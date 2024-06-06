Что строго нельзя делать в Шиповников день, чтобы избежать материальных проблем и несчастья в любви

Верующие вспоминают 6 июня 2024 года преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. В народе этот день прозвали Шиповников.

Подробнее о том, какие приметы существуют и как нужно вести себя в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.

Что мы знаем о Симеоне Столпнике

Симеон Столпник жил в IV веке в провинции Каппадокия. Когда он был еще подростком и впервые услышал церковные песнопения, не на шутку впечатлился. И тут же принял решение принять постриг.

Симеон вел аскетичный образ жизни и почти ничего не ел. В монастыре его попросили вести более умеренную жизнь, но святой принял решение покинуть это место. Так он стал жить на дне высохшего колодца, позже — в пещере. Симеон проводил все свое время в молитвах.

Всевышний наградил его даром исцелять людей, и тогда со всего света к нему начали съезжаться толпы. Но Симеон хотел оставаться в одиночестве, поэтому возвел 4-метровый столб, на котором и поселился в маленькой келье. Постепенно высота столпа увеличивалась и достигла 45 метров. И оградил его двойным забором, чтобы незваные гости не смогли подходить слишком близко. Именно за это святой и получил прозвище Столпник.

Согласно преданию, Симеон Столпник отказал в свидании даже своей матери. Та умерла от горя, приникнув к забору. Преподобный нарушил обет, спустился вниз и простился с усопшей матерью, на лице которой в этот момент появилась улыбка.

Святой прожил 80 лет, 47 из которых провел на столпе — в молитвах, постах и одиночестве. Через много лет на этом месте был возведен монастырь.