Вознесение Господне 13 июня: что строго запрещается делать, чтобы не остаться бедным на всю жизнь

Что можно делать на Вознесение

Обязательным для всех верующих в этот день становится посещение церкви. В этот день во всех храмах проводятся праздничные службы, в конце которых торжественно выносят Плащаницу – ткань с изображенным ликом Иисуса Христа.

В народе считается, что на Вознесение лето окончательно вступает в свои права.

Заморозки уже отступали и можно начать купаться в открытых водоемах.

Чтобы задобрить землю-матушку и гарантировать себе хороший урожай, крестьяне водили хороводы-колоски.

Также в этот день готовили пирожки и булочки в форме лестницы с семью перекладинами, как символ Вознесения.

Вознесение всегда выпадает на четверг, поэтому на столе может быть и мясо, и рыба, и другие не постные блюда.

Также в этот день принято делать пожертвования или помогать нуждающимся – в память о том, как Иисус после воскрешения бродил в образе нищего странника.