Почему ни в коем случае нельзя носить черное в Иванов день: приметы, которые помогут 7 июня сохранить деньги и здоровье

7 июня 2024 года в церковном календаре большой праздник — Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот день называется проще — Иван — Медвяные росы.

Известно, что в эту дату лучше не начинать новых дел. А что еще под строгим запретом и как нужно вести себя, чтобы не испортить будущую жизнь, в материале Teleprogramma.pro.

Традиции и обычаи

Наши предки начинали этот день с посещения храма и проводили утро в молитвах Крестителю об избавлении от разных заболеваний. В церковь люди шли обязательно в светлой и чистой одежде.

Чтобы привлечь любовь и удачу и избавиться от неудач, было принято делать новую стрижку или просто укоротить кончики волос.

Не всякая роса в этот день считалась полезной. Была так называемая медвяная роса, которую насекомые оставляли на растениях. Она считалась ядовитой, особенно для детей. Поэтому крестьяне обязательно укрывали грядки от росы.

Также начинали сажать капусту и собирать лекарственные травы, чтобы засушить их на будущий год.