Что ни в коем случае нельзя делать 5 июня, чтобы не изменить свою судьбу

Наши предки всегда почитали святых и в определенный день года молились одному из них. Так, 5 июня православные вспоминают святителя Леонтия, епископа Ростовского. Именно в этот день были обретены его мощи. В народе же этот день прозвали проще — Левон Огуречник.
Подробнее о том, какие приметы существуют и как нужно вести себя в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.
Левон Огуречник — история праздника
Святой Леонтий жил в XI веке и был послушником Печерского монастыря, затем стал первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах.
Позже Леонтия назначили на Ростовскую кафедру. Он обращал в христианство местные племена, несмотря на жесткое сопротивление. Недалеко от города он построил небольшой храм в честь Архистратига Михаила, где местные жители принимали крещение.
Языческая верхушка была недовольна тем, что у Леонтия становится все больше последователей, поэтому его приказали убить в 1073 году. Тело святого было погребено в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове. Через почти сто лет в храме начался пожар, он сгорел до тла. Лишь при строительстве нового был обнаружен гроб с нетленными мощами святого. Именно это событие и легло в основу церковного праздника, которое отмечается в начале лета.
В день обретения мощей верующие ходят в церковь. Они молятся святому об укреплении веры, обретении мудрости, терпения и благополучном урожае.
При сильном пожаре мощи святого Леонтия не пострадали. Фото: freepik.com
Традиции и обычаи
К этому дню на Руси уже заканчивались все посевные работы. Если не все культуры еще посажены, после Левона дня затеваться не стоило — урожай не удастся.
А вот с 5 июня начинали сажать коноплю. Занимались посевом конопли только бородатые мужчины, чтобы, согласно приметам, она выросла густой. А перед тем, как заниматься посадкой, съедали по вареному яйцу — для придания сил.
Посадка конопли считалась очень важным занятием, поскольку семена полученного растения перерабатывали в масло, которое лечило разные заболевания. Чтобы урожай конопли удался, в землю закапывали куриное яйцо. Когда работы были закончены — яйцо разбивали, а скорлупу разбрасывали по земле.
Также считалось, что началась Русальная неделя. Наши предки верили, что с этого дня русалок можно встретить в любом месте, поэтому старались не подходить близко к водоемам, полям и кладбищам.
Наши предки с этого дня опасались встречи с русалками. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 5 июня 2024 года
Нельзя сажать огурцы на виду у кого-то — могут сглазить урожай.
В Левонов день нельзя ругаться, конфликтовать, грустить и обижаться — весь негатив может оказать сильное влияние на дальнейшую судьбу.
Запрещено отказывать в помощи и милостыне — сами столкнетесь с проблемами в жизни.
Нельзя лениться, пока другие работают, — будете подвергнуты обману.
Нежелательно переезжать или перевозить вещи в этот день — в будущем могут начаться неприятности.
Не нужно рассказывать о своих планах — они могут не осуществиться.
Нельзя рассказывать о снах, приснившихся в этот день, — они могут стать причиной неприятностей в жизни.
Не рекомендуется мыть голову — могут начаться проблемы на работе.
Нельзя пересчитывать деньги — к финансовым потерям.
Не стоит ремонтировать обувь — она мало прослужит после этого.
Народные приметы
Хороший дождь предвещает большой урожай огурцов.
Начал цвести боярышник зацвел — зима в этому году будет очень морозной.
Если уже утром жарко — зима будет с метелями.
Налетела мошкара — в этом месяце будет много теплых и солнечных дней.
Много муравьев — скоро будет засуха.
Если оводы тучами летают — ждите богатый урожай огурцов.
Туман является предвестником скоро ненастья.
Именинники
Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.
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