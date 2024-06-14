Устинов день, 14 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не стать бедным и несчастным

Интересно жили на Руси — каждый день считался особенным. В народе такие праздники связывали с именами святых, чью память чтили в тот или иной день. Так и появился Устинов день, который отмечается 14 июня. В это же время православные христиане вспоминают святого Иустина Философа.

Teleprogramma.pro подробно рассказывает о традициях, связанных с этой датой, а также о приметах, которые помогут предсказать будущее и принять правильные решения.

Устинов день: обычаи и традиции

Кроме обычного названия этот праздник также именуют Устин — Брусничные губы. Такое наименование появилось от того, что 14 июня определяли будущий урожай ржи по цвету рассвета. Если небо утром наполнялось красными красками, урожай должен быть хорошим.

Верующие с самого утра шли в церковь, чтобы помолиться Святому Устину о счастье в жизни и семейном благополучии.

Травники проводили день за сбором лекарственных растений. Они срывали верхнюю часть, а корень оставляли, чтобы вид растения не исчез.

Молодые девушки любили совершать свои ритуалы. Например, чтобы избавиться от навязчивого поклонника, они брали ветви ивы и втыкали их между своими следами и следами надоедливого жениха. Тогда он переставал докучать.

Семейные пары проводили время вместе, чтобы в доме всегда царила любовь и гармония.

Для тех, кого начали преследовать проблемы, тоже существовал собственный ритуал. Они шли в поле и, поклонившись на все четыре стороны, просили прощения у матушки-земли. Таким образом душа очищалась.

День особенно хорош для наведения порядка. Желательно разобрать шкаф и разложить все вещи по полочкам. Неплохо также довести до идеала свой дачный участок. Такими делами можно привлечь в дом счастье и благополучие.