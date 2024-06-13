Почему в Еремеев день нельзя ссориться и переезжать: кто из звезд не прислушался к приметам наших предков и прогадал

Народный календарь говорит, что 13 июня — это отличный день, чтобы холить лошадей и готовить приданое. А вот ссориться и переезжать нельзя. Кому же из звезд стоит особенно прислушаться к памяти предков.
Наташа Королева и Тарзан
Есть в шоу-бизнесе супружеские пары, которых злопыхатели вечно разводят. Несмотря на то что звезды публично всегда отрицают проблемы в браке, как правило, сплетни не возникают на пустом месте. Наташа Королева и Тарзан — отличный тому пример.
Как бы то ни было, в Еремеев день супружеским парам нужно держать ухо востро. Говорят, что 13 июня любая ссора между женой и мужем может стать последней, так как приведет к разводу. Как назло, в этот день повышается риск склок и недопониманий, поэтому от греха подальше супруги на Руси переставали разговаривать друг с другом. Так они оберегали свой брак от ненужных испытаний.
Наташа Королева и Тарзан на слухи о разводе только смеются. Фото: Global Look Press
Алла Пугачева
СМИ сообщают, что Примадонна сидит на чемоданах. Традиционно в начале лета она перебирается в Юрмалу ради мягкого климата. Его не смогли заменить ни красоты Израиля, ни экзотика Кипра. В странах, где обитает 75-летняя звезда с тех пор, как покинула Россию, к этому времени устанавливается невыносимая жара, усугубленная высокой влажностью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Только вот Еремеев день совершенно не подходит для переездов. Считается, что смена обстановки негативно отразиться на финансах и карьере, а также может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. А судя по последним новостям о жизни Пугачевой, складывается впечатление, что однажды она совершила-таки переезд 13 июня.
Последнее время Примадонна очень неохотно появляется на публике. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова
А вот кому стоит взять от этого дня все, так это Ольге Бузовой. Знаменитость постоянно откровенничает с подписчиками, что хочет замуж. Мечта сбудется, если девушка в Еремеев день соберет приданое, с которым она уйдет в новую семью. А еще незамужним хорошо устроить вечером 13 июня девичник, чтобы гармонизировать женскую энергию. Это поможет привлечь в жизнь любящего и обеспеченного мужчину.
Если Бузовой не захочется посвящать день этим ритуалам, то можно просто отправиться к лошадям. В этот день их холили и вкусно кормили. А мы знаем, как Оля любит этих прекрасных животных.
Ольга Бузова на светских мероприятиях не устает повторять, что она ищет себе мужа. Фото: Global Look Press
Читайте также: