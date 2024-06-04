Почему в день Василиска нельзя грустить и есть мясо: как не испортить свою жизнь 4 июня

4 июня 2024 года, как, впрочем, каждый год, православные христиане вспоминают мученика Василиска Хоманского. В народе эту дату прозвали Днем Василиска или Васильковым днем.
О том, как правильно провести 4 июня, и о том, что категорически запрещено делать, в материале Teleprogramma.pro.
Кто такой Василиск
Мученик Василиск Хоманский родился в III веке. Он бы предан вере и за это подвергся пыткам и жестокости. Наряду со своими братьями по вере Клеоником и Евтропием, несмотря на все трудности, он не отступил от своих убеждений и стал вершить чудеса. После этого многие люди приняли христианство. Правитель Агриппа казнил Василиска в 308 году. Его мощи захоронили в поле, а позже на этом месте возвели храм.
Чтобы определить свою судьбу, девушки плели венки и отпускали по реке. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 4 июня
Запрещено заниматься тяжелым трудом — никакие дела в этот день не пойдут впрок. Разрешалась лишь небольшая уборка в доме.
Ни в коем случае нельзя грустить на Василиска, а тем более предаваться плохим воспоминаниям — неприятности могут вернуться в вашу жизнь.
Слишком бурно веселиться тоже нельзя — можно нарушить святость дня. По этой же причине запрещено употреблять алкоголь.
Нежелательно менять работу и вообще заниматься вопросами трудоустройства — ничего хорошего из этого не выйдет.
Жена не должна стричь мужа в этот день — так она может укоротить жизнь своей второй половинки.
Нельзя злится на окружающих — любовь и счастье могут покинуть дом.
Нежелательно употреблять в пищу мясные и молочные продукты.
Роса предвещала богатый урожай. Фото: freepik.com
Народные приметы
У молодых девушек был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку. Когда венок тонул —– девушку ждет несчастье.
Подул северный ветер — в ближайшее время осадков не ожидается.
Утром 4 июня на траве лежит роса — будет богатый урожай.
Жаркая погода предвещает холодное начало зимы.
Утром дождь — снег выпадет рано.
Появилось много оводов – будет большой урожай огурцов.
Весь день дождь — осенью будет много грибов.
Именинники
Захар, Яков, Фаддей, Даниил, Федор, Владимир, Михаил, Павел, Иван, Софья.
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