Вознесение Господне 13 июня: что строго запрещается делать, чтобы не остаться бедным на всю жизнь

Символ праздника - лестница. Фото: freepik.com

Весь праздник Вознесения лучше провести в молитве.

Важный праздник для верующих – Вознесение Господне отмечается каждый год на 40-й день после Пасхи. В этот день наши предки спешили посетить церковь и открывали купальный сезон.

Народные приметы этого дня включают состоят из церковных рекомендаций, бытовых поверий и даже языческих обычаев. Сейчас уже эти приметы считаются элементами фольклора, но кто-то продолжает следовать заветам наших предков.  

О том, чего опасались на Руси и как проводили день – в материале Teleprogramma.pro.

В этот день обычно открывали купальный сезон. Фото: freepik.com

Что можно делать на Вознесение

Обязательным для всех верующих в этот день становится посещение церкви. В этот день во всех храмах проводятся праздничные службы, в конце которых торжественно выносят Плащаницу – ткань с изображенным ликом Иисуса Христа.

В народе считается, что на Вознесение лето окончательно вступает в свои права.

Заморозки уже отступали и можно начать купаться в открытых водоемах.

Чтобы задобрить землю-матушку и  гарантировать себе хороший урожай, крестьяне водили хороводы-колоски.

Также в этот день готовили пирожки и булочки в форме лестницы с семью перекладинами, как символ Вознесения.

Вознесение всегда выпадает на четверг, поэтому на столе может быть и мясо, и рыба, и другие не постные блюда.

Также в этот день принято делать пожертвования или помогать нуждающимся – в память о том, как Иисус после воскрешения бродил в образе нищего странника.

Обычно праздник отмечают в кругу родных и друзей. Фото: freepik.com

Что нельзя делать на Вознесение

Запрещено трудиться. Необходимо дом привести в порядок заранее. Выметать пыль и выносить мусор в церковный праздник считается дурными приметами.

Нельзя ругаться, употреблять бранные слова и грустить. Ведь Вознесение — это радость, поэтому не нужно думать о плохом в этот день.

В этот день не проводят венчание. Не рекомендуется также играть свадьбу – этот праздник нужно посвятить молитвам и любви к Богу.

Ни в коем случае нельзя отказывать случайным или нежданным гостям – Иисус может появиться в образе любого человека.

Народные приметы

Если начался дождь, а тем более гроза – урожай будет плохим.

Дождь на Вознесение обещает грозу в Ильин день (2 августа).

Яркое солнце весь день — засухи не будет, а урожай уродиться богатым.

Сильный холодный ветер предвещает трудности в сельском хозяйстве и возможную засуху.

Птицы низко летаю – скоро похолодает.

Низкий полет птиц — к скорому похолоданию.

Соловей поет — весь год будет счастливым.

Родиться в день Вознесения, значит прожить долгую и счастливую жизнь.

Сегодня Бог может исполнить ваше желание, однако просить о финансовом благополучии – к бедности на всю оставшуюся жизнь.

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