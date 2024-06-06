Что строго нельзя делать в Шиповников день, чтобы избежать материальных проблем и несчастья в любви

Верующие вспоминают 6 июня 2024 года преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. В народе этот день прозвали Шиповников.
Подробнее о том, какие приметы существуют и как нужно вести себя в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.
Что мы знаем о Симеоне Столпнике
Симеон Столпник жил в IV веке в провинции Каппадокия. Когда он был еще подростком и впервые услышал церковные песнопения, не на шутку впечатлился. И тут же принял решение принять постриг.
Симеон вел аскетичный образ жизни и почти ничего не ел. В монастыре его попросили вести более умеренную жизнь, но святой принял решение покинуть это место. Так он стал жить на дне высохшего колодца, позже — в пещере. Симеон проводил все свое время в молитвах.
Всевышний наградил его даром исцелять людей, и тогда со всего света к нему начали съезжаться толпы. Но Симеон хотел оставаться в одиночестве, поэтому возвел 4-метровый столб, на котором и поселился в маленькой келье. Постепенно высота столпа увеличивалась и достигла 45 метров. И оградил его двойным забором, чтобы незваные гости не смогли подходить слишком близко. Именно за это святой и получил прозвище Столпник.
Согласно преданию, Симеон Столпник отказал в свидании даже своей матери. Та умерла от горя, приникнув к забору. Преподобный нарушил обет, спустился вниз и простился с усопшей матерью, на лице которой в этот момент появилась улыбка.
Святой прожил 80 лет, 47 из которых провел на столпе — в молитвах, постах и одиночестве. Через много лет на этом месте был возведен монастырь.
О шиповнике ходит много легенд, особенно о любви. Фото: freepik.com
Мифы и легенды
Шиповник недаром называют дикой розой, ведь он окружен множеством тайн и легенд. Одна из них повествует о том, как растение появилось на нашем свете.
По старинным преданиям, в одной деревне жил атаман, который влюбился в юную красавицу. Родители решили выдать ее замуж, несмотря на то что девушка была влюблена в другого.
Невеста не смогла смириться с выбором родителей и убежала в лес, где и окончила свою жизнь. На том самом месте вырос красивый куст с нежными цветами. Атаман все еще продолжал грустить о несостоявшейся свадьбе, когда проходил по лесу и заметил куст. Он хотел сорвать несколько цветов и отнести на могилу возлюбленной. Но только он поднес руку к растению, как то мгновенно покрылось шипами. Атаман понял, что девушка не смогла простить его. А шиповник с тех пор признан символом любви, красоты и молодости.
Что можно делать 6 июня 2024 года
На Руси считали, что листья шиповника набирают особую силу в этот день, поэтому собирали их. Затем брали кусты шиповника и ставили дома на самом видном месте — так в дом должны прийти любовь и достаток.
Кроме того, роса, которая собиралась на листья шиповника, тоже считалась целебной. Молодые девушки умывались такой росой.
В народе считалось, что с этого дня начинается настоящее лето.
6 июня разрешалось мечтать о будущем и строить планы. Если начать воплощать их сегодня, успех гарантирован.
Благоприятным считалось занятие рукоделием и творчеством.
Красавицы собирали росу с листьев шиповника и умывались, чтобы сохранить молодость. Фото: freepik.com
Что нельзя делать в Шиповников день
Ни в коем случае нельзя сегодня срывать цветки шиповника — это сулит расставание с возлюбленным или неудачи в любовных отношениях.
Не стоит делиться с чужими людьми своими проблемами — они вырастут как снежный ком. Лучше делиться только радостью — так можно удвоить счастье.
Не нужно переходить дорогу, если ее перебежала вам черная собака — впереди может ждать беда.
Нельзя давать в долг — деньги не вернут, а вы обретете врага. По этой же причине нельзя брать взаймы в Шиповников день.
Не стоит долго мыться в этот день — можно смыть с себя удачу.
Запрещено ругаться, повышать голос на родственников — путь к примирению будет трудным.
Нельзя 6 июня грустить и плакать — это может продлиться еще несколько месяцев.
Народные приметы
Дождливый день — будет хороший урожай грибов.
Шиповник начал цвести — в ближайшее время ждет только ясная и теплая погода.
Если ливень не стихает в этот день — зима будет суровой.
Громко квакают лягушки вечером — на следующий день будет хорошая погода.
Именинники
Григорий, Иван, Федор, Ксения, Степан, Никита.
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