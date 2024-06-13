Почему в Еремеев день нельзя ссориться и переезжать: кто из звезд не прислушался к приметам наших предков и прогадал

Народный календарь говорит, что 13 июня — это отличный день, чтобы холить лошадей и готовить приданое. А вот ссориться и переезжать нельзя. Кому же из звезд стоит особенно прислушаться к памяти предков.

Наташа Королева и Тарзан

Есть в шоу-бизнесе супружеские пары, которых злопыхатели вечно разводят. Несмотря на то что звезды публично всегда отрицают проблемы в браке, как правило, сплетни не возникают на пустом месте. Наташа Королева и Тарзан — отличный тому пример.

Как бы то ни было, в Еремеев день супружеским парам нужно держать ухо востро. Говорят, что 13 июня любая ссора между женой и мужем может стать последней, так как приведет к разводу. Как назло, в этот день повышается риск склок и недопониманий, поэтому от греха подальше супруги на Руси переставали разговаривать друг с другом. Так они оберегали свой брак от ненужных испытаний.