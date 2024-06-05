Что ни в коем случае нельзя делать 5 июня, чтобы не изменить свою судьбу

Наши предки всегда почитали святых и в определенный день года молились одному из них. Так, 5 июня православные вспоминают святителя Леонтия, епископа Ростовского. Именно в этот день были обретены его мощи. В народе же этот день прозвали проще — Левон Огуречник.

Подробнее о том, какие приметы существуют и как нужно вести себя в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.

Левон Огуречник — история праздника

Святой Леонтий жил в XI веке и был послушником Печерского монастыря, затем стал первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах.

Позже Леонтия назначили на Ростовскую кафедру. Он обращал в христианство местные племена, несмотря на жесткое сопротивление. Недалеко от города он построил небольшой храм в честь Архистратига Михаила, где местные жители принимали крещение.

Языческая верхушка была недовольна тем, что у Леонтия становится все больше последователей, поэтому его приказали убить в 1073 году. Тело святого было погребено в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове. Через почти сто лет в храме начался пожар, он сгорел до тла. Лишь при строительстве нового был обнаружен гроб с нетленными мощами святого. Именно это событие и легло в основу церковного праздника, которое отмечается в начале лета.

В день обретения мощей верующие ходят в церковь. Они молятся святому об укреплении веры, обретении мудрости, терпения и благополучном урожае.