее подлавливать в естественном обличии, а хейтеры - обсуждать жалкий вид без парика. Поход к стилисту в Устинов день, может, и не решит вопрос кардинально, но это не значит, что нужно совсем перестать баловать себя уходовыми процедурами. Хотя бы, для настроения.
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