Почему в Устинов день нужно обязательно посетить парикмахера: кто из знаменитостей ослушался совета и горько пожалел

14 июня наши предки отмечали Устинов день. Эта дата дата считалась рубежом между весной и летом. Знающие люди ходили собирать травы, чтобы пополнить свои коллекции сильными экземплярами. Уделялось внимание не только носителям лечебных свойств, но и тем растениям, что использовались в ритуалах для красоты.

На Руси считали, что если на Устинов день затеять уходовые процедуры для лица и волос, то можно заметно омолодиться, а косу сделать густой и блестящей. Кому же из звезд 14 июня не помешает запланировать поход к специалисту, который улучшит состояние их шевелюр?

Рианна

На днях американская знаменитость едва не угодила в скандал. Она вышла на люди без парика и показала миру свои короткие кудряшки. Дело в том, что певицу, презентовавшую бренд по уходу за волосами, обвинили в том, что сама она натуральные волосы не демонстрирует.