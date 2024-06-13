Вознесение Господне 13 июня: что строго запрещается делать, чтобы не остаться бедным на всю жизнь

Важный праздник для верующих – Вознесение Господне отмечается каждый год на 40-й день после Пасхи. В этот день наши предки спешили посетить церковь и открывали купальный сезон.
Народные приметы этого дня включают состоят из церковных рекомендаций, бытовых поверий и даже языческих обычаев. Сейчас уже эти приметы считаются элементами фольклора, но кто-то продолжает следовать заветам наших предков.
О том, чего опасались на Руси и как проводили день – в материале Teleprogramma.pro.
В этот день обычно открывали купальный сезон. Фото: freepik.com
Что можно делать на Вознесение
Обязательным для всех верующих в этот день становится посещение церкви. В этот день во всех храмах проводятся праздничные службы, в конце которых торжественно выносят Плащаницу – ткань с изображенным ликом Иисуса Христа.
В народе считается, что на Вознесение лето окончательно вступает в свои права.
Заморозки уже отступали и можно начать купаться в открытых водоемах.
Чтобы задобрить землю-матушку и гарантировать себе хороший урожай, крестьяне водили хороводы-колоски.
Также в этот день готовили пирожки и булочки в форме лестницы с семью перекладинами, как символ Вознесения.
Вознесение всегда выпадает на четверг, поэтому на столе может быть и мясо, и рыба, и другие не постные блюда.
Также в этот день принято делать пожертвования или помогать нуждающимся – в память о том, как Иисус после воскрешения бродил в образе нищего странника.
Обычно праздник отмечают в кругу родных и друзей. Фото: freepik.com
Что нельзя делать на Вознесение
Запрещено трудиться. Необходимо дом привести в порядок заранее. Выметать пыль и выносить мусор в церковный праздник считается дурными приметами.
Нельзя ругаться, употреблять бранные слова и грустить. Ведь Вознесение — это радость, поэтому не нужно думать о плохом в этот день.
В этот день не проводят венчание. Не рекомендуется также играть свадьбу – этот праздник нужно посвятить молитвам и любви к Богу.
Ни в коем случае нельзя отказывать случайным или нежданным гостям – Иисус может появиться в образе любого человека.
Народные приметы
Если начался дождь, а тем более гроза – урожай будет плохим.
Дождь на Вознесение обещает грозу в Ильин день (2 августа).
Яркое солнце весь день — засухи не будет, а урожай уродиться богатым.
Сильный холодный ветер предвещает трудности в сельском хозяйстве и возможную засуху.
Птицы низко летаю – скоро похолодает.
Низкий полет птиц — к скорому похолоданию.
Соловей поет — весь год будет счастливым.
Родиться в день Вознесения, значит прожить долгую и счастливую жизнь.
Сегодня Бог может исполнить ваше желание, однако просить о финансовом благополучии – к бедности на всю оставшуюся жизнь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: