Почему ни в коем случае нельзя носить черное в Иванов день: приметы, которые помогут 7 июня сохранить деньги и здоровье

7 июня 2024 года в церковном календаре большой праздник — Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот день называется проще — Иван — Медвяные росы.
Известно, что в эту дату лучше не начинать новых дел. А что еще под строгим запретом и как нужно вести себя, чтобы не испортить будущую жизнь, в материале Teleprogramma.pro.
Традиции и обычаи
Наши предки начинали этот день с посещения храма и проводили утро в молитвах Крестителю об избавлении от разных заболеваний. В церковь люди шли обязательно в светлой и чистой одежде.
Чтобы привлечь любовь и удачу и избавиться от неудач, было принято делать новую стрижку или просто укоротить кончики волос.
Не всякая роса в этот день считалась полезной. Была так называемая медвяная роса, которую насекомые оставляли на растениях. Она считалась ядовитой, особенно для детей. Поэтому крестьяне обязательно укрывали грядки от росы.
Также начинали сажать капусту и собирать лекарственные травы, чтобы засушить их на будущий год.
Не всякая роса считалась безопасной в Иванов день. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 7 июня
Одним из самых главных запретов у наших предков считалось обидеть родного человека. Нужно избегать любых ссор и разногласий.
Нежелательно носить одежду черного цвета в этот день — иначе все лето пройдет в печали.
Нельзя ходить босиком по утренней росе — можно заболеть.
Запрещено грызть семечки и плевать на землю — это оскверняет ее и может повлечь неприятности.
Влюбленным не стоит сидеть около забора — это может привести к ссоре и даже расставанию.
При выходе из дома нельзя смотреть в небо — день не задастся.
Нежелательно убирать в доме, а тем более подметать пол — можно вымести из дома семейное счастье.
Неблагоприятно начинать новые дела — все они будут обречены на провал.
Нельзя давать в долг и самому брать взаймы — до осени будут проблемы в финансовом плане.
Нежелательно отправляться в путешествие — на пути могут быть преграды и сложности.
7 июня запрещалось ходить босиком. Фото: freepik.com
Народные приметы
Зацвела рябина — будет богатый урожай хлеба и осень придет поздно.
Утром много росы на траве — день будет ясный и теплый. А если росы нет — ждите дождь.
Не слышно кваканье лягушек — придет похолодание.
Если утром было сухое, без росы, то установится дождливая погода.
С юга дует сильный ветер — на следующей неделе будет солнечная погода.
Утром тихо и безветренно — возможно, скоро придет гроза.
Именинники
Елена, Иннокентий, Иван, Федор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: