Устинов день, 14 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не стать бедным и несчастным

Интересно жили на Руси — каждый день считался особенным. В народе такие праздники связывали с именами святых, чью память чтили в тот или иной день. Так и появился Устинов день, который отмечается 14 июня. В это же время православные христиане вспоминают святого Иустина Философа.
Teleprogramma.pro подробно рассказывает о традициях, связанных с этой датой, а также о приметах, которые помогут предсказать будущее и принять правильные решения.
Устинов день: обычаи и традиции
Кроме обычного названия этот праздник также именуют Устин — Брусничные губы. Такое наименование появилось от того, что 14 июня определяли будущий урожай ржи по цвету рассвета. Если небо утром наполнялось красными красками, урожай должен быть хорошим.
Верующие с самого утра шли в церковь, чтобы помолиться Святому Устину о счастье в жизни и семейном благополучии.
Травники проводили день за сбором лекарственных растений. Они срывали верхнюю часть, а корень оставляли, чтобы вид растения не исчез.
Молодые девушки любили совершать свои ритуалы. Например, чтобы избавиться от навязчивого поклонника, они брали ветви ивы и втыкали их между своими следами и следами надоедливого жениха. Тогда он переставал докучать.
Семейные пары проводили время вместе, чтобы в доме всегда царила любовь и гармония.
Для тех, кого начали преследовать проблемы, тоже существовал собственный ритуал. Они шли в поле и, поклонившись на все четыре стороны, просили прощения у матушки-земли. Таким образом душа очищалась.
День особенно хорош для наведения порядка. Желательно разобрать шкаф и разложить все вещи по полочкам. Неплохо также довести до идеала свой дачный участок. Такими делами можно привлечь в дом счастье и благополучие.
Необходимо навести порядок в шкафу в Устинов день. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 14 июня
Сегодняшний день лучше провести в любви и дружбе. Именно поэтому много запретов связано именно с отношениями.
Незамужним девушкам не стоит сегодня доверять незнакомым людям — они могут обмануть.
А мужчинам стоит довериться словам своей жены или подруги, а также быть более снисходительным к ней — иначе можно потерять уважение окружающих.
Сегодня лучше отложить дела, связанные с построением забора или ограждения. Нельзя возводить забор или просто заниматься его ремонтом — возможен пожар.
Возлюбленным не стоит сегодня ссориться или тем более задумываться о расставании — такие отношения уже не возродить.
Строго запрещено плакать, грустить, печалиться и вспоминать о плохом — счастье и радость могу уйти из жизни этого человека навсегда.
Плохим предзнаменование считается уронить или разбить зеркало.
Не нужно проходить под лестницей — это может повлечь неудачу.
После мытья посуды не нужно переворачивать чашки вверх дном — в дом может прийти несчастье.
Ни в коем случае нельзя врать или клеветать на кого-либо — это может вернуться бумерангом.
Нельзя игнорировать чужие просьбы о помощи — может, придется самим оказаться в сложной ситуации.
Главное, следует помнить, что любое зло, совершенное сегодня, непременно возвратится в трехкратном размере.
Не нужно заниматься строительством забора 14 июня. Фото: freepik.com
Народные приметы
Оводы высоко летают — погода будет ясной и теплой.
Вокруг муравейника много муравьев — на следующий день будет хорошая погода.
Утром идет дождь — ждите отличный урожай льна.
Начался сильный северо-западный ветер — летом выпадет много осадков.
В начале дня увидели радугу — к обеду может быть дождь.
Именинники 14 июня
Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.
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