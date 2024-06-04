Почему в день Василиска нельзя грустить и есть мясо: как не испортить свою жизнь 4 июня

4 июня 2024 года, как, впрочем, каждый год, православные христиане вспоминают мученика Василиска Хоманского. В народе эту дату прозвали Днем Василиска или Васильковым днем.

О том, как правильно провести 4 июня, и о том, что категорически запрещено делать, в материале Teleprogramma.pro.

Кто такой Василиск

Мученик Василиск Хоманский родился в III веке. Он бы предан вере и за это подвергся пыткам и жестокости. Наряду со своими братьями по вере Клеоником и Евтропием, несмотря на все трудности, он не отступил от своих убеждений и стал вершить чудеса. После этого многие люди приняли христианство. Правитель Агриппа казнил Василиска в 308 году. Его мощи захоронили в поле, а позже на этом месте возвели храм.